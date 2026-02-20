Иран ще отговори "решително" на военната агресия

Крал Чарлз III за ареста на брат си - бившия принц Андрю: Законът трябва да си свърши работата

И ран уведоми генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че в случай на военна агресия Техеран ще разглежда базите, съоръженията и активите в региона на враждебната сила като легитимни цели, предаде Ройтерс.

„Реториката на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран сигнализира за реален риск от военна агресия“, се казва в писмото от постоянната мисия на Иран към ООН. В документа се добавя, че Иран „не иска война“, но ще „отговори решително и пропорционално“, ако бъде подложен на военна агресия.

Иран: Американските бази и Израел - "легитимни цели" при намеса в страната

„Всички бази, съоръжения и активи на враждебните сили в региона биха представлявали легитимни цели. САЩ биха носили пълна и пряка отговорност за всякакви непредсказуеми и неконтролирани последици“, се казва в писмото.