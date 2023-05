Климатичните промени увеличават риска от тропически болести в Европа

Г ермански учени предупреждават, че тропическите болести, пренасяни от насекоми, могат да създадат риск за хората в Европа в бъдеще, дори и при умерено повишаване на температурите заради климатичните промени, предаде ДПА.

Проучване на изследователи от университета "Гьоте" във Франкфурт показва, че заради затоплянето насекомите от тропическите и субтропическите райони ще се чувстват все по-добре в Европа.

Азиатският тигров комар е сред тези, които могат да пренасят инфекциозни заболявания. Той разпространява вирусите на денга, жълта треска или зика.

Комарите произхождат от Южна и Югоизточна Азия, но заради повишаването на температурите в световен мащаб вече могат да бъдат открити в части от Централна Европа. Ларвите им се развиват по-бързо, когато е топло.

Изследователският екип, ръководен от биолозите Сара Кунце и Свен Климпел, използва тигровия комар, за да изчисли как подходящите за това насекомо местообитания ще се разпространят в Европа в зависимост от температурите.

