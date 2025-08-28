Технологии

Мъск започна да рекламира това, което смяташе за опасно

Напоследък виртуалните AI приятелки са любима негова тема

Мартин Дешев

28 август 2025, 06:07

И зглежда има рязко противоречие в публичните послания на Илон Мъск, човек, който отдавна се позиционира като визионер, загрижен за бъдещето на човечеството. Той е отявлен алармист на два фронта: опасностите от нерегулирания изкуствен интелект и екзистенциалната заплаха от намаляващата раждаемост в световен мащаб. И все пак, последното му начинание сякаш активно подкопава и двете опасения, разминаване, което не остава незабелязано от обществеността, отбелязва Rolling Stone.

В продължение на години Мъск използва платформи като X, за да предупреждава, че цивилизацията е на път към „разпад“ поради сриващата се раждаемост. Той публично се застъпва за това да имат повече деца, дори се шегува, че „прави своята част“, ​​за да реши това, което той нарича „най-голямата опасност, пред която е изправена цивилизацията досега“.

Той е и гласовит критик на изкуствения интелект, като е известен с предупреждението си, че той може да „призове демона“ и иска регулаторен надзор, за да се предотврати бъдеще, в което машините надделяват над човечеството. Но въпреки това напоследък Мъск изглежда силно заинтригуван от възможностите на неговия изкуствен интелект Grok да създава виртуални приятелки и да ги облича по различни начини.

Стотици хиляди чатове в Grok, показани в резултатите от Google

На 21 август Мъск използва X, за да определи намаляващата раждаемост като „най-големия проблем, пред който светът ще се изправи след 20 години“, предполагайки, че изкуственият интелект може да бъде използван за емоционално стимулиране на хората – и от своя страна да стимулира плодовитостта. Той предположи, че изкуственият интелект може да „еднократно да въздейства върху човешката лимбична система“, потенциално повишавайки раждаемостта в епоха на демографски спад. 

Почти едновременно с това, Мъск представи Grok Companions – 3D гласови аватари, като флиртуващата аниме-стилизиранa „Ани“ и саркастичната червена панда „Руди“, предназначени да служат като емоционални, винаги достъпни приятели. Пускането на пазара на дигитални  партньори, които сякаш насърчават емоционалното откъсване от реалните взаимоотношения, на мнозина изглежда дълбоко в противоречие с неговите похвали за размножаването. 

Това разногласие отразява по-широк парадокс в публичните послания на Мъск. Макар че той представя изкуствения интелект като решение за демографския спад, той го предлага на пазара по начини, които могат да изострят крехкостта на истинските човешки връзки. Нещо повече, масовите дискусии в социалните медии все повече подчертават, че човешката интимност не може да бъде заменена с код дори ако аватарите имат изразителни гласове и анимирани жестове. 

В основата си този дебат засяга дълбоко обществено безпокойство: с нарастването на персонализацията и емоционалния резонанс на изкуствения интелект, ще измести ли той, вместо да засилва, човешката връзка? Обществените настроения предполагат скептицизъм. Потребителите изразяват загриженост, че виртуалните спътници предлагат "емоционална анестезия" – комфорт без съдържание, взаимодействие без отчетност. 

Засега посланието на мнозина в X е недвусмислено: ако Мъск наистина се интересува от бъдещето на човечеството – от колонизацията на Марс до колективната интимност, той може да започне с насърчаване на истински връзки, в реалния живот. Дотогава аниме съпруги и червени панди, колкото и очарователни да са, предлагат кух заместител на това, от което хората наистина се нуждаят. Реакцията на хората е силен индикатор, че публиката му очаква повече от лидер, който се позиционира като футурист, и по-малко от шоумен, чиито бизнес интереси изглежда противоречат на грандиозните му изявления. 

Редактор: Мартин Дешев
Илон Мъск X социална мрежа интернет технологии изкуствен интелект Grok
