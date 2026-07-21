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Студена война във футбола: УЕФА демонстрира открит конфликт с ФИФА

Президентът на УЕФА Александър Чеферин демонстративно пропусна финала на Световното първенство. Отказът му да присъства е ясен знак за открития конфликт с ФИФА след серия от политически намеси, скандални съдийски решения и скъпи билети

21 юли 2026, 16:13
Студена война във футбола: УЕФА демонстрира открит конфликт с ФИФА
Източник: Getty

П резидентът на УЕФА Александър Чеферин е пропуснал умишлено финала на Световното първенство, за да покаже неодобрението си към ФИФА, твърдят днес британските медии.

Отношенията между двете най-влиятелни футболни централи в света са обтегнати така или иначе, но сега явно навлизат в нова фаза, пише „Индипендънт“. Една от причините беше необяснимото решение на ФИФА да отмени червен картон на нападателя на САЩ Фоларин Балогун преди мач от Световното първенство срещу Белгия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска от ръководителя на ФИФА Джани Инфантино да „преразгледа“ изгонването му в предишния етап.

От УЕФА още тогава изразиха недоволството си, че Инфантино се е поддал на предполагаемия политически натиск от страна на домакина и нарече решението на дисциплинарната комисия на ФИФА „безпрецедентно, неразбираемо и неоправдано“ и че то „прекрачва червена линия“.

Друг момент на напрежение, но по-скоро мълчаливо поднесено от страна на Европа, беше неглижирането от ФИФА на проблема със сомалийския съдия Омар Артан да влезе в САЩ, въпреки че отговаряше на всички условия и беше покрил нормативите. За да отговори, УЕФА назначи Артан да ръководи финала за Суперкупата на Европа следващия месец.

Третият проблем, който ядоса Чеферин беше, че ФИФА не гарантира едвакви права на Иран, каквито имат другите отбори, играещи в Съединените щати. Треньорът Амир Галенои заяви, че неговият отбор е бил „най-потиснатият“ на Световното първенство. Министърът на вътрешната сигурност на САЩ Маркуейн Мълин каза, че е „танцувал щастлив танц“, когато Иран беше елиминиран.

Четвърти казус се явиха някои от иновациите на ФИФА от Световното първенство, като например паузите за хидратация, ВАР-протокола за „сгрешена самоличност“, който доведе до изгонването на Бреел Емболо при загубата на Швейцария от Аржентина на четвъртфинала, или картоните за играчи, които си запушват устата, докато говорят с противник.

Чеферин също така разкритикува разширения турнир с 48 отбора преди началото му. Според него, толкова голям формат сваля нивото и принизява усилията на отборите. Президентът на УЕФА разкритикува и цените на билетите, като ги определи като неоправдано високи.

От своя страна, УЕФА заяви, че ще продължи да предлага две категории билети „предимно за феновете“ за Европейското първенство през 2028-а година в Обединеното кралство и Ирландия. Ясно е, че 40 процента от билетите ще бъдат на цена под 30 паунда (35 евро или 40 долара) или под 60 паунда. От Нион гарантират, че няма да има „динамично ценообразуване“.

Друг популярен британски вестник – „Дейли Телеграф“ дори стига по-далече, като казва, че очакванията са съвсем скоро УЕФА да започне сондажи за излъчването на нов президент на ФИФА, който да излезе срещу Джани Инфантино на следващия конгрес на световния футбол през 2027-а година.

Източник: БГНЕС    
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