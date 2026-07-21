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Кой е Жоан Монфорт? Фотографът зад емблематичната снимка на Лионел Меси и Ламин Ямал, която обиколи света

Снимките остават неизвестни близо 17 години, докато през 2024 г. бащата на Ямал ги публикува с посланието „Началото на две легенди“

21 юли 2026, 16:10
Лионел Меси и бебето Ламин Ямал
Лионел Меси и Ламин Ямал   
Източник: Getty Images
  • Култовата снимка на Лионел Меси и бебето Ламин Ямал е заснета през 2007 г. от фотографа Жоан Монфорт по време на благотворителна фотосесия на „Барселона“, без никой да предполага, че Ямал ще стане футболна звезда.
  • Фотосесията е резултат от случайност - семейството на Ямал печели томбола, а младият Меси, който никога не бил държал бебе, позира с него във ваничка на „Камп Ноу“, използвайки реквизит, донесен от дома на фотографа.
  • Снимките остават неизвестни близо 17 години, докато през 2024 г. бащата на Ямал ги публикува с посланието „Началото на две легенди“, превръщайки ги в световен феномен сред футболните фенове.

Преди Лионел Меси и Ламин Ямал да се изправят един срещу друг на футболния терен, съдбата ги свързва по необичаен начин, чрез фотосесия от 2007 г., на която младият аржентинец държи на ръце и къпе бебето Ямал. Автор на кадъра, превърнал се години по-късно в световен феномен, е испанският фотограф Жоан Монфорт.

В навечерието на срещите между Лионел Меси и тийнейджърската сензация на световния футбол Ламин Ямал, една снимка неизменно изплува в съзнанието на феновете. На нея младият Меси държи в ръцете си и къпе бебето Ямал по време на благотворителна фотосесия през 2007 г.

Зад този емблематичен кадър стои испанският фотограф Жоан Монфорт, който без да подозира е документирал едно от най-невероятните съвпадения в историята на футбола.

  • Кой е Жоан Монфорт?

Жоан Монфорт е фотограф на свободна практика от Барселона, който работи основно за Associated Press (AP).

През годините той е отразявал едни от най-значимите събития във футбола и е снимал множество отбори и турнири, включително ФК Барселона, Ла Лига, УЕФА и други големи футболни организации.

Въпреки богатото си портфолио, една снимка се откроява над всички останали, кадърът, на който Лионел Меси държи на ръце бебето Ламин Ямал.

  • Как се случва прочутата фотосесия?

Фотографиите са заснети през 2007 г. като част от благотворителен календар, организиран от каталунския спортен всекидневник SPORT, Фондация „Барселона“ и УНИЦЕФ, с цел набиране на средства за различни каузи в подкрепа на децата.

Семействата участвали в томбола, която им давала възможност да бъдат снимани заедно със своите бебета и футболистите на Барселона.

По чиста случайност майката на Ламин Ямал, Шейла Ебана, печели жребия и така семейството ѝ се оказва пред обектива заедно с тогавашния 20-годишен Лионел Меси.

Фотосесията се провежда на стадион „Камп Ноу“, където Меси позира с бебето Ямал в малко пластмасово корито за къпане.

По онова време никой не подозира, че детето на снимките един ден ще се превърне в следващия голям футболен талант на Барселона.

  • Меси не се чувствал удобно с бебето

Жоан Монфорт разказва, че самата фотосесия съвсем не е била лесна.

По онова време Меси все още бил срамежлив и сравнително нов в първия отбор на Барселона. Освен това никога преди не бил държал бебе на ръце и изглеждал видимо притеснен и неуверен.

За да разсмее малкия Ямал и едновременно с това да отпусне Меси, Монфорт донесъл малко пластмасово пате от играчките на собствената си дъщеря.

Дори ваничката и кърпата, използвани по време на снимките, били взети от дома на фотографа, което прави кадъра, превърнал се впоследствие в една от най-ценните снимки във футболната история, още по-личен.

  • Снимките остават неизвестни близо 17 години

В продължение на почти 17 години фотографиите остават далеч от общественото внимание и се пазят единствено от семействата, които ги притежават.

Те стават публично достояние едва през 2024 г., когато бащата на Ламин Ямал ги публикува в интернет с думите:

„Началото на две легенди.“

С възхода на Ямал като една от най-ярките млади звезди на световния футбол, снимките се превръщат във вирусен хит почти мигновено, а историята зад тях впечатлява милиони фенове по света.

Финалът на Мондиал 2026: Испания и Аржентина в титаничен сблъсък за световната корона
41 снимки
Испания Аржентина
Испания Аржентина
Испания Аржентина
Испания Аржентина
Източник: timesofindia    
Лионел Меси Ламин Ямал Култова снимка Барселона Жоан Монфорт Футбол Фотосесия Камп Ноу Съвпадение Благотворителност
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