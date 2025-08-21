Родители срещу чатботове: Как да насочим децата към правилна употреба на AI?

К огато децата ви се върнат на училище, има голям шанс да планират да използват изкуствен интелект, за да пишат домашните си.

Според проучване на Pew Research Center от 2024 г., 26% от тийнейджърите на възраст между 13 и 17 години вече са използвали ChatGPT за училищни задачи. Оттогава чатботовете с изкуствен интелект станаха още по-популярни, така че реалният дял вероятно е в пъти по-висок, пише CNN. Според някои учители всъщност може да бъде и около 100%.

„Като преподавател имам едно ясно определение, когато студентите карат чатбот да напише курсовата им работа вместо тях: това е преписване“, казва Кара Алаймо, професор по комуникации във Fairleigh Dickinson University. „Така те сами се лишават от възможността да учат.“

Your kid is using AI for homework this year. Now what? - CNN https://t.co/ZMMvUEMBdr — audai (@audaiuk) August 20, 2025

Проблемът е, че за учениците е лесно да се измъкнат, защото системите за разпознаване на текст, създаден от AI, все още не са достатъчно надеждни. В резултат, когато учителите оценяват писмените работи, не винаги могат да разберат дали зад тях стои човек или машина.

Затова е особено важно родителите да разговарят с децата си за това кога е уместно – и кога не е – да използват изкуствен интелект през новата учебна година.

„Уверете се, че децата използват AI като помощно средство за учене, а не преписване“, съветва Роби Торни, старши директор на програмите за изкуствен интелект в организацията Common Sense Media.

Как родителите могат да поставят граници

Първата стъпка е разговор за това, че истинската цел на училището е „да учат и да растат“, казва Торни. Ако изкуственият интелект върши работата вместо тях, „те губят тази възможност“.

AI е бъдещето и трябва да бъде използван като инструмент, а не заместител на мозъка на вашето дете. Няма как да се игнорира неговата растяща популярност, същевременно в него се крият потенциално зловредни ефекти за детското развитие, които тепърва ще ни стават по-ясни с годините проучвания и наблюдения.

AI може да бъде ценен помощник в ученето – например като „учител“, който обяснява трудни концепции или помага при някои задачи.

„Но оригиналното мислене и писане трябва да останат техни“, подчертава той.

Освен това AI може да бъде полезен за събиране и обсъждане на идеи, но самите ученици трябва да развият и изразят собствената си позиция.

Важно е родителите да обяснят защо тези правила имат значение. „Мозъкът е като мускул“, казва Торни. „Децата няма да усвоят умения, ако не ги упражняват сами.“

Най-добре е границите за ползване на изкуствен интелект да бъдат уточнени предварително, но след това е добре родителите да „проверяват редовно“, за да се уверят, че AI не измества истинското учене.