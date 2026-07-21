125 млн. евро за дигитализация: колко и какви фирми ще получат пари за изкуствен интелект

Средствата ще подпомогнат малки и средни предприятия да внедрят изкуствен интелект, облачни решения, автоматизация и други технологии от Индустрия 4.0.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация обяви, че разширява подкрепата си за българските малки и средни предприятия, които искат да модернизират бизнеса си с технологии от Индустрия 4.0. Към бюджета на процедурата, част от Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" (ПКИП), се добавят допълнителни малко над 71 милиона евро - средства, с които ще бъдат финансирани още 286 фирми.

С това общият брой подпомогнати компании по мярката става 512, а вложеният в схемата ресурс расте до над 125 милиона евро.

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От 226 до 512 одобрени фирми за няколко месеца

Историята на процедурата всъщност започва по-рано тази година, когато министерството одобри първите 226 предприятия с бюджет от около 52 милиона евро. Тогава повече от половината одобрени компании се оказаха от преработващата промишленост, а сред останалите имаше фирми от търговията, ИТ сектора, далекосъобщенията и научните дейности.

Интересът обаче се оказа много по-голям от първоначално заложения бюджет - по процедурата кандидатстваха общо 742 малки и средни предприятия, като над 70% от тях са регистрирани или работят извън София и най-развития икономически регион на страната. Именно заради дългите резервни списъци от чакащи кандидати министерството реши да увеличи финансирането, за да могат да бъдат одобрени и следващите 286 компании.

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Какви технологии ще купуват фирмите

Списъкът с допустими технологии е доста широк и обхваща практически всичко, свързано с концепцията Индустрия 4.0 - изкуствен интелект, облачни решения, индустриален интернет на нещата (IIoT), киберфизични системи, дигитални близнаци, анализ на големи масиви от данни (Big Data), както и виртуална и добавена реалност и 3D принтиране.

На практика средствата ще отидат за закупуване на нови машини и оборудване със сензори, които събират и анализират данни в реално време, за въвеждане на интелигентни производствени системи, автоматизация на процесите и повишаване качеството на продукцията - тоест за неща, които директно засягат производствената линия, а не само административните процеси на фирмите.

Защо мярката е показателна за българския бизнес

Фактът, че 742 компании кандидатстваха за финансиране, а близо два пъти повече средства се наложи да бъдат добавени допълнително, за да се одобрят повече от тях, говори достатъчно ясно за апетита на местния бизнес към дигитализация.

Данни на НСИ отпреди време показваха, че едва малка част от българските фирми реално използват технологии с изкуствен интелект - именно такива схеми целят да преобърнат тази картина, като директно финансират покупката на конкретно оборудване и решения, вместо само да насърчават темата на думи.