Технологии

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Интернет гигантът обяви множество актуализации в практически всички свои основни продукти и общото между тях е изкуственият интелект. Всички функции поумняват, а Gemini получава централна роля в управлението им и интерактивността

Мартин Дешев Мартин Дешев

20 май 2026, 09:03
Източник: Google Inc.

Google навлиза все повече в ежедневните изчисления с изкуствен интелект от всякога. На конференцията Google I/O 2026, главният изпълнителен директор Сундар Пичай представи това, което компанията нарича нова ера на „разговорен изкуствен интелект“, където Gemini се развива от чатбот в напълно интегриран слой за дигитален интелект в цялата екосистема на Google.

Изкуственият интелект вече не трябва да се усеща като отделен инструмент, който потребителите отварят ръчно, а вместо това да се превърне в проактивен асистент, вплетен в търсенето, продуктивността, развлеченията и ежедневния дигитален живот. В основните платформи на Google фокусът се е изместил коренно от реактивни, базирани на заявки изчисления, към непрекъснати, разговорни и „агентни“ преживявания. 

Най-голямата тема на I/O 2026 беше ясна – Google иска взаимодействията с технологиите да се усещат много по-естествени и разговорни. Вместо да въвеждат заявки за търсене или да навигират през безкрайни менюта, потребителите все по-често ще комуникират с устройства, използвайки глас, контекст и разговори в реално време с Gemini.

За да илюстрира огромния импулс на еволюцията на изкуствения интелект на Google, Пичай сподели показателите за растеж. Google вече обработва огромните 3,2 квадрилиона токена на месец в своите услуги с изкуствен интелект – седемкратно увеличение спрямо 480-те трилиона токена, отчетени преди година.

Използването на AI Overviews в търсачката на Google се е увеличило, за да обслужва над 2,5 милиарда активни потребители месечно. Едновременно с това приложението Gemini почти е удвоило своята база, като е скочило от 400 милиона активни потребители месечно миналата година до над 900 милиона потребители.

Едно от най-големите подобрения предстои в самото търсене в Google. Компанията въведе по-разговорно изживяване при търсене, което позволява на потребителите да задават сложни въпроси естествено и да продължават последващи разговори, без да рестартират търсенията си от нулата. Системата може динамично да комбинира текст, изображения и видеоклипове, като същевременно адаптира резултатите от търсенето в реално време в зависимост от намерението на потребителя. 

Вместо просто да предоставя списък със статични уеб връзки, Google Search се превръща в дигитален асистент. Пичай обяви внедряването на автономни „информационни агенти“, вградени директно в Search. Работейки непрекъснато във фонов режим, тези агенти могат да проследяват сложни теми, да наблюдават информация в реално време и автоматично да изпълняват действия от реалния свят от името на потребителя. Освен това Google използва новата си платформа Antigravity, наред с Gemini 3.5, за да въведе Generative UI. Вместо унифицирани страници с резултати от търсенето, търсачката динамично проектира персонализирани потребителски интерфейси, диаграми и мини-табла за управление, изцяло съобразени със специфичното намерение на сложната разговорна заявка на потребителя.

Приложението Gemini също става много по-функционално. Според Google, използването на Gemini се е удвоило, тъй като компанията бързо разширява възможностите на асистента в Android, Workspace, Chrome и YouTube. Изкуственият интелект вече може да разбира едновременно многомодални входове – включително глас, предавания на живо от камера, текст и визуално съдържание, което позволява на потребителите да взаимодействат с устройствата по по-плавен начин. 

По време на основната презентация Google представи няколко нови функции. Една от тях е „Ask YouTube“: изкуствен интелект в YouTube, който позволява на потребителите да търсят и взаимодействат с видеоклипове по-интелигентно. Вместо ръчно да преглеждат съдържанието, потребителите могат да задават въпроси за видеоклиповете директно, да обобщават ключови моменти или да намират конкретни моменти мигновено. 

Google Docs също претърпява голяма трансформация с изкуствен интелект чрез „Docs Live“. Функцията въвежда редактиране с глас в реално време и помощ при разговорни документи. Потребителите могат да генерират идеи, да пренаписват съдържание или да организират документи, просто като говорят естествено на Gemini, докато работят. 

Компанията също така представи Gemini 3.5 Flash, по-бърз и лек модел с изкуствен интелект, оптимизиран за скорост и бързина. Google твърди, че тази версия е проектирана специално за агенти с изкуствен интелект и бързи взаимодействия в реално време, където ниската латентност е от решаващо значение. 

Google също така акцентира върху „Gemini Omni“ – мултимодална система с изкуствен интелект, способна едновременно да разбира и генерира съдържание чрез текст, видео, аудио и изображения. Това отразява дългосрочния стремеж на компанията към системи с изкуствен интелект, които взаимодействат повече като хора, отколкото като традиционни софтуерни инструменти.

Друг основен фокус беше персонализирането на изкуствения интелект. Google все повече иска Gemini да разбира контекста, навиците и работните процеси на различни устройства и услуги. Новите проактивни функции могат автоматично да предоставят полезна информация, да помагат при планирането и да предвиждат задачи, преди потребителите изрично да ги поискат. 

Речта на Пичай многократно се връщаше към една централна идея: разговорният AI ще се превърне в следващия основен компютърен интерфейс. В продължение на десетилетия изчисленията се въртяха около клавиатури, икони и сензорни екрани. Сега Google вярва, че следващата промяна ще се съсредоточи върху непрекъснатото естествено взаимодействие между хората и системите с AI.

Вместо да отварят приложения ръчно, потребителите могат все повече да разчитат на интелигентни агенти, които разбират контекста, запомнят предпочитанията и се справят със задачите автономно. Тази визия се простира отвъд телефоните и компютрите. Google също така загатна за носими AI устройства включително интелигентни очила с Gemini. По-широкото послание от Google I/O 2026 беше недвусмислено: компанията вижда AI не като допълнителна функция, а като основа на бъдещата си екосистема. И според Google този преход към „ерата на агентите Gemini“ едва сега започва.

Редактор: Мартин Дешев
Google Chrome интернет интернет браузър технологии изкуствен интелект Gemini софтуер
Кабинетът гласува промени при датата за изплащане на пенсиите

„Файненшъл таймс" разкри таен план на Брюксел: Кой ще преговаря с Путин зад гърба на Тръмп?

Внимание в тези 9 области: Бури, гръмотевици и градушки удрят Източна България

Кой е fred again и защо Дара "вербува" цяла София за колаборация с него

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

Skoda Epiq е компактен градски SUV и най-достъпният EV на марката

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Куба предупреди САЩ с „кървава баня" при атака

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия"

Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Огромен скандал разтърси фестивала в Кан

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

Топ 8 бързи начина да спрете хълцането у дома

Наръчник за оцеляване: Какво да правим по време на гръмотевична буря

Тежка катастрофа в Ямболско, загина шофьор

Разследване на Reuters: Китай е обучавал руски войници за фронта в Украйна

Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", на моя визитка пишеше "Очистете го"

Ето защо повечето хора са десничари, според проучване

Удар срещу правомощията на Тръмп: Сенатът на САЩ подкрепи ключова резолюция по отношение на Иран

Доналд Тръмп бил "на час" от вземането на решение за атака срещу Иран

Зеленски се похвали с големи успехи, обяви, че се готвят нови атаки срещу Русия през юни

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева продължава на втора инстанция

Временната комисия в НС обсъжда промените в правилника на парламента

Над 53 000 зрелостници се явяват на матура по БЕЛ

