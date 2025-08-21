„Най-милият съдия в света“ почина на 88-годишна възраст

А мериканският съдия и звезда в социалните мрежи Франк Каприо почина на 88-годишна възраст, съобщи семейството му, предава ВВС.

Смъртта му, след диагноза рак на панкреаса, беше обявена в официалния му акаунт в Instagram, където той беше почетен за своята „топлина“ и „непоколебима вяра в добротата на хората“.

Синът му Дейвид Каприо благодари на феновете за любовта и подкрепата и призова хората да „разпространят малко доброта“ в памет на баща му.

'Nicest judge in the world' dies after cancer diagnosis



Read more 🔗 https://t.co/Lh9acWn8Ti — Sky News (@SkyNews) August 21, 2025

Обичан заради състраданието и чувството си за хумор в съдебната зала, съдия Каприо се превърна в световен феномен с предаването си „Caught in Providence“. Видеата, в които той председателстваше дела, натрупаха милиарди гледания в социалните мрежи и му донесоха прозвището „най-милият съдия в света“.

В изявление, публикувано в Instagram до неговите 3,4 милиона последователи, той беше описан като вдъхновение заради „безбройните актове на доброта, които породи“.

„Неговата топлина, чувство за хумор и човечност оставиха незаличим отпечатък върху всички, които го познаваха“, се казва още в съобщението.

Съдия Каприо е ръководил хиляди дела в родния си град Провидънс, Роуд Айлънд, преди да започне телевизионната си кариера.

Компанията зад „Caught in Providence“ – Debmar-Mercury, отдаде почит на съдията за неговия „уникален подход, основан на състрадание и здрав разум“.

Frank Caprio: 'Nicest judge in the world' dies aged 88 https://t.co/FFh0wxPTrO — BBC News (World) (@BBCWorld) August 21, 2025

„Ще ни липсва много“, заявиха в изявление съпредседателите Морт Маркъс и Айра Бърнстейн.

По време на излъчването си „Caught in Providence“ беше номинирано за три дневни награди „Еми“, като миналата година съдия Каприо спечели две от тях.

Характерният му стил в съдебната зала създаде редица вирусни клипове – от това как кани деца да седнат до него зад съдийската скамейка по време на дела, до представянето на плюшена кукла, изобразяваща самия него – „мини-съдия“.

Един видеоклип в TikTok, показващ сутрешната му рутина – миене на зъби, подписване на книгата му и гледане на откъси от собственото му предаване – има над 5 милиона гледания.

В интервю от 2019 г. съдия Каприо каза, че съдебните му производства „показват много интересен откъс от живота в Роуд Айлънд и отразяват същите проблеми, с които се сблъскват хората в цялата страна“.

През 2023 г., след като беше диагностициран с рак на панкреаса, съдия Каприо заяви, че е „напълно готов да се бори с всички сили“ и благодари на последователите си за подкрепата.

В една от последните си публикации в социалните мрежи той съобщи, че отново е приет в болница след „неуспех“ в лечението си, и помоли своите последователи за молитви.

Франк Каприо оставя след себе си съпругата си Джойс Каприо, с която бяха женени почти 60 години, петте им деца, седем внуци и две правнуци.