Стоил Цицелков: Срещу мен се води атака, насочена срещу мисията за честни избори

О т два дни срещу вицепремиера за честни избори Стоил Цицелков се води "масирана атака", която по думите му не е насочена лично срещу него, а срещу кабинета и основната му мисия - организирането на честни избори. Това съобщи самият той в публикация в официалния си профил във Facebook.

Цицелков заявява, че зад действията стоят "кръгове", които според него се опасяват, че при спазване на правилата няма да спечелят изборите. По думите му се изваждат "приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие" и се задействат проверки с политическа цел.

ИТН с тежки обвинения срещу вицепремиера Стоил Цицелков

Вицепремиерът подчертава, че към момента няма обвинения, присъди или действащи ограничения срещу него. Той допълва, че ще защити правата си по съдебен ред срещу, по думите му, незаконно разпространение на лични данни и злоупотреба с власт.

Цицелков посочва още, че няма да позволи ситуацията да възпрепятства работата на правителството и настоява политическият процес да бъде "поле на идеи и действия, а не лов на хора". Той заявява, че свидетелството му за съдимост е чисто.

Като основен приоритет вицепремиерът откроява гарантирането на честността на вота, като подчертава, че тази цел е "по-важна от всеки един човек" и че ще продължи да работи за избори, които "зачитат всеки глас".

Кой е Стоил Цицелков - кандидат за заместник премиер в служебното правителство (БИОГРАФИЯ)

По думите му е проведен разговор с премиера Андрей Гюров, за да бъде намерен "правилният начин" за защита на каузата за честни избори и за гарантиране на общественото доверие в изборния процес.

В публикацията си Цицелков заявява още, че ще търси съдебна отговорност от хората, които според него са уронили името му.