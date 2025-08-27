Технологии

"Мозъкът за роботи" на Nvidia ще промени роботиката

Той ще позволи обработка на информация в реално време

Мартин Дешев Мартин Дешев

27 август 2025, 06:12
NVIDIA представи Jetson AGX Thor, мощен нов чип, проектиран да служи като вграден „мозък“ за роботи от следващо поколение. Представена в презентация наречена „мозък на робот“, новата платформа използва генеративен изкуствен интелект и ще симулира човешко мислене на машини, работещи във физическия свят, съобщава CNBC.

В основата на Jetson Thor е модулът T5000, който се предлага и отделно на цена от около 2999 долара за бройка, докато пълният комплект за разработчици Jetson AGX Thor, заедно с платка-носител и периферни устройства, се продава за 3499 долара. Неговата изчислителна мощ е значителна: задвижван от архитектурата на графичния процесор Blackwell на NVIDIA и подкрепен от 128 GB памет, Thor предоставя до 7,5 пъти по-голяма мощност на изкуствен интелект от своя предшественик, Jetson AGX Orin, заедно с над три пъти по-висока производителност на процесора и двойно по-голям капацитет на паметта.

Това значително подобрение в производителността е от решаващо значение, за да могат роботите да обработват бързо данни от сензори и да изпълняват усъвършенствани задачи за визуално мислене директно на устройството. Това значително намалява зависимостта от облачна обработка и позволява на роботите да вземат по-бързи и по-автономни решения в динамични реални среди. 

Те могат да изпълняват и големи езикови модели и сложни разсъждения, всичко това на границата на мрежата, с минимална латентност. Инженерите от Baumatics и роботиката описват това като повратен момент, позволяващ гъвкаво, генеративно поведение на изкуствения интелект, т.е.роботът да мисли, разсъждава и да "вижда" в реално време, което преди е било ограничено до облачни системи. 

Някои компании вече използват Thor. Amazon Robotics, Caterpillar, Meta Platforms, Agility Robotics и Boston Dynamics са сред имената, които интегрират Thor в прототипи на индустриални и хуманоидни роботи. Тяхната обща цел е да дадат възможност на машините да интерпретират и действат в сложни среди – независимо дали се движат в складове или извършват прецизни роботизирани маневри в производството и строителството. 

Чипът не е само за хуманоиди. Той е създаден за широк спектър от роботизирани приложения в различни индустрии, включително селско стопанство, здравеопазване и логистика. От интелигентни трактори до хирургически асистенти и складови роботи, Jetson Thor е проектиран да се справя с работни процеси с множество изкуствени интелекти и да позволява интелигентни взаимодействия с физическия свят.

Това се поддържа от цялостния софтуерен пакет на Nvidia, който включва платформи като Nvidia Isaac за роботика, Nvidia Metropolis за визуален изкуствен интелект и Nvidia Holoscan за обработка на сензори, предоставяйки на разработчиците инструментите, необходими за изграждане и внедряване на сложни приложения.

Редактор: Мартин Дешев
Nvidia изкуствен интелект чипове процесори технологии хардуер роботика роботи
