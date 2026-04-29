Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

С оциалните мрежи се превърнаха в една от най-често срещаните отправни точки за онлайн измами, а финансовото им въздействие нараства бързо. Последните доклади показват, че милиарди се губят всяка година поради измами, които започват на платформи като Facebook, Instagram и приложения за съобщения, като измамниците експлоатират доверие, удобство и все по-сложни тактики.

Според доклад на американската Федерална комисия по търговия (FTC) само през 2025 г. американците са загубили над 2,1 млрд. долара заради онлайн измами. Това е с цели 8 пъти повече спрямо 2020 г. Най-много са онлайн измамите във Facebook, повече дори от имейл и SMS измамите. Втори и трети са съответно WhatsApp и Instagram.

Въпреки че тези платформи ни свързват в световен мащаб, те също така предоставят на злонамерените лица високотехнологични инструменти: от генерирани от изкуствен интелект фалшиви съобщения до хипер-таргетирана реклама, предназначени да отделят потребителите от парите им. Защитата на портфейла в съвременната епоха изисква да се премине отвъд основния скептицизъм и да се възприеме проактивна дигитална позиция „нулево доверие“.

Съвременните измами са ефективни, защото се сливат безпроблемно с ежедневното онлайн поведение. Фалшивите реклами, клонираните профили и директните съобщения могат да изглеждат почти идентично с легитимното съдържание. В много случаи измамниците изграждат доверие с течение на времето, особено при така наречените „инвестиционни“ или романтични измами, преди да поискат пари.

Като допълнително предизвикателство, напредъкът в областта на изкуствения интелект и социалното инженерство прави измамните съобщения по-убедителни от всякога. Те често създават неотложност, натиск или емоционална привлекателност, намалявайки вероятността потребителите да спрат и да се усъмнят в това, което виждат.

„Инвестиционното примамване“ стана особено разпространено. Може да видите видеоклип на известен финансов съветник или знаменитост, който одобрява „гарантирана“ крипто платформа. Това често са висококачествени дийпфейкове. Преди да инвестирате средства, винаги проверявайте чрез независими, официални канали. Ако публична личност се появява "на живо", за да промотира схема за бързо забогатяване, това почти сигурно е дигитална измислица.

Пазарите в социалните медии остават зона с висок риск, но тактиките са се развили. Нарастваща тенденция през 2026 г. е „Quishing“ – използването на измамни QR кодове. Продавач може да твърди, че приема плащане само чрез специфичен QR код, изпратен в директно съобщение. Сканирането на този код не ви отвежда до платежна форма, а вместо това инсталира вирус на вашето устройство, давайки на хакера пълен достъп до вашите влезли акаунти, включително банкови приложения. За да сте в безопасност, никога не напускайте официалната платежна система на платформата. Ако продавачът настоява да премине към външно криптирано приложение или да използва частен QR код, приемайте го като сигнал за проблем.

Измамниците разчитат основно на два психологически фактора: спешност и ексклузивност. Много измами използват таймери за обратно броене с „ограничено време“ на фалшиви промоции, рекламирани чрез социални истории. Тези реклами често водят до клонирани уебсайтове, които изглеждат идентично с тези на големи търговци.

Винаги проверявайте URL адреса. Измамниците използват „хомографски атаки“ – заместване на символи със сходни, което може да изглежда идентично при бърз поглед: например I и l или 0 и О, 1 и I и др. Използването на специален мениджър на пароли и активиране на многофакторно удостоверяване (MFA) чрез приложение за удостоверяване (не SMS) осигурява предпазна мрежа, дори ако случайно въведете идентификационните си данни на фалшив сайт.

И накрая, потребителите трябва да внимават за измамите, които станаха по-търпеливи през 2026 г. Те започват като текстово съобщение с „грешен номер“ или приятелска заявка в LinkedIn. Измамникът може да прекара седмици в изграждане на романтична или професионална връзка, преди изобщо да спомене пари. Целта е да изгради достатъчно доверие, така че доброволно да „инвестирате“ в измамна платформа, която той контролира.

Една от най-простите, но и най-ефективни стъпки за защита е затягането на настройките ви за поверителност в социалните мрежи. Ограничаването на това кой може да вижда публикациите ви, да се свързва с вас или да преглежда личната ви информация намалява количеството данни, които измамниците могат да използват, за да ви атакуват. Прекомерното споделяне, като например публикуване на планове за пътуване, покупки или лични постижения, може да даде на измамниците ценен контекст за създаване на правдоподобни атаки. Дори малки детайли могат да бъдат използвани за представяне за доверени контакти или за създаване на персонализирани опити за измама.

Едно ключово правило остава непроменено: никога не кликвайте върху връзки от неизвестни или непроверени източници. Много измами разчитат на злонамерени връзки, които водят до фалшиви уебсайтове, предназначени да откраднат данни за вход или информация за плащане. Дори съобщенията от приятели трябва да се третират с повишено внимание, ако изглеждат необичайни. Акаунтите могат да бъдат хакнати и измамниците често използват компрометирани профили, за да разпространяват измамни връзки.

Може би най-важният съвет е и най-простият: забавете темпото. Измамниците разчитат на неотложността – твърдения, че офертата ще изтече, акаунтът ще бъде заключен или любим човек е в беда. Отделянето на време, за да проверите ситуацията, като се свържете с лицето или компанията чрез официални канали, може да прекъсне инерцията на измамата и да предотврати грешки.