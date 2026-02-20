България

Стоил Цицелков: Срещу мен се води атака, насочена срещу мисията за честни избори

Вицепремиерът заявява, че ще търси защита по съдебен ред заради разпространение на лични данни и отрича да има обвинения или ограничения

20 февруари 2026, 09:43
Стоил Цицелков: Срещу мен се води атака, насочена срещу мисията за честни избори
Източник: БТА

О т два дни срещу вицепремиера за честни избори Стоил Цицелков се води "масирана атака", която по думите му не е насочена лично срещу него, а срещу кабинета и основната му мисия - организирането на честни избори. Това съобщи самият той в публикация в официалния си профил във Facebook.

Цицелков заявява, че зад действията стоят "кръгове", които според него се опасяват, че при спазване на правилата няма да спечелят изборите. По думите му се изваждат "приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие" и се задействат проверки с политическа цел.

ИТН с тежки обвинения срещу вицепремиера Стоил Цицелков

Вицепремиерът подчертава, че към момента няма обвинения, присъди или действащи ограничения срещу него. Той допълва, че ще защити правата си по съдебен ред срещу, по думите му, незаконно разпространение на лични данни и злоупотреба с власт.

Цицелков посочва още, че няма да позволи ситуацията да възпрепятства работата на правителството и настоява политическият процес да бъде "поле на идеи и действия, а не лов на хора". Той заявява, че свидетелството му за съдимост е чисто.

Като основен приоритет вицепремиерът откроява гарантирането на честността на вота, като подчертава, че тази цел е "по-важна от всеки един човек" и че ще продължи да работи за избори, които "зачитат всеки глас".

Кой е Стоил Цицелков - кандидат за заместник премиер в служебното правителство (БИОГРАФИЯ)

По думите му е проведен разговор с премиера Андрей Гюров, за да бъде намерен "правилният начин" за защита на каузата за честни избори и за гарантиране на общественото доверие в изборния процес.

В публикацията си Цицелков заявява още, че ще търси съдебна отговорност от хората, които според него са уронили името му.

Масирана атака Стоил Цицелков Честни избори Вицепремиер Правителство Политическа атака Съдебна защита Обществено доверие Лични данни Проверки
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 13 часа
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 14 часа
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 13 часа
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 16 часа
