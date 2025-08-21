Любопитно

Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51

Появата му в Хангар 18 отново разпали слуховете, които витаят от десетилетия – свързвайки Зона 51 с тайни експерименти

21 август 2025, 10:44
Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51
Източник: iStock/Getty Images

З она 51 отново стана малко по-загадъчна.

Свръхсекретният самолет Boeing 737-200 на американските военновъздушни сили, известен още като RAT55, беше забелязан да лети над базата в Грум Лейк, Невада – потвърждавайки дългогодишни слухове за връзки с тази строго класифицирана военна зона.

От разстояние 42 километра, на върха на връх Тикабу в Невада, авиационният фотограф Майкъл Рокита засне размазани кадри на RAT55. Машината, използвана като тестова платформа за радари, е била уловена да изпълнява маневри за докосване и излитане на писта 32, съобщава Daily Mail. Малко след това самолетът се е придвижил към Хангар 18, чиито масивни врати са се разтворили като сцена от научнофантастичен филм.

Разпознаваем по заобления си нос и характерния „гърбав“ профил, RAT55 се използва за изследване на стелт-технологии по време на полет – мисия, която може да е била в подкрепа на дрона RQ-80. Обикновено RAT55 извършва секретни полети в ограниченото въздушно пространство около военновъздушната база Едуардс, като често изключва транспондера си, за да остане невидим за тракерите.

Според Daily Mail, Рокита е потвърдил, че позивната на RAT55 е „Saber 98“ – неопровержимо доказателство, което свързва самолета с мистериозния Хангар 18 в Зона 51.

Въпреки жегата в пустинята и риска батериите на техниката му да прегреят, Рокита е използвал Nikon P1000 и специално изработен бинокъл-смартфон, за да направи снимките на самолета, докато той е тествал радари.

Смята се, че RAT55 е с размери, съпоставими с бомбардировачи като B-2, или със стелт прототипи като B-21 Raider.

Макар почти никога да не напуска Невада, появата му в Хангар 18 отново разпали слуховете, които витаят от десетилетия – свързвайки Зона 51 с извънземни технологии и тайни експерименти.

През април The Post припомни историята на Джери Фрийман – културен изследовател, който през 1996 г. случайно се озовава в ограничената зона около базата. По време на мисия за издирване на изгубени дневници от Златната треска от 1849 г., той се промъкнал през нощта в района. Вместо стари документи обаче, по неговите думи, може би е попаднал на извънземен космически апарат – така разказва пред изследователя на НЛО Джордж Кнап.

„На мен ми приличаше на сухо езерно корито, нищо друго, но през нощта беше съвсем друга история“, споделя Фрийман.

„Можех ясно да различа охранителните светлини по периметъра и да видя как в центъра на езерото се включват и изгасват други светлини“, продължава той.

Фрийман наблюдавал само няколко минути, но твърди, че усетил как земята под него се разтресла – сигурен знак, че в района се тества нещо свръхсекретно.

Десетилетия наред Зона 51 беше обвита в мълчание – до 2013 г., когато федералните власти официално признаха съществуването ѝ.

И почти 30 години след преживяното от Фрийман, конспиративните теории, свързващи Зона 51 с извънземни и тайни военни технологии, продължават да се разпространяват.

Източник: nypost.com    
Зона 51 RAT55 Секретен самолет Невада Стелт технологии Военна база Конспиративни теории НЛО
Последвайте ни

По темата

Виктор Илиев е изписан от болницата, вече е в ареста

Виктор Илиев е изписан от болницата, вече е в ареста

„Ченето ми падна“ - кой е късметлията, получил мотор от Путин

„Ченето ми падна“ - кой е късметлията, получил мотор от Путин

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Зеленски: Русия прехвърля допълнителни войски в Запорожие

Туристка плати 1506 евро за километър такси в Хърватия

Туристка плати 1506 евро за километър такси в Хърватия

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Всичко, което трябва да знаете за дългокосместите породи котки

Всичко, което трябва да знаете за дългокосместите породи котки

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 2 дни
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 2 дни
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 2 дни
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 2 дни

Виц на деня

- Скъпи, ти никога не ми правиш комплименти! - Какво пък е това? - Ами, кажи ми нещо хубаво. Например за моята фигура! - Фигурата…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

След гонка с полицията: Пиян шофьор се вряза в детска площадка в София

България Преди 7 минути

Това съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев

<p>Синтетична дрога, а не полицейско насилие е причината за смъртта на мъжа в Стара Загора</p>

Синтетична дрога причинила смъртта на мъжа, буйствал на автогарата в Стара Загора

България Преди 35 минути

Употребените от мъжа наркотици довели до блокиране на дишането и на сърдечната му дейност

Китай се бори да спаси морската свиня без перки

Китай се бори да спаси морската свиня без перки

Любопитно Преди 1 час

Пълната забрана за риболов в река Яндзъ остави 220 000 рибари без работа

Пускат АМ "Европа" изцяло за движение до средата на септември

Пускат АМ "Европа" изцяло за движение до средата на септември

България Преди 1 час

Общата дължина на трасето е 63 км

Крайният срок за кандидатстване за стипендиите NOVA EMBA Scholarship продължава до 14 септември

Крайният срок за кандидатстване за стипендиите NOVA EMBA Scholarship продължава до 14 септември

Любопитно Преди 1 час

За трета поредна година NOVA и Американският университет в България подкрепят социални предприемачи

<p>Какво да правите, ако детето ви използва изкуствен интелект за домашните?</p>

Родители срещу чатботове: Как да насочим децата към правилна употреба на AI?

Любопитно Преди 1 час

„Уверете се, че децата използват AI като помощно средство за учене, а не преписване“, казват експерти

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

Свят Преди 1 час

Нападението бе извършенo на фона на активните усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на войната

<p>Боец на ИД пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света</p>

Боец на „Ислямска държава“ пред Sky News: Основната цел беше да управляваме света

Свят Преди 1 час

Журналистът Алекс Кроуфорд получи изключително рядък достъп за интервю с двама бойци на терористичната групировка „Ислямска държава“ (ИД) в северната част на Сомалия – регион, превърнал се в огнище на екстремистка активност

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Свят Преди 2 часа

Автомобилът на актьора се е ударил последователно в два електропроводни стълба, преди да спре

Външният министър на Русия Сергей Лавров

Русия: Преговори за сигурността на Украйна без Москва са „път за никъде“

Свят Преди 2 часа

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров обвини европейските лидери, които отидоха със Зеленски на срещата във Вашингтон в извършване на „доста агресивна ескалация на ситуацията, доста нескопосани и като цяло неетични опити за промяна на позицията на администрацията на Тръмп и лично на президента на Съединените щати“

След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор

След като мъж падна от необезопасена тераса в Свищов: Санкционираха фирмата за надзор

България Преди 2 часа

80-годишен загина. Във въпросната сграда живеят 126 семейства

<p>Японец, смятан за жертва на мечка, се оказа&nbsp;убит от сина си</p>

Япония: 93-годишен мъж, смятан за жертва на мечка, се оказа убит от сина си

Свят Преди 2 часа

Случаят първо беше възприет като поредното нападение от мечка, които зачестяват в страната

„Най-милият съдия в света“ почина на 88-годишна възраст

„Най-милият съдия в света“ почина на 88-годишна възраст

Свят Преди 2 часа

Франк Каприо почина след диагноза рак на панкреаса

Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

Камион се запали на изхода на Пазарджик в посока Пловдив

България Преди 3 часа

За щастие инцидентът се е разминал без пострадали

За поколението Z парите са всичко

За поколението Z парите са всичко

Любопитно Преди 3 часа

Финансовата сигурност измести удовлетворението от работата в очите на младите от поколението Z

<p>Deepfake: Измамно интервю с лекар по репродуктивна медицина</p>

Поредна измама: Фалшиво интервю с лекар по репродуктивна медицина обикаля мрежата

България Преди 3 часа

Рекламният клип промотира продукти, които помагали при папиломи

Всичко от днес

От мрежата

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Хирург проговори за лицето на Кристиано Роналдо: Ето истината!

Edna.bg

Слънцето влиза в Дева: Какво значи това за всяка зодия

Edna.bg

Челси представи третия си екип

Gong.bg

Георги Иванов: В момента БФС е в много по-добро състояние, опитваме да подобрим целия футбол

Gong.bg

След гонка с полицията: Шофьор, употребил алкохол, се вряза в детска площадка в София

Nova.bg

Не са открити нарушения в „Майчин дом” след сигнала за обиди и шамари

Nova.bg