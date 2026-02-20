Орбан заплаши Украйна със спиране на електрозахранването заради блокирането на руския петрол

У нгарският премиер Виктор Орбан допусна възможността страната му да прекъсне доставките на електроенергия за съседна Украйна, ако Киев „продължи да се намесва в доставките на руски петрол“, предаде ДПА.

„Не искам да заплашвам или да предупреждавам. Но Украйна получава значителна част от електроенергията си през Унгария“, заяви Орбан пред местни журналисти във Вашингтон.

Унгарският лидер заяви, че Киев трябва да прекрати това, което той определи като опити за създаване на вълнения и изнудване, добавяйки, че Будапеща може да обмисли „ответни мерки“.

Ο Όρμπαν απειλεί να σταματήσει να δίνει ρεύμα στην Ουκρανία - Το Κίεβο να απέχει από 'εκβιασμούς' #capitalgr https://t.co/8ZmIpCsWK9 pic.twitter.com/6NC7s0zwt5 — capital.gr (@capitalgr) February 20, 2026

От края на януари руски петрол не е достигал до Унгария по тръбопровода „Дружба“ през Украйна, което прекъсва доставките, от които Унгария и Словакия са до голяма степен зависими. В отговор в сряда Будапеща и Братислава спряха доставките на гориво за Украйна.

Орбан, който е изправен пред трудни парламентарни избори на 12 април, твърди, че Киев иска той да загуби вота и се стреми да увеличи разходите за отопление в Унгария, като блокира тръбопровода.

Без да представи доказателства, той заяви, че набиращата сила консервативна опозиционна партия ТИСА е „финансирана от Украйна“ и че Украйна, Европейският съюз и Германия са сключили „таен заговор“ на неотдавнашната конференция по сигурност в Мюнхен, целящ да го отстрани от поста.

Орбан: Колапсът на Украйна би бил катастрофа за Унгария

За първи път от 16 години Орбан е изправен пред сериозно предизвикателство за контрола си върху властта. Проучванията на общественото мнение през последните 18 месеца показват, че ТИСА, водена от Петер Мадяр, е с осем до десет процентни пункта пред ФИДЕС на Орбан.

Откакто Русия започна нахлуването си в Украйна преди близо четири години, Орбан се стреми да блокира помощта на ЕС за Киев и санкциите срещу Москва, наричайки политиката на блока спрямо Украйна „подстрекателска към война“.

Орбан направи забележките след първото заседание на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп - новосъздаден орган, в който Унгария и България са единствените членове на ЕС.