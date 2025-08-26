Технологии

xAI на Мъск поде съдебна битка срещу OpenAI и Apple

Мъск смята, че двете компании вредят на Grok и конкуренцията

Мартин Дешев Мартин Дешев

26 август 2025, 06:34
SpaceX отложи полет на ракетата Starship

SpaceX отложи полет на ракетата Starship
Apple започва план за преоткриване на iPhone

Apple започва план за преоткриване на iPhone
Как чрез AI да запазим човешкото

Как чрез AI да запазим човешкото
Банка замени служители с AI, накараха я да ги назначи пак

Банка замени служители с AI, накараха я да ги назначи пак
Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните

Вредно ли е бързото презареждане за смартфоните
Алтман обяви, че AI е

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"
Изкуственият интелект вече променя и света на хакерите

Изкуственият интелект вече променя и света на хакерите
Как да използваме AI, за да бъдем по-умни и успешни

Как да използваме AI, за да бъдем по-умни и успешни

К омпанията за изкуствен интелект на Илон Мъск xAI, заведе сериозен съдебен иск срещу технологичните гиганти Apple и OpenAI във федерален съд на САЩ в Тексас, съобщава Reuters. Жалбата обвинява двете фирми в заговор да смаже конкуренцията в генеративния изкуствен интелект, като приоритизират ChatGPT на OpenAI в екосистемата на Apple.

По този начин изместват конкурентни продукти като чатбота Grok на xAI, смята компанията на Мъск. xAI изисква милиарди долари обезщетение за това, което твърди, че представлява монополен контрол върху пазара на изкуствен интелект.

Според иска, ексклузивната интеграция на ChatGPT от страна на Apple в iPhone, iPad и Mac чрез своята платформа с изкуствен интелект представлява несправедливо предимство. Мъск твърди, че този ход ефективно възпрепятства конкурентите да бъдат видно представени в App Store – особено в желани области като секцията „Задължителни приложения“, дори когато алтернативни приложения като Grok се представят силно. Мъск изрази недоволството си в своята социална медийна платформа X, заявявайки, че „поведението на Apple прави невъзможно за която и да е компания с изкуствен интелект, освен OpenAI, да достигне №1 в App Store“. 

Apple започва план за преоткриване на iPhone

В съдебните документи, правният екип на xAI твърди, че съюзът на Apple с OpenAI има за цел да „заключи пазарите“ и да запази господството си както в сферата на смартфоните, така и на чатботовете с изкуствен интелект, като по този начин ефективно предотвратява набиране на популярност от новатори като xAI. 

OpenAI реагира бързо, наричайки делото „част от продължаващия тормоз на Мъск“. Apple не е публикувала официално изявление. Но в предишни изявления компанията вече отрече подобни твърдения, заявявайки, че App Store работи с политика на „справедливост и липса на пристрастия“ и че представя хиляди приложения чрез различни обективни критерии. 

Новите смартфони на Google подобряват слабости с AI

Правните анализатори отбелязват, че Apple може да защити партньорството като стандартно бизнес решение и да твърди, че си запазва правото да оформя своята екосистема, както сметне за добре. Тези точки биха могли да повлияят на начина, по който съдилищата определят „съответния пазар“ в бъдещи антитръстови дела, включващи AI. 

Apple засилва фокуса си върху умните домове с нов план

Алтман обяви, че AI е "балон", очаква някои "да се опарят"

Делото бележи поредното развитие в спорните съдебни и публични битки на Мъск в сектора на изкуствения интелект. Той вече има отделен съдебен спор, насочен срещу OpenAI и неговия изпълнителен директор Сам Алтман, относно сътрудничеството му с организации с цел печалба – обвинения, които той отправя към компанията от години и доведоха до напускането му, въпреки че е сред съоснователите.

Google казва, че AI не пречи на интернет страниците

Apple задава неудобния въпрос за AI: полезен ли е

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
Илон Мъск изкуствен интелект xAI технологии ИТ бизнес ИТ компании OpenAI Apple
Последвайте ни
Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне

Очаква ни хладен вторник, но идва затопляне

26 август: Когато историята горя – Партийният дом в пламъци

26 август: Когато историята горя – Партийният дом в пламъци

Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг

Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

Рязка ескалация: Тръмп уволни един от седемте членове на борда на директорите

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Audi вкара още стил в Q3 с версията Sportback

Audi вкара още стил в Q3 с версията Sportback

carmarket.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 21 часа
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 1 ден
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 21 часа
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Министърът на регионалното развитие и АПИ проверяват строителството на АМ "Хемус"

Министърът на регионалното развитие и АПИ проверяват строителството на АМ "Хемус"

България Преди 18 минути

Най-късно до края на септември предстои да бъде пуснат в експлоатация лотът между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци"

Откриват нова детска градина в Костинброд

Откриват нова детска градина в Костинброд

България Преди 34 минути

В нея са обособени шест групи – четири градински и две яслени, които ще приемат общо 128 деца

Тръмп каза, че би могъл да разположи войници в Чикаго

Тръмп каза, че би могъл да разположи войници в Чикаго

Свят Преди 8 часа

Тръмп: Може да чакаме, а може и да не чакаме

Тръмп заплаши Русия с „много големи последици“

Тръмп заплаши Русия с „много големи последици“

Свят Преди 9 часа

Тръмп посочи, че Путин изпитва „огромната неприязън“ към украинския президент

Украйна осъди руски агент на 15 години затвор

Украйна осъди руски агент на 15 години затвор

Свят Преди 9 часа

Докато се е преструвал, че е жена, агентът е опитвал да установи координатите на евентуални цели за удари

Проверяват отново полицаите от инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Проверяват отново полицаите от инцидента с АТВ в Слънчев бряг

България Преди 10 часа

Проверката е във връзка със сигнал от близки на пострадалите

Жестока мода в Турция - операции за намаляване на ръста

Жестока мода в Турция - операции за намаляване на ръста

Свят Преди 10 часа

По време на процеса на заздравяване трябва да се използва проходилка или инвалидна количка

Издирват жена, изчезнала в района на „Горна баня"

Издирват жена, изчезнала в района на „Горна баня"

България Преди 11 часа

Излязла да се разходи без телефон и без документи в неделя

Армията призовава Нетаняху да приеме споразумението за заложниците

Армията призовава Нетаняху да приеме споразумението за заложниците

Свят Преди 11 часа

Армията е създала условията за сделка за заложниците, сега всичко е в ръцете на Нетаняху

300 000 лв. обезщетение за смъртта на Сияна

300 000 лв. обезщетение за смъртта на Сияна

България Преди 12 часа

Той апелира застрахователите да платят и останалите суми

Клингбайл: Топката е в полето на Владимир Путин

Клингбайл: Топката е в полето на Владимир Путин

Свят Преди 13 часа

Вицеканцлерът каза, че Германия ще “поеме отговорност“ за предоставянето на гаранции за сигурност

Германия повдигна обвинения на американец за шпионаж в полза на Китай

Германия повдигна обвинения на американец за шпионаж в полза на Китай

Свят Преди 14 часа

Американският гражданин е обвинен, че е предлагал военни тайни на Пекин

Откриха тялото на милионер на дъното на Мраморно море

Откриха тялото на милионер на дъното на Мраморно море

Свят Преди 14 часа

Халит Юкай беше собственик на корабостроителна фирма

Млад мъж загина при катастрофа в Пазарджишко

Млад мъж загина при катастрофа в Пазарджишко

България Преди 14 часа

Колата напуснала платното за движение и се блъснала в стоманобетонен стълб

Обявиха верните отговори на матурата по профилиращ предмет

Обявиха верните отговори на матурата по профилиращ предмет

България Преди 14 часа

На държавния изпит по професионална квалификация в частта му по теория на професията гимназистите писаха по различни теми, свързани с тяхната специалност

Обвиниха момче за палежа на пожара в София в неделя

Обвиниха момче за палежа на пожара в София в неделя

България Преди 14 часа

Разследването по случая продължава

Всичко от днес

От мрежата

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 26 август, вторник

Edna.bg

Дневен хороскоп за 26 август, вторник

Edna.bg

Интер започна сезона с гръмка победа

Gong.bg

Гьозтепе на Станимир Стоилов трансферира нападател от Саутхемптън

Gong.bg

Най-безопасните страни в света за 2025 г. (СНИМКИ)

Nova.bg

Нова детска градина отваря врати в Костинброд

Nova.bg