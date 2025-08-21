Боец на „Ислямска държава“ пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света

Ж урналистът на Sky News Алекс Кроуфорд получи изключително рядък достъп за интервю с двама бойци на терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД) в северната част на Сомалия – регион, превърнал се в огнище на екстремистка активност.

С вързани очи и под въоръжена охрана, пред нас довеждат пленен боец на групировката. Когато му свалят превръзката, той не изглежда изненадан да види телевизионен екип и няколко антитерористични служители, сред които и един от хората, които са провеждали първоначалните му разпити, разказва Кроуфорд.

24-годишният екстремист е осъден на смърт в Сомалия и очаква екзекуция чрез разстрел.

Обвинен е, че е бил командир на ИД, снайперист и член на двучленна бомбена група.

Разрешено ни е да разговаряме с него и с още един боец на ИД на охранявано място в Пунтланд – полуавтономен регион в северна Сомалия, където групировката завладява територии и управлява чрез страх местното население.

Американски и сомалийски командири твърдят, че „Ислямска държава“ е създала глобален щаб в пещерите на Пунтланд, откъдето финансира дейността си по света.

Мутхар Хамид Каяид е от Йемен и пристига в Сомалия по море – маршрут, който според властите е изключително труден за контролиране поради постоянния поток от бойци. Той настоява, че не е бил активен член на бомбената група и изглежда напълно безразличен към ситуацията, в която се намира.

„Не аз натиснах бутона“, казва той. „Само гледах. Другият човек направи бомбата и я задейства. Аз не дойдох тук да убивам мюсюлмани“. Неговият партньор се самовзривил, когато при поставянето на бомбата в центъра на град Босасо разбрал, че е разкрит. Според властите той я детонирал преждевременно.

Мъжът пред нас е бил ранен, а у него са намерени уличаващи материали за изработка на бомби. Попитах го дали съжалява за участието си и за това, че се е присъединил към групировката.

„Не съжалявам за нищо“, казва, усмихвайки се. „Дори ако ме изведете сега от тази стая и ме екзекутирате, не съжалявам за нищо“.

Усмихва се отново. „Ако ме застрелят или обесят – няма значение. В крайна сметка не ми пука“, категоричен е той.

Показателно е, че той признава, че семейството му не подкрепя ИДИЛ. „Ако ме намерят тук, ще бъдат разстроени“, казва той. Въпреки настойчивите въпроси, не променя позицията си: „Не мисля за нищо. Просто чакам смъртта“.

Попитах го дали е чувал за хора, убити от бомбите, които според обвинението е поставял. „Да, но те не убиват всички хора“, настоява той. Когато му възразих, че става дума за убийство на когото и да е, той добави: „Не убиват всички… само неверници“.

„Неверници“ е термин, който много бойци използват, за да опишат онези, които не споделят тяхната крайна интерпретация на шариата – включително мюсюлмани, както и последователи на други религии.

Властите ни показаха множество чуждестранни паспорти, открити в пещерни укрития на ИД в Пунтланд и взети от пленени или убити бойци. Сред тях има паспорти на цели семейства от Южна Африка, включително деца, както и документи от Германия, Саудитска Арабия, Венецуела и Бахрейн. Намерени са и лични карти с европейски лица.

От началото на военната офанзива на армията на Пунтланд през декември са убити около 600 бойци на ИДИЛ – само петима от тях са сомалийци, съобщава представителят по политическите въпроси Мохамед Абдирахман Дхабанкад.

„Основната цел беше да управляваме света“

Вторият пленник, доведен пред нас, е от Мароко и е значително по-разговорлив. Осман Буккар бин Фуад твърди, че е бил подмамен от „Ислямска държава“ и че е пътувал до Сомалия, защото чул, че там може да спечели пари.

„Вместо това копаех пещери“, казва той. „Беше трудно да избягам, но когато ми наредиха да сложа пояс с експлозиви, за да убия войници от Пунтланд, им казах, че това не е причината да съм дошъл – и избягах“, твърди мъжът.

Той твърди още, че му е било дадено оръжие, но никога не го е използвал – нещо, в което хората, които са го заловили не вярват. „Никога не съм участвал в битка“, настоява той. „Имах оръжие (АК-47), но вършех само обикновени задачи – пренасях припаси от място на място и изпълнявах заповеди“.

Фуад твърди, че няколко пъти е срещал лидера на ИД в Сомалия – Абдул Кадир Мумин.

„Той обикаляше лагерите на ИД, за да окуражава бойците да се сражават. Уверяваше ни, че ще отидем в рая“. Това твърдение подкрепя предположенията, че Мумин все още е жив и действа – поне до преди няколко месеца.

Фуад разказва, че е получил обучение като снайперист (което не е завършил), както и по картография, прекъснато от офанзивата на военните в Пунтланд.

Той казва, че е пристигнал от Етиопия заедно с шестима мароканци, след което се е присъединил и алжирски боец. Според него в планинското укрепление на ИД е имало бойци от Тунис, Либия, Танзания, Кения, Турция, Аржентина, Бангладеш, Швеция и Ирак. „Основната цел беше да управляваме света“, заявява той. „Да започнем от този регион като врата към останалия свят, после Етиопия и след това – цялата планета. Чувах много разговори за изпращане на бойци на ИД в Босасо, Етиопия или Йемен.

Планът винаги беше да се разширяваме и да владеем света“,

разказва той.

Информацията, споделена от пленниците, укрепва убеждението, че Пунтланд и Сомалия са само върхът на айсберга – част от много по-голям проблем с „Ислямска държава“, който се разраства и е способен да всява терор по различни начини.