Свят

Орбан заплаши Украйна със спиране на електрозахранването заради блокирането на руския петрол

От края на януари руски петрол не е достигал до Унгария по тръбопровода „Дружба“ през Украйна

20 февруари 2026, 09:07
Орбан заплаши Украйна със спиране на електрозахранването заради блокирането на руския петрол
Източник: Getty Images

У нгарският премиер Виктор Орбан допусна възможността страната му да прекъсне доставките на електроенергия за съседна Украйна, ако Киев „продължи да се намесва в доставките на руски петрол“, предаде ДПА.

„Не искам да заплашвам или да предупреждавам. Но Украйна получава значителна част от електроенергията си през Унгария“, заяви Орбан пред местни журналисти във Вашингтон.

Унгарският лидер заяви, че Киев трябва да прекрати това, което той определи като опити за създаване на вълнения и изнудване, добавяйки, че Будапеща може да обмисли „ответни мерки“.

От края на януари руски петрол не е достигал до Унгария по тръбопровода „Дружба“ през Украйна, което прекъсва доставките, от които Унгария и Словакия са до голяма степен зависими. В отговор в сряда Будапеща и Братислава спряха доставките на гориво за Украйна.

Орбан, който е изправен пред трудни парламентарни избори на 12 април, твърди, че Киев иска той да загуби вота и се стреми да увеличи разходите за отопление в Унгария, като блокира тръбопровода.

Без да представи доказателства, той заяви, че набиращата сила консервативна опозиционна партия ТИСА е „финансирана от Украйна“ и че Украйна, Европейският съюз и Германия са сключили „таен заговор“ на неотдавнашната конференция по сигурност в Мюнхен, целящ да го отстрани от поста.

Орбан: Колапсът на Украйна би бил катастрофа за Унгария

За първи път от 16 години Орбан е изправен пред сериозно предизвикателство за контрола си върху властта. Проучванията на общественото мнение през последните 18 месеца показват, че ТИСА, водена от Петер Мадяр, е с осем до десет процентни пункта пред ФИДЕС на Орбан.

Откакто Русия започна нахлуването си в Украйна преди близо четири години, Орбан се стреми да блокира помощта на ЕС за Киев и санкциите срещу Москва, наричайки политиката на блока спрямо Украйна „подстрекателска към война“.

Орбан направи забележките след първото заседание на Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп - новосъздаден орган, в който Унгария и България са единствените членове на ЕС.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Виктор Орбан Унгария Украйна Енергийни доставки Руски петрол Тръбопровод Дружба Парламентарни избори Политическа опозиция ЕС политика Доналд Тръмп
Последвайте ни

По темата

Стоил Цицелков: Срещу мен се води атака, насочена срещу мисията за честни избори

Стоил Цицелков: Срещу мен се води атака, насочена срещу мисията за честни избори

Иран ще отговори

Иран ще отговори "решително" на военната агресия

Защо работещите в частния сектор плащат по-високи данъци?

Защо работещите в частния сектор плащат по-високи данъци?

Токсично олово в бананите след „най-тежката екологична катастрофа“ в историята на Бразилия застрашава здравето на децата

Токсично олово в бананите след „най-тежката екологична катастрофа“ в историята на Бразилия застрашава здравето на децата

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Ford и Renault ще правят компактни градски EV с обща платформа, но собствен стил

Ford и Renault ще правят компактни градски EV с обща платформа, но собствен стил

carmarket.bg
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова
Ексклузивно

Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

Преди 13 часа
Украйна започна контраатака
Ексклузивно

Украйна започна контраатака

Преди 14 часа
Новородено бебе почина в София
Ексклузивно

Новородено бебе почина в София

Преди 13 часа
Жестоко убийство в Пловдивско
Ексклузивно

Жестоко убийство в Пловдивско

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снеговалеж блокира виенското летище

Снеговалеж блокира виенското летище

Свят Преди 41 минути

Виенската външна околовръстна магистрала (A21) е затворена в двете посоки по цялата си дължина

Премиерът на Индия Нарендра Моди беше домакин на форум за ИИ

Война в света на AI: Неловка сцена между Алтман и Амодей в Индия

Свят Преди 44 минути

Неловко взаимодействие между двама съперничещи си технологични лидери - изпълнителния директор на OpenAI Сам Алтман и изпълнителния директор на Anthropic Дарио Амодей, превзе социалните мрежи

<p>Нова порция кадри от &quot;Петрохан&quot;: Вижте целите записи от камерите на хижата&nbsp;в дните около трагедията</p>

Вижте целите записи от камерите на хижа "Петрохан" в дните около трагедията

България Преди 2 часа

Материалите обхващат времевия диапазон от 31 януари до 2 февруари

<p>Тръмп с първи коментар за ареста на Андрю Уиндзор</p>

Тръмп за ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор - лош за британското кралско семейство

Свят Преди 2 часа

Коментарите му следват ареста на бившият принц по подозрение за злоупотреба с публична длъжност заради връзките му с финансиста и сексуален престъпник Джефри Епстийн

<p>Почина звезда от &quot;Анатомията на Грей&quot;&nbsp;след борба с АЛС</p>

Звездата от "Анатомията на Грей" Ерик Дейн почина на 53-годишна възраст

Свят Преди 2 часа

Семейството на Дейн предостави изявление на списание People, в което обяви смъртта му след „смела борба с амиотрофична латерална склероза“

<p>Гюров се среща с ръководството на ЦИК</p>

Първа ключова среща на Андрей Гюров с ЦИК преди изборите на 19 април

България Преди 2 часа

Съгласно Изборния кодекс ЦИК, съгласувано с МС, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали

Сменете тези 5 неща в кухнята си: Те гъмжат от бактерии

Сменете тези 5 неща в кухнята си: Те гъмжат от бактерии

Любопитно Преди 3 часа

В кухнята има неща, които натрупват мръсотия и бактерии по-бързо, отколкото си мислите

„Крал Нептун“ и отвличането на века: Къде изчезна най-скъпият кон в света?

„Крал Нептун“ и отвличането на века: Къде изчезна най-скъпият кон в света?

Любопитно Преди 3 часа

Шергар бил най-известният и ценен жребец в света

<p>Сменете незабавно паролата си, ако е генерирана с ИИ</p>

Използвате ли парола, генерирана от изкуствен интелект? Може би е време да я смените

Любопитно Преди 3 часа

Предсказуемите модели са враг на добрата киберсигурност, защото означават, че паролите могат да бъдат отгатнати от автоматизирани инструменти, използвани от киберпрестъпниците

<p>Опасно време в петък: Дъжд, сняг и риск от заледявания в няколко области</p>

Жълт код за значителни валежи в части от страната - предупреждение на НИМХ

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°

Даниел Митов: МВР е стълб на държавността

Даниел Митов: МВР е стълб на държавността

България Преди 10 часа

През тази година значително засилихме борбата с наркотрафика и наркоразпространението, отчете Митов

Плувкинята Миглена Христова се сбогува с Кухнята на Ада

Плувкинята Миглена Христова се сбогува с Кухнята на Ада

Любопитно Преди 10 часа

Първи искри прехвърчаха между участниците в Червения отбор

Тръмп удължи санкциите срещу Русия

Тръмп удължи санкциите срещу Русия

Свят Преди 11 часа

Действията на Русия "продължават да представляват изключителна заплаха за националната сигурност и външната политика на САЩ“

Пуснаха бившия принц Андрю от ареста

Пуснаха бившия принц Андрю от ареста

Свят Преди 12 часа

Братът на Андрю, крал Чарлз III, не е бил предварително предупреден за ареста

Какво става, две банки фалираха в Украйна

Какво става, две банки фалираха в Украйна

Свят Преди 12 часа

И двете банки са определени като "проблемни"

Adria News стартира Adria News Network - независим бранд за региона на Югоизточна Европа

Adria News стартира Adria News Network - независим бранд за региона на Югоизточна Европа

Свят Преди 14 часа

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго е добре новородените кученца да останат с майка си

dogsandcats.bg

Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Жени Калканджиева - жената, която никога не се побра в рамка!

Edna.bg

Отиде си звездата от „Анатомията на Грей“ Ерик Дейн

Edna.bg

Спас Делев, какъвто не сте виждали: любовта на бащата на терена

Gong.bg

Стана ясно колко време няма да играе Лаутаро Мартинес

Gong.bg

Любов по каталог: Какво търсят мъжете и жените в социалните мрежи

Nova.bg

Стоил Цицелков: Нямам обвинения, присъди и действащи ограничения към този момент

Nova.bg