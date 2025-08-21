Свят

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Нападението е било срещу град Лвов

21 август 2025, 10:30
Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени
Източник: AP/БТА

Е дин човек бе убит, а двама бяха ранени при руска комбинирана атака срещу украинския град Лвов тази нощ, съобщи в Теlegram областният управител на Лвовска област Максим Козицки, цитиран от украинската новинарска агенция "Укринформ".

"По предварителна информация, вследствие на комбиниран удар, при който бяха използвани дронове и крилати ракети, един човек бе убит и двама бяха ранени. На десетина жилищни сгради са нанесени щети", написа Козицки.

За атаката срещу Лвов по-рано съобщи кметът на украинския град Андрий Садови.

"Нощта в Лвов беше шумна. Врагът извърши комбинирана атака, като използва дронове "Шахед" и ракети", написа Садови.

Кметът съобщи за ранени в резултат на атаката.

Съобщено бе също, че при атаката са изпочупени прозорци на жилищни сгради и че има нанесени щети на покриви.

Спешните служби работят на място.

Садови информира още, че вследствие на нападението са избухнали пожари и че се готви заседание на комисията за справяне с извънредните ситуации.

Въздушна тревога бе обявена на много места в цяла Украйна, отбелязва "Укринформ".

Източник: Божидар Захариев, БТА    
Русия Украйна атака дронове ракети жертва ранени Лвов
