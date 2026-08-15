Как да извлечем максимума от уиджетите на Android

У иджетите за Android съществуват от години, но е лесно да се пренебрегнат. Много хора поставят уиджет за времето или часовник на началния екран и го оставят така. И все пак т.нар. визуални приспособления, могат да направят много повече от това да предоставят информация с един поглед, отбелязва How-to Geek. Използвани правилно, те могат да превърнат началния екран на Android в практичен контролен панел, а наслагването на уиджети в групи е един от най-добрите начини да го направите, без да запълвате целия екран с тях.

Основната идея зад групирането на уиджети е проста: вместо да поставяте няколко уиджета на различни места, ги поставяте в едно и също пространство и плъзгате между тях. Това позволява на множество уиджети да заемат мястото на един, което е особено полезно за информация, която искате да проверявате редовно, но и да не затрупва екрана.

Honor въвежда нова категория смартфони с Robot Phone

Вместо да налагате избор между месечен календар или дневен график, можете да държите и двете на едно място и да плъзгате между тях хоризонтално. Фините точки за показват наличието на група, поддържайки оформлението ви чисто и минималистично, като същевременно превръщате статичните икони на приложения в динамични „прозорци“ с информация.

Може да си направите различни групи уиджети с определен фокус. Например една за работни приложения и задачи, втора за информационни уиджети, трета за полезни и практични инструменти като фенерче, време, карти и др.

Точният процес може да варира в зависимост от телефона, но на поддържаните устройства общият метод е лесен. Започнете с продължително натискане на празна област от началния екран и избор на опцията за добавяне на приспособления. Изберете първия уиджет, който искате да е в групата и го поставете на началния екран.

За какви ИТ проблеми най-много питат хората в Google

Натиснете и задръжте уиджета и от появилото се меню изберете "Добавяне в група". Android ще покаже списък с уиджетите, които са съвместими за добавяне в същата група (т.е. със сходен размер, за да могат да се оразмеряват подобаващо). Изберете желания уиджет и го добавете. Може да повторите процедурата няколко пъти, за да добавите множество уиджети, както и да премахвате ненужните.

Предимството е, че началният екран става по-контекстуален. Не е нужно постоянно да отваряте отделни приложения, само за да вършите елементарни задачи с тях. Може също така да отделите различни секции за различни видове информация. Една може да е фокусирана върху комуникацията, друга върху продуктивността, а трета върху забавлението.

Внимавайте с какви AI чатботове си говорите

Зукърбърг очаква AI да доведе до повече работници

Съществува обаче изкушението да се прекали. Запълването на всяко свободно пространство с уиджети може да направи навигацията по началния екран по-трудна, отколкото по-лесна. Целта трябва да бъде по-малко докосвания. Поддържайте най-често използваните уиджети леснодостъпни и поставете по-малко важните в групи. Ако се окаже, че преглеждате шест или седем уиджета, за да стигнете до тази, която всъщност искате, групата вероятно е станала твърде голяма.

Струва си да експериментирате и с различни размери на групите. Някои стават значително по-полезни, когато им се даде повече място, докато други могат да бъдат намалени до компактна форма, без да губят своята практичност. Също така имайте предвид, че прекалено много активни уиджети може да консумират повече системни ресурси и да окажат влияние на производителността и батерията.

Зукърбърг смята, че има как бъдещето на AI да е за всички

Легендарна социална мрежа планира своето завръщане

В крайна сметка, джаджите за Android работят най-добре, когато се третират като преки пътища към информация и действия, а не като декорация. А групирането ги прави значително по-практични, като позволява на няколко джаджи да заемат една и съща част от началния екран.