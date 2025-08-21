Свят

Русия: Преговори за сигурността на Украйна без Москва са „път за никъде“

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров обвини европейските лидери, които отидоха със Зеленски на срещата във Вашингтон в извършване на „доста агресивна ескалация на ситуацията, доста нескопосани и като цяло неетични опити за промяна на позицията на администрацията на Тръмп и лично на президента на Съединените щати“

21 август 2025, 09:59
Русия: Преговори за сигурността на Украйна без Москва са „път за никъде“
Външният министър на Русия Сергей Лавров   
Източник: GettyImages

Р усия заяви в сряда, че опитите за разрешаване на проблемите за сигурността, свързани с Украйна, без участието на Москва, са „път за никъде“, отправяйки предупреждение към Запада, докато той се бори да изработи гаранции за бъдещата защита на Киев, предаде ангенция Ройтерс (Reuters).

Министърът на външните работи Сергей Лавров разкритикува особено ролята на европейските лидери, които се срещнаха с президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом в понеделник, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна, които биха могли да помогнат за прекратяване на войната, която продължава вече три години и половина.

„Не можем да се съгласим с факта, че сега се предлага да се решават въпросите за сигурността, колективната сигурност, без Руската федерация. Това няма да проработи“,

каза Лавров на съвместна пресконференция след среща с външния министър на Йордания.

Военните плановици на САЩ и Европа започнаха да проучват гаранции за сигурност за Украйна след конфликта, съобщиха американски служители и източници пред Ройтерс във вторник. Лавров заяви, че подобни дискусии без Русия са безсмислени.

„Сигурен съм, че на Запад и най-вече в Съединените щати разбират отлично, че сериозното обсъждане на въпросите на сигурността без Руската федерация е утопия, път за никъде“, категоричен е той.

Военните лидери на НАТО, провеждащи видеоконференция в сряда, проведоха „страхотна, откровена дискусия“ относно резултатите от последните преговори за Украйна, заяви председателят на военния комитет на алианса.

„Приоритетът продължава да бъде справедлив, надежден и траен мир“, написа адмирал Джузепе Каво Драгоне в публикация в X.

Западен служител заяви пред Ройтерс, че малка група военни лидери са продължили дискусиите във Вашингтон относно гаранциите за сигурност малко след по-голямата виртуална среща.

След като полски представители заявиха, че обект, който се разби в царевична нива в Източна Полша през нощта, вероятно е руски дрон, Полша обвини Русия, че провокира страните от НАТО точно когато усилията за прекратяване на войната се засилват. „За пореден път имаме работа с провокация от Руската федерация, с руски дрон. Работим в решаващ момент, когато дискусиите за мир (в Украйна) са в ход“, каза министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш.

Коментарите на Лавров подчертаха искането на Москва западните правителства да се ангажират директно с нея по въпроси, свързани със сигурността, отнасящи се до Украйна и Европа, нещо, което Москва твърди, че досега е отказвала да направи.

Тази седмица Москва също така потвърди отхвърлянето си на „всякакви сценарии, включващи разполагане на войски на НАТО в Украйна“.

„Нескопосани“ европейци

Лавров обвини европейските лидери, които се срещнаха с Тръмп и Зеленски, в извършване на „доста агресивна ескалация на ситуацията, доста нескопосани и като цяло неетични опити за промяна на позицията на администрацията на Тръмп и лично на президента на Съединените щати... Не чухме никакви конструктивни идеи от европейците там“.

В понеделник Тръмп заяви, че Съединените щати ще помогнат за гарантиране на сигурността на Украйна при всяка сделка за прекратяване на войната на Русия там. Впоследствие той заяви, че е

изключил разполагането на американски войски в Украйна, но САЩ може да осигурят въздушна подкрепа

като част от сделка за прекратяване на военните действия.

Началникът на кабинета на Зеленски, говорейки след среща на съветници по национална сигурност от западни страни и НАТО, заяви, че работата по военния компонент на гаранциите продължава. „Нашите екипи, преди всичко военните, вече започнаха активна работа по военния компонент на гаранциите за сигурност“, написа началникът на Генералния щаб Андрий Йермак в социалните мрежи.

Йермак каза, че Украйна също така работи по план със своите съюзници как да се процедира „в случай, че руската страна продължи да удължава войната и да нарушава споразуменията за двустранни и тристранни формати на срещи на лидерите“.

Лавров заяви, че Русия е за „наистина надеждни“ гаранции за Украйна

и предложи те да бъдат моделирани по проект на споразумение, което беше обсъдено между враждуващите страни в Истанбул през 2022 г., в първите седмици на войната.

Съгласно обсъдения тогава проект, Украйна щеше да получи гаранции за сигурност от група държави, включително петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН – Китай, Русия, Съединените щати, Великобритания и Франция. По това време Киев отхвърли това предложение с мотива, че Москва би имала ефективно право на вето върху всеки военен отговор, който да ѝ се притече на помощ.

По темата

Източник: Reuters    
Русия Украйна война гаранции за сигурност път за никъде европейски лидери САЩ Сергей Лавров
