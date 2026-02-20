Война в света на AI: Неловка сцена между Алтман и Амодей в Индия

И ндийският министър-председател Нарендра Моди в четвъртък покани лидерите на някои от водещите компании за изкуствен интелект да се съберат на сцената като част от ангажимент за изграждане на по-„приобщаващ и многоезичен“ изкуствен интелект по света.

И те го направиха. Но това, което привлече вниманието на част от публиката и по-късно стана вирусно в социалните мрежи, беше неловко взаимодействие между двама съперничещи си технологични лидери: изпълнителния директор на OpenAI Сам Алтман и изпълнителния директор на Anthropic Дарио Амодей, пише Асошиейтед прес (AP).

Моди, домакин на India AI Impact Summit в Ню Делхи, стисна ръцете на тези, които бяха най-близо до него – Алтман отляво и главния изпълнителен директор на Google Сундар Пичай отдясно – и прикани всичките 13 технологични лидери да вдигнат ръцете си нагоре във верига, като театрални актьори в края на представление.

Всички се държаха за ръце, с изключение на Алтман и Амодей, които стояха един до друг, но в продължение на няколко секунди неловко избягваха контакт с ръце. И двамата в крайна сметка вместо това вдигнаха юмруците си.

Взаимодействието бързо се превърна във визуален символ на дълбоките съперничества в индустрията на изкуствения интелект, особено между OpenAI и Anthropic, въпреки че Алтман се опита да омаловажи всякакво по-дълбоко значение.

„Не знаех какво се случва“, каза по-късно Алтман във видео интервю за индийската медия Moneycontrol. Той каза, че е бил „объркан, когато (Моди) хвана ръката ми и я вдигна, и просто не бях сигурен какво трябваше да правим“.

Anthropic отказа коментар.

Двамата разработчици на изкуствен интелект имат история, която предшества създаването на успешния продукт на OpenAI, ChatGPT, и конкурентния чатбот на Anthropic, Claude.

Амодей работеше в OpenAI, преди той и група, която включваше сестра му Даниела Амодей, да напуснат, за да създадат Anthropic през 2021 г. По-новата компания обеща по-ясен фокус върху безопасността на по-добрата от човека технология, наречена изкуствен общ интелект, която и двете фирми от Сан Франциско се стремят да изградят.

OpenAI за първи път пусна ChatGPT в края на 2022 г., разкривайки огромния търговски потенциал на големите езикови модели за изкуствен интелект, които могат да помагат при писане на имейли и компютърен код и да отговарят на въпроси. Anthropic последва със своята първа версия на Claude през 2023 г.

Техните различни подходи преляха в публичен дебат по-рано този месец в Съединените щати, когато Anthropic излъчи телевизионни реклами по време на Super Bowl, които осмиваха OpenAI за дигиталната реклама, която тя започва да поставя в безплатните и по-евтини версии на ChatGPT.

Докато Anthropic е съсредоточила своя модел на приходи върху продажбата на Claude на други бизнеси, OpenAI отвори вратите за реклами като начин да печели пари от стотиците милиони потребители, които получават ChatGPT безплатно. Алтман използва социалните мрежи, за да разкритикува телевизионните реклами като нечестни.