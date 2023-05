Горещините вече няма да са случайни събития, а бъдещето на планетата

Г лобалните температури се покачват с обезпокоителна скорост, а това означава повече екстремни горещи вълни през по-голяма част от времето. За да се подготвят по-добре за това, което предстои, изследователи от Обединеното кралство идентифицираха страните, изложени на най-голям риск от вредите от горещите вълни.

Новото изследване взима предвид социално-икономическите фактори, нарастването на населението, стабилността на енергийните мрежи и наличието на здравни услуги.

Региони като Афганистан, Папуа Нова Гвинея и Централна Америка са сред най-застрашени от вредните ефекти на горещите вълни, заключава проучването. Пекин и Централна Европа също са уязвими, тъй като голямото им население излага на риск относително голям брой хора.

Част от проблема е, че не знаем какво ни предстои – бъдещето, вероятно ще бъде по-лошо от това, което сме виждали до момента.

„Често регионите са подготвени само за екстремни събития, каквито вече са преживявали. Планирането се основава на минали бедствия“, пишат изследователите в публикуваната си статия.

Future Heat Waves Are Coming, And These Countries Are Most at Risk https://t.co/UZmR3cqRxz

„Политиците и правителствата трябва да се подготвят за събития отвъд тези, с които вече сме се сблъсквали – особено за антропогенните изменения на климата, които увеличават вероятността от крайности.“

Изследователите са използвали най-новите климатични модели както и данни за глобалното население, за да направят своите оценки, и да изградят метод за определяне на шансовете за повторяемост на екстремните климатични събития.

Статистически неприемливи горещи вълни – достатъчно екстремни, за да не бъдат предсказани от модели – са се случвали в 31 процента от 136-те региона, обхванати от проучването през последните 60 години, казват изследователите. Това е още по-добра причина да започнем да се подготвяме за събития, които в момента изглеждат почти немислими.

„Тъй като горещите вълни се появяват все по-често, трябва да сме по-добре подготвени“, казва климатологът Вики Томпсън от университета в Бристол в Обединеното кралство.

„Идентифицираме региони, които може би са имали късмет досега – някои от тях имат бързо нарастващо население, други са развиващи се нации, а трети вече са много горещи. Трябва да попитаме дали плановете за действие при нарастващите горещини в тези райони са достатъчни.“

Високите температури не само могат да причинят смърт на много хора, но и правят ежедневието и работата много по-трудни. Те могат да бъдат опустошителни по отношение на селското стопанство и да доведат до странични ефекти като повишен риск от горски пожари.

USA FUTURE- WIDESPREAD INCREASE HOT SUMMERS & HELLISH HEAT WAVES

IPCC AR6 projections are the current heat wave is the future for US. For most of US increasing hot summers and heat waves. 1.5C will be 2030, and with no emergency emissions action, 2C by 2050. #climatechange #heat pic.twitter.com/97W7IIRmKN