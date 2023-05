Учени: Ню Йорк потъва заради собствената си тежест

Н ю Йорк потъва! Да, това наистина може да се случи и има своето научно обяснение.

Комбинираното тегло на сградите в Ню Йорк може да е причината за потъването на метрополиса, казаха изследователи. Въпреки това може да има други причини, поради които градът потъва - включително начинът, по който земята продължава да се измества след края на последния ледников период преди повече от 10 000 години, разкриват учените.

Разбирането как и защо райони като Ню Йорк може да потъват помага на изследователите да оценят рисковете от наводнения, с които тези райони могат да се сблъскат в бъдеще поради измененията на климата. Морските нива по атлантическото крайбрежие на Северна Америка се очаква да се покачат три до четири пъти по-бързо от средното за света, отбелязват изследователите.

„Повишаването на морското равнище в крайна сметка ще създаде предпоставки за наводнения в Ню Йорк и в световен мащаб“, каза водещият автор на изследването Том Парсънс, геофизик от Геоложката служба на САЩ, пред Live Science.

Данните от GPS показват, че долен Манхатън потъва със скорост от около 2,1 милиметра на година.

Причината за това обаче може да е естествена. По време на най-студените периоди на последната ледникова епоха гигантски ледени покривки са покривали голяма част от планетата. Това накарало земята под ледените покривки да потъне, което от своя страна довело до това краищата на земните маси да се повдигнат. След като тези ледени покривки се стопили, областите, които били избутани нагоре, сега потъват надолу, като предишни изследвания предполагат, че това може да доведе до 48 до 150 сантиметра слягане по източното крайбрежие до 2100 г.

В допълнение към тази естествена причина за потъване, Парсънс и колегите му искаха да проучат и потенциалните ефекти от изкуствените причини, като например сградите. Идеята му хрумнала, докато бил на посещение на семейството на жена си в Белгия през 2019 г.

„Случайно бяхме отседнали до катедралата в Антверпен“, каза Парсънс. „Продължавах да гледам огромните каменни основи и да си мисля как всички те трябва да са били донасяни от много километри и след това струпвани на едно концентрирано място. Стана ми любопитно какво може да причини това на земята под него."

Учените изчислиха, че масата на 1 084 954 сгради в петте района на Ню Йорк се равнява на 762 милиарда килограма, разпределени върху площ от 778 квадратни километра.

След това разработиха компютърни модели, за да видят дали цялото това тегло може да причини потъване върху голямото разнообразие от почвени условия под сградите.

Сателитните данни разкриват, че средна скорост на слягане е от около 1 до 2 мм на година в целия град. Това обаче е в съответствие с потъването, което компютърните модели предполагат, че може да се очаква поради естественото изместване на земята след последната ледникова епоха.

Все пак учените откриха, че някои части на града показват много по-бързи темпове на слягане. Те отбелязаха, че това може да се дължи на теглото на сградите, въпреки че предупредиха, че може да има и други възможни причини.

„Покачването на морското равнище в Ню Йорк обаче е около 1 до 2 милиметра на година, така че всеки милиметър потъване е еквивалентен на преместване една година напред във времето по отношение на покачващите се нива на океана“, каза той.

Учените публикуваха откритията си на 8 май в списание Earth's Future.