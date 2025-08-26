xAI на Мъск поде съдебна битка срещу OpenAI и Apple

К омпанията за изкуствен интелект на Илон Мъск xAI, заведе сериозен съдебен иск срещу технологичните гиганти Apple и OpenAI във федерален съд на САЩ в Тексас, съобщава Reuters. Жалбата обвинява двете фирми в заговор да смаже конкуренцията в генеративния изкуствен интелект, като приоритизират ChatGPT на OpenAI в екосистемата на Apple.

По този начин изместват конкурентни продукти като чатбота Grok на xAI, смята компанията на Мъск. xAI изисква милиарди долари обезщетение за това, което твърди, че представлява монополен контрол върху пазара на изкуствен интелект.

Според иска, ексклузивната интеграция на ChatGPT от страна на Apple в iPhone, iPad и Mac чрез своята платформа с изкуствен интелект представлява несправедливо предимство. Мъск твърди, че този ход ефективно възпрепятства конкурентите да бъдат видно представени в App Store – особено в желани области като секцията „Задължителни приложения“, дори когато алтернативни приложения като Grok се представят силно. Мъск изрази недоволството си в своята социална медийна платформа X, заявявайки, че „поведението на Apple прави невъзможно за която и да е компания с изкуствен интелект, освен OpenAI, да достигне №1 в App Store“.

В съдебните документи, правният екип на xAI твърди, че съюзът на Apple с OpenAI има за цел да „заключи пазарите“ и да запази господството си както в сферата на смартфоните, така и на чатботовете с изкуствен интелект, като по този начин ефективно предотвратява набиране на популярност от новатори като xAI.

OpenAI реагира бързо, наричайки делото „част от продължаващия тормоз на Мъск“. Apple не е публикувала официално изявление. Но в предишни изявления компанията вече отрече подобни твърдения, заявявайки, че App Store работи с политика на „справедливост и липса на пристрастия“ и че представя хиляди приложения чрез различни обективни критерии.

Правните анализатори отбелязват, че Apple може да защити партньорството като стандартно бизнес решение и да твърди, че си запазва правото да оформя своята екосистема, както сметне за добре. Тези точки биха могли да повлияят на начина, по който съдилищата определят „съответния пазар“ в бъдещи антитръстови дела, включващи AI.

Делото бележи поредното развитие в спорните съдебни и публични битки на Мъск в сектора на изкуствения интелект. Той вече има отделен съдебен спор, насочен срещу OpenAI и неговия изпълнителен директор Сам Алтман, относно сътрудничеството му с организации с цел печалба – обвинения, които той отправя към компанията от години и доведоха до напускането му, въпреки че е сред съоснователите.

