След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор

С анкционираха фирмата за надзор, позволила цял блок в Свищов да остане без парапети на балконите. 80-годишен мъж падна и загина от необезопасена тераса.

Човек загина след падане от необезопасена тераса в Свищов

Във въпросната сграда живеят 126 семейства. Балконите им са напълно открити и с парапети, изрязани преди месеци. При всеки дъжд хората се страхуват и от наводнения. След трагичния инцидент работници поставили дъски на терасите и ги закрепили с тел.

„В шок сме. Ако имаше укрепление, можеше да не се стигне до това”, сподели жената на загиналия – Катя Босилкова.

„От над два месеца сме без тераси. Ремонтът започна и после майсторите изчезнаха. Има опасност от нови инциденти”, каза живееща в сградата.

„От събота, когато получихме сигнал за инцидента, спряхме строежа до обезопасяването на блока. Не мога да коментирам дейността на фирмата. Това са европейски средства по Плана за възстановяване. Има си ред и начин на разплащане”, обясни в ефира на „Здравей, България” кметът на Свищов Генчо Генчев.