Технологии

AI войната започна, гигантите си разменят обвинения и рискуват да допуснат голяма грешка

Развитието на изкуствения интелект продължава с бързо темпо, като той все още има много бизнес възможности пред себе си. Въпреки това Anthropic и OpenAI вече са в яростна конкуренция и си прехвърлят взаимни критики в битката си за позиции

Мартин Дешев Мартин Дешев

5 февруари 2026, 10:12
Разпадна ли се мега сделката между Nvidia и OpenAI: Инвестицията сякаш се изпари

Разпадна ли се мега сделката между Nvidia и OpenAI: Инвестицията сякаш се изпари
Най-горещата социална мрежа, в която не може да участвате независимо колко сте популярни

Най-горещата социална мрежа, в която не може да участвате независимо колко сте популярни
SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI
Кое ще е устройството, което ще направи AI наистина персонален и практичен асистент

Кое ще е устройството, което ще направи AI наистина персонален и практичен асистент
Достатъчно зряло ли е човечеството, за да се справи със супер AI

Достатъчно зряло ли е човечеството, за да се справи със супер AI
Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели

Apple започва AI стратегията си от нулата с нови цели
Започва битка срещу AI

Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет
Функции за Gemini за Android, които не използваме

Функции за Gemini за Android, които не използваме

Р азвитието на изкуствения интелект се измести от тихи иновации към много шумна конкуренция. Някога доминирана от технически пробиви и тихи инженерни надпревари, индустрията сега е характеризирана с открито съперничество между големите компании за изкуствен интелект.

Това е допълнено с публично позициониране, хвърляне на обвинения и декларации за това кой е добър и кой не. Тази промяна е особено видима в последните действия на Anthropic и OpenAI, отразявайки нова фаза във войната на изкуствения интелект, където корпоративната философия и брандиране са почти толкова важни, колкото самите алгоритми.

Ескалацията започна с новата кампания на Anthropic „Claude е пространство за размисъл“. В поредица от остри публикации в блогове и реклами, Anthropic позиционира своя модел Claude като зряла, целенасочена алтернатива на „хаоса“ на по-широкия пазар. Тяхното послание е: докато други компании за изкуствен интелект са фокусирани върху геймификация, допаминови цикли и пускане на полуготови продукти, за да спечелят състезанието, Anthropic изгражда инструмент за дълбоко, човекоцентрично мислене.

Като набляга на „Безопасността“ и „Честността“ като свои основни продукти, Anthropic хвърля обвинения върху конкурентите си. Изводът е, че съперниците им изграждат „машини за разсейване“ или „непредсказуеми агенти“, които дават приоритет на ангажираността пред етиката. За Anthropic, да бъдеш „добрият“ означава да бъдеш предпазлив. Компанията обяви, че няма да допуска и реклами в алгоритмите си, отново хвърляйки косвени обвинения към конкуренти, които имат такива намерения.

Разпадна ли се мега сделката между Nvidia и OpenAI: Инвестицията сякаш се изпари

Anthropic твърди, че рекламата в чатботовете може да компрометира доверието на потребителите и потенциално да насочи реакциите на изкуствения интелект към търговски стимули. Особено в чувствителни или дълбоко лични контексти, където хората очакват неутрални, полезни насоки, а не рекламно съдържание. Anthropic заяви, че ролята на Claude е да помага на потребителите да мислят, работят и решават сложни проблеми без намеса от спонсорирани връзки или стимули, основани на ангажираност.

Реакцията от OpenAI беше бърза. В отговор в профила си в X, Сам Алтман се противопостави на наратива за елитизъм, според който „безопасността е на първо място“. Макар че спомена директно Anthropic, коментарите на Алтман бяха насочени и към „самодоволството“ на компаниите като цяло, които използват безопасността като маркетингов щит, за да скрият липсата на иновации. Неговият аргумент е, че единственият начин наистина да се направи AI безопасен е да се внедри в реалния свят, да се поучим от неговите неуспехи и да не ги повтаряме.

Най-горещата социална мрежа, в която не може да участвате независимо колко сте популярни

За OpenAI, да бъдеш „добрите“ означава да бъдеш тези, които действително предоставят на света инструментите на бъдещето, а не просто да говориш за тях в „защитено пространство“. Това създава рязко разделение: едната страна твърди, че е отговорният пазач на портала, докато другата твърди, че е смелият пионер. 

"Може би дори по-важното: Anthropic иска да контролира какво правят хората с изкуствен интелект – те блокират компании, които не харесват, да използват техния продукт за кодиране (включително нас), искат сами да пишат правилата за това за какво хората могат и не могат да използват изкуствен интелект, а сега искат и да кажат на други компании какви могат да бъдат техните бизнес модели", обяви Алтман.

На пръв поглед тези публични разногласия наподобяват класически конкурентни бизнес разговори: компаниите изграждат различни идентичности, за да привлекат потребители и да диференцират продуктите си. Една компания се фокусира върху доверието и чистотата (без реклами), докато друга балансира достъпа и мащабируемостта с монетизацията.

SpaceX иска да сложи 1 млн. сателити в орбита за AI

Кое ще е устройството, което ще направи AI наистина персонален и практичен асистент

Това е познат модел в технологиите: конкурентите се осланят на силните си страни и хвърлят обвинения върху това, което смятат за слабости на конкурентите. Тези дебати обаче засягат и реални опасения относно това как AI трябва да се интегрира в обществото. Стоят въпроси относно доверието на потребителите, влиянието на данните, търговския натиск върху поведението на AI и как моделите за монетизация могат да оформят не само индустрията, но и по-широкото обществено възприятие за самия изкуствен интелект.

Тези публични препирни обаче създават реални проблеми. Когато две от най-мощните компании за изкуствен интелект в света започнат да се обвиняват взаимно за „лошите страни“ на технологията, като халюцинации, пристрастия или загуба на човешка активност, те рискуват да подкопаят изцяло общественото доверие към сегмента. Ако самите създатели се сочат с пръст и казват, че технологията е опасна в грешни ръце, обществеността може в крайна сметка да реши, че всички ръце, в които е изкуствен интелект, са грешни. 

Достатъчно зряло ли е човечеството, за да се справи със супер AI

Време е AI да навлезе в нов етап: полезен на практика и за всички в ежедневието

От друга страна, този вид конкуренция може да е от полза за индустрията в дългосрочен план, като принуди компаниите да формулират по-ясни принципи, да провеждат строга самоанализ и да внедряват иновации не само технически, но и етични. Въпреки риска от обратен ефект, споровете може да имат положителен резултат. Конкуренцията поражда високи постижения. Докато Anthropic настоява за „внимателност“, OpenAI е принуден да подобри протоколите си за безопасност, за да избегне определението за „безразсъдна“. И обратно, скоростното развитие на OpenAI принуждава Anthropic да направи Claude по-способен и по-малко „проповеднически настроен“.  

CES 2026 ни показа, че AI излиза от виртуалния свят и навлиза във физическия

Започва битка срещу AI "плява", заливаща интернет

В ранните етапи на всяка трансформираща технология, подобни конфликти са почти неизбежни. Дали AI войната ще се превърне в разсейване или катализатор за по-добри стандарти и продукти, зависи от това дали компаниите се фокусират върху реални проблеми, вместо просто да използват реторика, за да спечелят пазарното доверие. В дългосрочен план AI войната може да е точно това, което предотвратява монопола. Докато ИТ гигантите се борят, за да докажат кой е „по-добър“ за човечеството, те са държани отговорни пред обществеността. Битката за морално превъзходство може да е маркетингов трик, но тя гарантира, че етиката ще остане в центъра на разговора.

Редактор: Мартин Дешев
Anthropic OpenAI изкуствен интелект софтуер технологии бизнес
Последвайте ни
„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Пънкарят се оказа еснаф: На крилете на любовта

Пънкарят се оказа еснаф: На крилете на любовта

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест

Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест

Обедняване чака всеки трети българин

Обедняване чака всеки трети българин

pariteni.bg
Китайската марка с най-много продажби в Европа вече е у нас

Китайската марка с най-много продажби в Европа вече е у нас

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Лекарството ви не действа поради тази грешка

Свят Преди 9 минути

Чистата, негазирана вода остава „златният стандарт“ при прием на медикаменти. Разгледахме причините, поради които кафето, чаят, млякото и газираните напитки могат да бъдат опасни за вашето здраве

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в напрегнат телефонен разговор

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в напрегнат телефонен разговор

Свят Преди 10 минути

И двамата лидери представиха свои версии за обсъденото, но от прочита на китайския президент става ясно, че въпросът за острова е бил в центъра на разговора

Джордж Клуни напусна Холивуд: Защо семейството му избра Франция за свой дом

Джордж Клуни напусна Холивуд: Защо семейството му избра Франция за свой дом

Любопитно Преди 28 минути

Джордж и Амал Клуни напуснаха Холивуд и избраха живот във френския Прованс, където вече имат гражданство и отглеждат децата си далеч от славата, залагайки на спокойствие, природа и активна роля в местната общност

Намериха силно корозирала ръчна граната на Регионалното депо за отпадъци в Самоков

Намериха силно корозирала ръчна граната на Регионалното депо за отпадъци в Самоков

България Преди 29 минути

Боеприпасът е иззет за унищожаване от служители на военно формирование

Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева със стряскаща прогноза: Европа губи битката със САЩ и Китай

България Преди 30 минути

Шефът на МВФ Кристалина Георгиева предупреди в Брюксел, че ЕС изостава драстично от САЩ и Китай. Тя призова за спешни реформи срещу свръхрегулацията и „мързеливия капитал“, за да се спаси икономиката и социалният модел на Стария континент

Случаите с "интимност на показ" влязоха в парламента

Случаите с "интимност на показ" влязоха в парламента

България Преди 44 минути

Здравословният егоизъм – да или не?

Здравословният егоизъм – да или не?

Подкаст "Тройка по никое време" Преди 47 минути

Това изповядва и Емил Конрад в поредния епизод на подкаста „Тройка по никое време“ на Милена, Кирил и Тодор от „Тройка на разсъмване“

"Това не е съдържание, а престъпление": Инфлуенсърите скочиха срещу "Царицата на мъченията"

"Това не е съдържание, а престъпление": Инфлуенсърите скочиха срещу "Царицата на мъченията"

България Преди 53 минути

"Това, което излиза като информация, е не просто скандално – то е потресаващо, нечовешко и изключително брутално", написа асоциацията в становище

Нова китайска марка стъпва в България

Нова китайска марка стъпва в България

България Преди 56 минути

Вчера се състоя официалното представяне на MG Motor на българския пазар. Тук стъпва с пет модела (три бензинови и два EV) и 13 дилърства в страната, готови до края на 2026 г. Вижте цените на всички

Украйна: Най-голямата грешка на Русия в тази война

Украйна: Най-голямата грешка на Русия в тази война

Свят Преди 56 минути

Русия подцени силата на украинското общество и способността му за съпротива и самоорганизация

Володимир Зеленски

"Той не е диктатор": Близък съюзник на Зеленски отговори на атаките от Белия дом

Свят Преди 56 минути

„От демократична гледна точка, ние се нуждаем от тях, от тези избори“, каза губернаторът на Николаев Виталий Ким

Взрив от вкусове и екшън: Hell’s Kitchen се завръща на 17 февруари по NOVA

Взрив от вкусове и екшън: Hell’s Kitchen се завръща на 17 февруари по NOVA

Любопитно Преди 57 минути

Амбициозни участници от цял свят ще се борят за одобрението на шеф Виктор Ангелов

Баржа потъна край Гюргево и замърси Дунав с нефт

Баржа потъна край Гюргево и замърси Дунав с нефт

България Преди 58 минути

Екип на Службата за управление на водите е разпръснал абсорбиращ материал

Чернева: България не плаща за Съвета за мир, поканата няма връзка с Младенов

Чернева: България не плаща за Съвета за мир, поканата няма връзка с Младенов

България Преди 1 час

Весела Чернева коментира в подкаста "Телеграфно" участието на България в Съвета за мир, ролята на Николай Младенов и геополитическите аспекти на инициативата

<p>Преговорите между Русия и Украйна в Абу Даби продължават</p>

Втори ден на преговори между Русия и Украйна в Абу Даби

Свят Преди 1 час

Първият ден от разговорите завърши без конкретен напредък

Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край "Петрохан"

Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край "Петрохан"

България Преди 1 час

"Това са мафиотски убийства, това е екзекуция. По този начин – убити, така подредени. Тези хора са екзекутирани", каза Трифонов в TikTok

Всичко от днес

От мрежата

Скритите рискове за здравето, за които всеки собственик на Малтипу трябва да знае

dogsandcats.bg

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Родени да бъдат легенди: Кристиано Роналдо и Неймар празнуват днес!

Edna.bg

Кейт Мидълтън проговори за рака: „Този път не е лесен – има страх, изтощение и надежда“

Edna.bg

Да подкрепим България!

Gong.bg

Левски с позиция против расизма

Gong.bg

Заради обилните валежи: Частично бедствено положение в 6 села от община Ардино

Nova.bg

По-високите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

Nova.bg