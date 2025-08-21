Актьорът от „Клъцни/Срежи“ Дилън Уолш претърпя тежка катастрофа

Д илън Уолш, звездата от хитовия сериал "Клъцни/Срежи", е претърпял сериозна автомобилна катастрофа заедно със семейството си, при която двама души са били откарани в болница.

Инцидентът е потвърден от „The Post“ и се е случил в неделя, 17 август, в Ръмсън, Ню Джърси. Според местната полиция, цитирана от TMZ, автомобилът на актьора – Ford Explorer от 2022 г. – се е ударил последователно в два електропроводни стълба, преди да спре. SUV-ът се е движел на север, когато внезапно е навлязъл в насрещното платно, блъскайки първо един, а след това и втори стълб.

‘Nip/Tuck’ star Dylan Walsh involved in serious car crash with family https://t.co/yitTYu2kP9 pic.twitter.com/nX8M35T3op — New York Post (@nypost) August 21, 2025

По данни на TMZ, петима души са пътували в автомобила, като двама от тях са се оплакали от болки и са били откарани в местния медицински център за преглед и лечение. Не е ясно кой е управлявал превозното средство и дали 61-годишният Уолш е получил наранявания.

Представител на актьора коментира ситуацията пред „The Post“: „През уикенда Дилън Уолш и семейството му претърпяха автомобилна катастрофа в Ръмсън. За щастие всички са в безопасност и вече са се прибрали у дома. Семейството е изключително благодарно за бързата реакция на полицията, пожарната и Спешната помощ в Ръмсън, както и за професионалните грижи на персонала в медицинския център „Ривървю“.“

В изявлението се добавя още: „Биха искали да изкажат специална благодарност и на ръководството и персонала на The River Point Inn за тяхната подкрепа непосредствено след инцидента.“

Катастрофата на Уолш идва само месец след шокиращата смърт на неговия колега от "Клъцни/Срежи" – Джулиан Макмеън. Двамата изиграха емблематичните роли на д-р Шон Макнамара и д-р Крисчън Трой в хитовата медицинска драма на Райън Мърфи, излъчвана шест сезона между 2003 и 2010 г.

'Nip/Tuck' Star Dylan Walsh & Family Members in Serious Car Crash in N.J. https://t.co/BF6cBRGsc8 pic.twitter.com/m6ji3DJvM3 — TMZ (@TMZ) August 20, 2025

Макмеън почина на 2 юли в Клиъруотър, Флорида, след лична битка с рак. Съпругата му Кели обяви трагичната новина в изявление пред Deadline: „С отворено сърце искам да споделя със света, че моят любим съпруг, Джулиан Макмеън, почина мирно тази седмица след доблестни усилия да победи рака. Джулиан обичаше живота, семейството, приятелите си, работата си и феновете си. Най-голямото му желание беше да носи радост в живота на възможно най-много хора.“

Тя не уточни от какъв вид рак е страдал актьорът.

Nip/Tuck star Dylan Walsh and his family involved in mysterious car crash that sends two to hospital https://t.co/89r578jeJo — Daily Mail (@DailyMail) August 21, 2025

След смъртта му Уолш също му отдаде почит с емоционално изявление пред „The Post“: „Скъпи Джулс, знам, че обичаш да прекрачваш граници, но този път прекали. Хайде да се срещнем в Biltmore, да изпием по едно мартини и ще обсъдим това. Ще се смеем силно, паркьорът ще докара твоя Хамър, а точно зад него ще е моят хечбек със столчета за кола и птичи изпражнения по прозорците. Смяхме се на това твърде много пъти. Сега сме само ние. Ще ме целунеш по бузата и ще кажеш „Чао, Дил“. Довиждане, Джулс.“