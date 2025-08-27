Стотици хиляди чатове в Grok, показани в резултатите от Google

С тотици хиляди потребителски разговори с чатбота за изкуствен интелект (ИИ) на Илон Мъск Grok бяха разкрити в резултатите от търсачките - очевидно без знанието на потребителите, пише BBC.

Уникални връзки се създават, когато потребителите на Grok натиснат бутон, за да споделят препис на разговора си - но освен споделянето на чата с целевия получател, бутонът изглежда е направил чатовете достъпни за търсене онлайн.

Търсене в Google в четвъртък разкри, че са индексирани близо 300 000 разговора в Grok.

Това накара един експерт да опише чатботовете с изкуствен интелект като „развиваща се катастрофа с поверителността“.

BBC се обърна към X за коментар.

Появата на Grok чатове в резултатите от търсачките беше съобщена за първи път от изданието за технологичната индустрия Forbes, което преброи над 370 000 потребителски разговора в Google.

Сред преписите на чатове, видени от BBC, имаше примери за това как чатботът на Мъск е бил помолен да създаде сигурна парола, да предостави хранителни планове за отслабване и да отговори на подробни въпроси относно медицински състояния.

Някои индексирани преписи също показват опитите на потребителите да тестват границите на това, което Grok би казал или направил.

Hundreds of thousands of Grok chats exposed in Google results https://t.co/uQcZmFUbDy — BBC News (UK) (@BBCNews) August 21, 2025

В един пример, видян от BBC, чатботът е предоставил подробни инструкции как да се направи лекарство от клас А в лаборатория.

Не е първият път, когато разговорите на хората с чатботове с изкуствен интелект се появяват по-широко, отколкото може би първоначално са осъзнавали, когато използват функциите за „споделяне“.

OpenAI наскоро отмени „експеримент“, при който разговорите в ChatGPT се появяват в резултатите от търсачките, когато са споделяни от потребители.

Говорител заяви пред BBC News по това време, че компанията „тества начини за улесняване на споделянето на полезни разговори, като същевременно потребителите запазват контрол“.

Те казаха, че потребителските чатове са поверителни по подразбиране и потребителите трябва изрично да се включат в споделянето им.

По-рано тази година Meta се сблъска с критики, след като споделени разговори на потребители с чатбота ѝ Meta AI се появиха в публична емисия „discovery“ в приложението ѝ .

„Катастрофа с поверителността“

Въпреки че данните за акаунтите на потребителите могат да бъдат анонимизирани или скрити в споделените преписи на чатботове, техните подкани все пак могат да съдържат - и рискуват да разкрият - лична, чувствителна информация за някого.

Експертите казват, че това подчертава нарастващите опасения относно поверителността на потребителите.

„Чатботовете с изкуствен интелект са катастрофа за поверителността в ход“, каза пред BBC проф. Люк Роше, доцент в Оксфордския интернет институт.

Те казаха, че „изтекли разговори“ от чатботове са разкрили потребителска информация, варираща от пълни имена и местоположение до чувствителни подробности за тяхното психично здраве, бизнес операции или взаимоотношения.

„След като изтекат онлайн, тези разговори ще останат там завинаги“, добавиха те.

Междувременно Кариса Велиз, доцент по философия в Института за етика в изкуствения интелект към Оксфордския университет, заяви, че е „проблематично“ потребителите да не бъдат уведомявани, че споделените чатове ще се появят в резултатите от търсенето.

„Нашата технология дори не ни казва какво прави с нашите данни и това е проблем“, каза тя.