Иран ще отговори "решително" на военната агресия

Това се казва в писмото от постоянната мисия на Иран към ООН до Антонио Гутериш

20 февруари 2026, 09:00
Тръмп: Обама е разкрил класифицирана информация, когато е казал, че извънземните са реални

Тръмп за ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор - лош за британското кралско семейство

Пуснаха бившия принц Андрю от ареста

Тръмп с ултиматум към Иран пред Съвета за мир

Какво представляват самолетите C‑17, C‑130 и Boeing 747 - основни факти за трите типа въздушни платформи

Крал Чарлз III за ареста на брат си - бившия принц Андрю: Законът трябва да си свърши работата

Арестуваха бившия принц Андрю на 66-ия му рожден ден

Западната преса: Тръмп вероятно ще удари Иран до седмици или дори до дни

И ран уведоми генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, че в случай на военна агресия Техеран ще разглежда базите, съоръженията и активите в региона на враждебната сила като легитимни цели, предаде Ройтерс.

„Реториката на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран сигнализира за реален риск от военна агресия“, се казва в писмото от постоянната мисия на Иран към ООН. В документа се добавя, че Иран „не иска война“, но ще „отговори решително и пропорционално“, ако бъде подложен на военна агресия.

Иран: Американските бази и Израел - "легитимни цели" при намеса в страната

„Всички бази, съоръжения и активи на враждебните сили в региона биха представлявали легитимни цели. САЩ биха носили пълна и пряка отговорност за всякакви непредсказуеми и неконтролирани последици“, се казва в писмото.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Стоил Цицелков: Срещу мен се води атака, насочена срещу мисията за честни избори

Иран ще отговори

Защо работещите в частния сектор плащат по-високи данъци?

Токсично олово в бананите след „най-тежката екологична катастрофа“ в историята на Бразилия застрашава здравето на децата

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Преди 13 часа
Украйна започна контраатака
Преди 14 часа
Новородено бебе почина в София
Преди 13 часа
Жестоко убийство в Пловдивско
Преди 16 часа
Снеговалеж блокира виенското летище

Свят Преди 41 минути

Виенската външна околовръстна магистрала (A21) е затворена в двете посоки по цялата си дължина

Премиерът на Индия Нарендра Моди беше домакин на форум за ИИ

Свят Преди 44 минути

Неловко взаимодействие между двама съперничещи си технологични лидери - изпълнителния директор на OpenAI Сам Алтман и изпълнителния директор на Anthropic Дарио Амодей, превзе социалните мрежи

<p>Запорожката АЕЦ работи на единствен останал главен електропровод</p>

Свят Преди 1 час

Централата, най-голямата в Европа с шест реактора, в момента работи само с външно захранване от електропровода „Днепровски“

<p>Нова порция кадри от &quot;Петрохан&quot;: Вижте целите записи от камерите на хижата&nbsp;в дните около трагедията</p>

България Преди 2 часа

Материалите обхващат времевия диапазон от 31 януари до 2 февруари

<p>Почина звезда от &quot;Анатомията на Грей&quot;&nbsp;след борба с АЛС</p>

Свят Преди 2 часа

Семейството на Дейн предостави изявление на списание People, в което обяви смъртта му след „смела борба с амиотрофична латерална склероза“

<p>Гюров се среща с ръководството на ЦИК</p>

България Преди 2 часа

Съгласно Изборния кодекс ЦИК, съгласувано с МС, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали

Сменете тези 5 неща в кухнята си: Те гъмжат от бактерии

Любопитно Преди 3 часа

В кухнята има неща, които натрупват мръсотия и бактерии по-бързо, отколкото си мислите

„Крал Нептун“ и отвличането на века: Къде изчезна най-скъпият кон в света?

Любопитно Преди 3 часа

Шергар бил най-известният и ценен жребец в света

<p>Сменете незабавно паролата си, ако е генерирана с ИИ</p>

Любопитно Преди 3 часа

Предсказуемите модели са враг на добрата киберсигурност, защото означават, че паролите могат да бъдат отгатнати от автоматизирани инструменти, използвани от киберпрестъпниците

Почитаме Огнения чудотворец: Защо днес е добре да се пазим от „лоши очи“?

Любопитно Преди 3 часа

Днес почитаме Св. Лъв Катански – епископът, който влезе в огъня, за да победи древно зло. Вижте защо според народните вярвания не трябва да даваме нищо назаем и как да защитим дома си от негативна енергия

<p>Опасно време в петък: Дъжд, сняг и риск от заледявания в няколко области</p>

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°

Даниел Митов: МВР е стълб на държавността

България Преди 10 часа

През тази година значително засилихме борбата с наркотрафика и наркоразпространението, отчете Митов

Плувкинята Миглена Христова се сбогува с Кухнята на Ада

Любопитно Преди 10 часа

Първи искри прехвърчаха между участниците в Червения отбор

Тръмп удължи санкциите срещу Русия

Свят Преди 11 часа

Действията на Русия "продължават да представляват изключителна заплаха за националната сигурност и външната политика на САЩ“

Какво става, две банки фалираха в Украйна

Свят Преди 12 часа

И двете банки са определени като "проблемни"

Adria News стартира Adria News Network - независим бранд за региона на Югоизточна Европа

Свят Преди 14 часа

