Свят

Стотици хиляди чатове в Grok, показани в резултатите от Google

Търсене в Google в четвъртък разкри, че са индексирани близо 300 000 разговора в Grok

27 август 2025, 12:04
Стотици хиляди чатове в Grok, показани в резултатите от Google
Източник: iStock

С тотици хиляди потребителски разговори с чатбота за изкуствен интелект (ИИ) на Илон Мъск Grok бяха разкрити в резултатите от търсачките - очевидно без знанието на потребителите, пише BBC.

Уникални връзки се създават, когато потребителите на Grok натиснат бутон, за да споделят препис на разговора си - но освен споделянето на чата с целевия получател, бутонът изглежда е направил чатовете достъпни за търсене онлайн.

Търсене в Google в четвъртък разкри, че са индексирани близо 300 000 разговора в Grok.

Това накара един експерт да опише чатботовете с изкуствен интелект като „развиваща се катастрофа с поверителността“.

BBC се обърна към X за коментар.

Появата на Grok чатове в резултатите от търсачките беше съобщена за първи път от изданието за технологичната индустрия Forbes, което преброи над 370 000 потребителски разговора в Google.

Сред преписите на чатове, видени от BBC, имаше примери за това как чатботът на Мъск е бил помолен да създаде сигурна парола, да предостави хранителни планове за отслабване и да отговори на подробни въпроси относно медицински състояния.

Някои индексирани преписи също показват опитите на потребителите да тестват границите на това, което Grok би казал или направил.

В един пример, видян от BBC, чатботът е предоставил подробни инструкции как да се направи лекарство от клас А в лаборатория.

Не е първият път, когато разговорите на хората с чатботове с изкуствен интелект се появяват по-широко, отколкото може би първоначално са осъзнавали, когато използват функциите за „споделяне“.

OpenAI наскоро отмени „експеримент“, при който разговорите в ChatGPT се появяват в резултатите от търсачките, когато са споделяни от потребители.

Говорител заяви пред BBC News по това време, че компанията „тества начини за улесняване на споделянето на полезни разговори, като същевременно потребителите запазват контрол“.

Те казаха, че потребителските чатове са поверителни по подразбиране и потребителите трябва изрично да се включат в споделянето им.

По-рано тази година Meta се сблъска с критики, след като споделени разговори на потребители с чатбота ѝ Meta AI се появиха в публична емисия „discovery“ в приложението ѝ .

„Катастрофа с поверителността“

Въпреки че данните за акаунтите на потребителите могат да бъдат анонимизирани или скрити в споделените преписи на чатботове, техните подкани все пак могат да съдържат - и рискуват да разкрият - лична, чувствителна информация за някого.

Експертите казват, че това подчертава нарастващите опасения относно поверителността на потребителите.

„Чатботовете с изкуствен интелект са катастрофа за поверителността в ход“, каза пред BBC проф. Люк Роше, доцент в Оксфордския интернет институт.

Те казаха, че „изтекли разговори“ от чатботове са разкрили потребителска информация, варираща от пълни имена и местоположение до чувствителни подробности за тяхното психично здраве, бизнес операции или взаимоотношения.

„След като изтекат онлайн, тези разговори ще останат там завинаги“, добавиха те.

Междувременно Кариса Велиз, доцент по философия в Института за етика в изкуствения интелект към Оксфордския университет, заяви, че е „проблематично“ потребителите да не бъдат уведомявани, че споделените чатове ще се появят в резултатите от търсенето.

„Нашата технология дори не ни казва какво прави с нашите данни и това е проблем“, каза тя.

Източник: BBC    
Grok Илон Мъск Изкуствен интелект Поверителност на данните Изтичане на разговори Чатботове Резултати от търсачки Споделяне на съдържание Лични данни Киберсигурност
Последвайте ни

По темата

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Брутални разкрития от мъжа, който твърди, че е бил отвлечен и бит от Васил Михайлов

Мрачната история на бананите

Мрачната история на бананите

Пиян шофьор се заби с над 100 км/ч в блок в София

Пиян шофьор се заби с над 100 км/ч в блок в София

Прощалното писмо на палестинска журналистка, убита в Газа, до сина ѝ

Прощалното писмо на палестинска журналистка, убита в Газа, до сина ѝ

Минималното заплащане на час става 3,74 евро от догодина

Минималното заплащане на час става 3,74 евро от догодина

pariteni.bg
Изкарват всичките италиански „тупалки“ на двудневно изложение в София

Изкарват всичките италиански „тупалки“ на двудневно изложение в София

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 23 часа
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 22 часа
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Правителството предлага да бъдат назначени 19 посланици и един постоянен представител в ООН

Правителството предлага да бъдат назначени 19 посланици и един постоянен представител в ООН

България Преди 32 минути

Това обяви министърът на външните работи Георг Георгиев

“Пееш или лъжеш” тръгва по следите на таланта и забавлението от 28 септември по NOVA

“Пееш или лъжеш” тръгва по следите на таланта и забавлението от 28 септември по NOVA

Любопитно Преди 40 минути

Първокласна селекция от гост-звезди и колоритни участници очакват зрителите тази есен

<p>Предлагат всеки атракцион да има застраховка &bdquo;Отговорност&ldquo; и план за безопасност</p>

Министерството на транспорта предлага промени в нормативната уредба за атракционните дейности

България Преди 53 минути

Министър Караджов обясни какви ще са основните предложения в изготвящия се законопроект

Снимката е илюстративна

Историческа операция: Бял дроб от прасе бе трансплантиран в човек

Любопитно Преди 1 час

Белите дробове са най-трудният орган за трансплантация

След гонка с полицията: 18-годишен катастрофира в бетонна ограда

След гонка с полицията: 18-годишен катастрофира в бетонна ограда

България Преди 1 час

Той е със стаж от 2 месеца като водач на МПС и има множество нарушения на ЗДП

"Булгаргаз" предлага по-ниска цена на природния газ за септември

"Булгаргаз" предлага по-ниска цена на природния газ за септември

България Преди 1 час

Това съобщи изпълнителният директор на дружеството Веселин Синапов

Европейски лидери призовават молдовците да отхвърлят Путин

Европейски лидери призовават молдовците да отхвърлят Путин

Свят Преди 1 час

Мерц, Макрон и Туск посещават страната в подкрепа на проевропейския лагер на Мая Санду преди решаващи избори

Снимката е илюстративна

Отцепиха района около Халите в София заради изоставена раница

България Преди 1 час

Проверка е установила, че тя е празна

,

Изненадващите храни, които водят до по-добър сън

Любопитно Преди 1 час

Повечето от нас знаят, че лягането с пълен стомах може да повлияе на съня ни

Доналд Тръмп удвои митата върху Индия до 50%

Доналд Тръмп удвои митата върху Индия до 50%

Свят Преди 1 час

„Не ме интересува какво прави Индия с Русия. Могат да съсипват икономиките си заедно - мен това не ме вълнува“

„Перформативният мъж“: Четат ли мъжете книги само за внимание?

„Перформативният мъж“: Четат ли мъжете книги само за внимание?

Любопитно Преди 1 час

Наистина ли съвременните мъже използват литературата, за да впечатляват и да си осигуряват интимност?

Умът ти не е само в главата! Открий интелигентността на храносмилателната си система!

Умът ти не е само в главата! Открий интелигентността на храносмилателната си система!

Любопитно Преди 1 час

 

Оставиха в ареста мъж от Сливен, умишлено блъснал и прегазил пешеходец

Оставиха в ареста мъж от Сливен, умишлено блъснал и прегазил пешеходец

България Преди 1 час

Случаят е от 14 август

Отвориха капсула на времето на принцеса Даяна от 90-те

Отвориха капсула на времето на принцеса Даяна от 90-те

Любопитно Преди 1 час

Капсулата съдържа CD, джобен телевизор и семена от пет дървета, заедно с още 7 предмета, избрани с помощта на Даяна

Брус Уилис и Ема Хеминг през 2019 г.

Съпругата на Брус Уилис разкри подробности за състоянието му

Любопитно Преди 2 часа

70-годишната звезда от „Шесто чувство“ и „Умирай трудно“ беше диагностициран с фронтотемпорална деменция преди повече от три години

Тежка катастрофа край Котел: Загинаха 20-годишен младеж и момиче на 17 години

Тежка катастрофа край Котел: Загинаха 20-годишен младеж и момиче на 17 години

България Преди 2 часа

Двама 18-годишни са в болница

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Голям късмет и изобилие за ТЕЗИ 4 ЗОДИИ на 27 август 2025 г.

Edna.bg

Какво ядат Кейт, Уилям и трите им деца: Списъкът ще ви изненада

Edna.bg

Не пропускайте! 6 топ мача на живо с картина в Gong.bg

Gong.bg

Стилияна Николова: Мечтая за роля в страшен филм

Gong.bg

С 1.44 промила и над 100 км/ч: Шофьор се вряза в блок в София (ВИДЕО)

Nova.bg

Мъжът, който твърди, че е отвлечен и бит от Васил Михайлов: Искаше да му се плаща "такса спокойствие"

Nova.bg