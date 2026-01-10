Борисов: ГЕРБ ще е първа политическа сила на следващите избори

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов публикува послание в социалните мрежи, в което подчертава постиженията на България през 2025 г. и ролята на партията му в процеса на интеграция в Европа.

„Днес човек може да тръгне от Монтана и да стигне до Лисабон без да спира по граници, без проверки, без чакане. С една лична карта. С една валута – еврото“, пише Борисов. Той отбелязва, че това е реалност, която преди години е звучала като далечна мечта, но днес е ежедневие за младите хора, за бизнеса и за всички, които пътуват и работят в Европа.

Борисов изтъква, че постигнатото не е даденост, а резултат от изборите, усилията на ГЕРБ и дългогодишната работа на структурите на партията. „Всичко, което постигнахме през 2025 г., е резултат от дългогодишната работа на нашите структури и от доверието, което хората ни гласуваха през годините“, допълва той.

Борисов припомня, че пътят към тези успехи не е бил лесен. „Имало е кризи, натиск, атаки. Но когато имаш ясна посока и силна организация, издържаш“, пише лидерът на ГЕРБ. Той завършва публикацията с прогнозата си за предстоящите избори: „Убеден съм, че ГЕРБ ще бъде първа политическа сила на следващите избори!“