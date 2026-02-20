Защо работещите в частния сектор плащат по-високи данъци?

Р азликата между заплатите в частния и в държавния сектор продължава да расте. Това показват данните на статистиката за последното тримесечие на 2025 г. Средната брутна заплата в държавните структури достига 2844 лева, докато в частния сектор тя е 2621 лева. Това е една от най-големите разлики в полза на държавния сектор през последните години.

"Разликата в нетните доходи - това, което остава след данъци и осигуровки, е дори по-голяма. Тя е 526 лева средно. Причината е, че голяма част от заетите в публичния сектор – в МВР, отбраната, съд, прокуратура и държавните служители, плащат само 10% данък върху доходите на физическите лица и не внасят осигуровки за своя сметка. Реално от брутното им възнаграждение се удържат 10%". Това обясни в ефира на NOVA председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев.

По думите му в същото време работещите в реалния сектор, които пълнят бюджета, плащат 22,4% за осигуровки за своя сметка и данък общ доход. Така нетният доход в публичния сектор се намалява с 10%, а в частния – с 22,4%, което води до разлика от около 525–526 лева средно.

Драстична разлика между държавните заплати и тези в частния сектор

Според него това е единият аспект на проблема. "Другите са липсата на прозрачност и ефектът върху пазара на труда. Живеем в пазарна икономика. Много фактори стимулират увеличаването на заплатите, но водеща остава производителността на труда. Заплатите се включват в себестойността на продукцията и формират крайната цена. Ако тази цена не може да бъде реализирана на пазара, няма как да се изплатят по-високи възнаграждения", изтъкна Велев.

И беше категоричен, че когато възнагражденията в публичния сектор значително изпреварват тези в частния, се създава изтегляне на ресурси и кадри от частния към публичния сектор. Това отслабва допълнително бизнеса. "Освен това, по-високите заплати в публичния сектор се изплащат на повече хора, отколкото ни трябват", заяви председателят на АИКБ.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров обаче не се съгласи с казаното от Велев. "Когато говорим за публичен сектор, трябва да правим разлика между държавен и обществен. В обществения работят около 600 хиляди души. От тях приблизително 114 хиляди са в държавното управление - без сектор „Сигурност“. Именно за част от тях държавата поема осигуровките", обясни той.

В обществения сектор получават 334 лв., а в частния - 251 лв.

Синдикалистът изтъкна, че данните за последните четири години показват, че ако се сравни третото тримесечие на 2022 г. с третото тримесечие на 2025 г., реалният ръст на заплатите - след приспадане на инфлацията, е 22,7% в частния сектор и 22,1% в обществения сектор. "Тоест не е вярно, че възнагражденията в частния сектор изостават като темп на растеж", изтъкна Димитров.

По думите му година за година има периоди, в които частният сектор расте по-бързо, и други - в които общественият изпреварва. "Да, 10 евро нагоре, 10 евро надолу - това са приблизително разликите през 2022, 2023 и 2024 г. в частния и обществения сектор. През 2025 г. вече се съгласявам - към третото тримесечие общественият сектор получава със 75 евро повече от частния. Това обаче вероятно ще се изравни през четвъртото тримесечие, тъй като частният сектор наваксва", обясни синдикалистът.

И даде данни от НСИ в подкрепа на твърденията си. "Трябва да се говори със статистика, а не със стъкмистика, която някой е седнал да направи. Данните за 75 евро повече са на НСИ. За третото тримесечие на 2025 г. в обществения сектор средната заплата е 2062 лева, а в частния – 2511 лева. Иначе като цяло за 2025 г. средната работна заплата за страната към момента е 2678 лева и е нараснала с 65% за последните четири години. Няма как да се съгласим, че някой „изсмуква“ средства отнякъде. В крайна сметка всички плащаме, не само бизнесът. Плащаме данъци и осигуровки, и то не по-малки от тези на бизнеса", категоричен е Димитров.