Напрежение над Аляска: САЩ вдигнаха девет изтребителя заради руски бомбардировачи

Д евет американски изтребителя бяха вдигнати по тревога, след като пет руски бойни самолета бяха забелязани да се насочват към Аляска.

Командването на въздушно-космическата отбрана на Северна Америка (NORAD) съобщи в четвъртък, че е засякло и проследило няколко руски военни самолета, действащи в Идентификационната зона на противовъздушната отбрана на Аляска (ADIZ) край бреговете на щата.

NORAD е засякло и проследило два руски Ту-95, два Су-35 и един А-50, действащи в зоната, се казва в изявление на американско-канадската отбранителна организация.

От NORAD заявиха, че са отговорили, вдигайки във въздуха два F-16, два F-35, един E-3 и четири KC-135, за да прихванат, идентифицират положително и ескортират самолетите.

Руските военни самолети са останали в международното въздушно пространство и не са навлизали в суверенното въздушно пространство на САЩ или Канада, уточниха от NORAD, добавяйки, че машините са били ескортирани, докато не са напуснали идентификационната зона на Аляска.

ADIZ на Аляска е зона от международното въздушно пространство, която започва там, където свършва суверенното въздушно пространство на САЩ и Канада.

От NORAD обясняват, че това е „определен участък от международното въздушно пространство, който изисква своевременната идентификация на всички самолети в интерес на националната сигурност“.