Япония: 93-годишен мъж, смятан за жертва на мечка, се оказа убит от сина си

Я понската полиция съобщи, че възрастен мъж, за когото първоначално се смяташе, че е нападнат и убит от мечка, всъщност е станал жертва на сина си, пише BBC.

51-годишният Фуджиюки Шиндо е арестуван във вторник, 19 август, в северната префектура Акита по подозрение, че е убил 93-годишния си баща Фуджиоши, съобщават местните медии.

Случаят първо беше възприет като поредното нападение от мечка, след като съпругата на жертвата открила мъжа си паднал и окървавен на пода в дома им. Полицията дори изпратила спешно предупреждение за възможно нападение от дива мечка. Малко по-късно обаче то беше отменено, след като експертите заключили, че нараняванията съответстват на прободни рани от нож, а не на следи от животно.

В последните години в северна Япония зачестяват срещите с мечки. Причината е комбинация от застаряващо население, обезлюдяване и изоставени земеделски земи, което кара животните да навлизат все по-близо до населени места.

'Bear attack victim' was actually killed by son, Japan police say https://t.co/SEBvGgLHWN — BBC News (UK) (@BBCNews) August 21, 2025

Шиндо, който живеел заедно с родителите си, първоначално заявил пред полицията, че не е забелязал нищо необичайно по време на предполагаемото нападение, съобщи агенция Kyodo News. Впоследствие разследващите иззели няколко ножа от дома на семейството и се опитват да установят с кой от тях е извършено престъплението, информира Jiji Press. Засега мотив за убийството не е обявен.

Подозрението за нападение от мечка първоначално изглеждало напълно вероятно на фона на тревожната статистика. Според японското министерство на околната среда, през 12-те месеца до март 2024 г. рекорден брой – 219 души – са били нападнати от мечки, като шестима от тях са загинали. През юли например разносвач на вестници беше убит от кафява мечка в жилищен квартал.

Нарастващата заплаха принуди властите да облекчат ограниченията за лов, за да позволят по-бърза и ефективна реакция срещу дивите животни. В резултат на това хиляди мечки бяха заловени и убити от ловци в засегнатите региони.