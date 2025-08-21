Виктор Илиев е изписан от болницата, вече е в ареста

21-годишният Виктор Илиев, причинил катастрофата с автобус на градския транспорт в София, е изписан от болница. Той веднага е отведен в ареста от служители на ГДИН.

Илиев е с наложена мярка "задържане под стража".

На 15 август мъжът се заби в автобус на нощния градски транспорт в София и уби пътник. Общо шестима пострадаха при пътното произшествие. С опасност за живота остават трима, сред тях и шофьорът на автобуса. Те са настанени в "Пирогов" и Военномедицинска академия.

На 21-годишния Илиев е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

В съдебната зала прокурор Събина Христова съобщи, че задържаният е употребил райски газ преди да се качи зад волана.

Toй е имал шофьорска книжка от началото на месеца. За две седмици се е сдобил с цели 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - в часове преди фаталната катастрофа.

Властите проверяват как е получил свидетелството си за управление.

Пробите за алкохол и наркотици на Илиев са отрицателни.

Уважаван лекар от Сирия е загиналият пътник при инцидента. 61-годишният д-р Иса Али е работил в столичната Спешна помощ. Той пристига в България едва 20-годишен. Тук завършва медицина, а последните години от живота си посвещава на бежанците и подкрепата към тях.

