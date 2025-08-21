Секретен самолет на ВВС заснет над Зона 51

З она 51 отново стана малко по-загадъчна.

Свръхсекретният самолет Boeing 737-200 на американските военновъздушни сили, известен още като RAT55, беше забелязан да лети над базата в Грум Лейк, Невада – потвърждавайки дългогодишни слухове за връзки с тази строго класифицирана военна зона.

От разстояние 42 километра, на върха на връх Тикабу в Невада, авиационният фотограф Майкъл Рокита засне размазани кадри на RAT55. Машината, използвана като тестова платформа за радари, е била уловена да изпълнява маневри за докосване и излитане на писта 32, съобщава Daily Mail. Малко след това самолетът се е придвижил към Хангар 18, чиито масивни врати са се разтворили като сцена от научнофантастичен филм.

Разпознаваем по заобления си нос и характерния „гърбав“ профил, RAT55 се използва за изследване на стелт-технологии по време на полет – мисия, която може да е била в подкрепа на дрона RQ-80. Обикновено RAT55 извършва секретни полети в ограниченото въздушно пространство около военновъздушната база Едуардс, като често изключва транспондера си, за да остане невидим за тракерите.

Според Daily Mail, Рокита е потвърдил, че позивната на RAT55 е „Saber 98“ – неопровержимо доказателство, което свързва самолета с мистериозния Хангар 18 в Зона 51.

Въпреки жегата в пустинята и риска батериите на техниката му да прегреят, Рокита е използвал Nikon P1000 и специално изработен бинокъл-смартфон, за да направи снимките на самолета, докато той е тествал радари.

Смята се, че RAT55 е с размери, съпоставими с бомбардировачи като B-2, или със стелт прототипи като B-21 Raider.

Макар почти никога да не напуска Невада, появата му в Хангар 18 отново разпали слуховете, които витаят от десетилетия – свързвайки Зона 51 с извънземни технологии и тайни експерименти.

През април The Post припомни историята на Джери Фрийман – културен изследовател, който през 1996 г. случайно се озовава в ограничената зона около базата. По време на мисия за издирване на изгубени дневници от Златната треска от 1849 г., той се промъкнал през нощта в района. Вместо стари документи обаче, по неговите думи, може би е попаднал на извънземен космически апарат – така разказва пред изследователя на НЛО Джордж Кнап.

„На мен ми приличаше на сухо езерно корито, нищо друго, но през нощта беше съвсем друга история“, споделя Фрийман.

„Можех ясно да различа охранителните светлини по периметъра и да видя как в центъра на езерото се включват и изгасват други светлини“, продължава той.

Фрийман наблюдавал само няколко минути, но твърди, че усетил как земята под него се разтресла – сигурен знак, че в района се тества нещо свръхсекретно.

Десетилетия наред Зона 51 беше обвита в мълчание – до 2013 г., когато федералните власти официално признаха съществуването ѝ.

И почти 30 години след преживяното от Фрийман, конспиративните теории, свързващи Зона 51 с извънземни и тайни военни технологии, продължават да се разпространяват.