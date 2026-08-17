OLED телевизори още страдат от прегаряне на пиксели

Т ехнологията на OLED дисплеите отдавна е почитана заради дълбоките черни тонове, несравнимите съотношения на контраст и ярките цветове. Една сянка обаче постоянно виси над технологията: постоянното задържане на изображението, известно като burn-in или прегаряне на пиксели.

През годините производителите положиха много усилия да се справят с този проблем. Той се поражда, когато едно и също статично изображение стои на екрана много дълго време. Това е проблем, характерен за OLED заради естеството на технологията.

Може да се адресира лесно, като телевизорът не се държи на висока яркост и изображенията се сменят редовно. Освен това повечето нови модели имат и системи, които да адресират статичните елементи като лога и надписи.

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Въпреки това нов тест за дълготрайност от Rtings, цитиран от Tom's Hardware, показва, че съвременните OLED панели не са елиминирали фундаментално проблема. След 10 000 часа симулирана употреба, по-новите OLED телевизори показват задържане на изображението, сравнимо с това на LG C7 от 2017 г. Резултатите обаче разкриват и важен начин, по който днешните панели са се подобрили: те са значително по-ярки, но с цената на много по-малко енергия, което удължава живота на екрана.

Тестваните модели са били произведени в периода 2017 г. до 2023 г. За да се оцени поведението на панелите в реалния свят, всеки телевизор е работил с максималната си настройка за яркост в SDR, вместо да е фиксиран към универсална базова стойност за яркост. След 10 000 симулирани часа (приблизително еквивалентни на гледане на пет часа телевизия дневно в продължение на десет години), всеки модел от всички поколения е страдал от прегаряне. Когато са подложени на статична графика, органичните пиксели неизбежно деградират с течение на времето.

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Средностатистическият OLED телевизор от 2023 г. в теста постига 28% по-голяма постоянна яркост от модел от 2017 г. При яркост на цял екран разликата е още по-драстична: моделите от 2023 г. са повече от два пъти по-ярки от телевизора от 2017 г.

Съвременните OLED дисплеи консумират значително по-малко енергия, за да произведат същото количество светлина. При тестовете средностатистически панел от 2017 г. е консумирал 130 вата, за да генерира 100 нита яркост (1,28 W на нит), докато модел от 2023 г. е консумирал само 95 вата (0,97 W на нит), т.е. подобрение на ефективността с 27%.

Истинската стойност на тези хардуерни подобрения е в това как потребителите могат да се възползват от тях. Тъй като съвременните OLED дисплеи произвеждат значително повече светлина на ват, потребителите не е необходимо да използват дисплеите си на 100% яркост, за да постигнат ярка и наситена картина.

По-нов панел, настроен на 75% яркост, може да достигне или да надхвърли максималната мощност на панел от 2017 г., настроен на 100%. Работата на телевизора с по-нисък процент създава по-голям буфер, като оказва значително по-малко кумулативно термично и електрическо напрежение върху пикселите. Тази оперативна свобода забавя деградацията на пикселите и удължава функционалния живот на екрана.

Има обаче едно важно уточнение. Резултатите на Rtings не доказват точно колко по-дълго ще издържи един панел, когато работи под максималната си яркост. Tom's Hardware описва това като мярка за намаляване на риска, а не като гарантиран метод за удължаване на живота.

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Тестът също така не възпроизвежда перфектно нормалното гледане на телевизия. Десет хиляди часа симулирана употреба са еквивалентни на приблизително пет часа всеки ден в продължение на 10 години, но реалните домакинства не гледат едно и също статично съдържание непрекъснато през целия този период.

Съвременните OLED телевизори включват и различни функции за грижа за панела, предназначени да намалят риска от трайно прегаряне на изображението. За обичайна смесена употреба с филми, телевизионни предавания, игри и различни видове съдържание, съвременните OLED телевизори все още са добър избор.

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Най-големият риск идва от дългите периоди на статични изображения, особено когато дисплеят работи постоянно с много висока яркост, т.е. ако оставите десктопа на компютъра си активен с часове без промяна на изображенията. За повечето зрители това означава, че няма сериозна причина да се откажат от OLED поради страх от прегаряне. Оставете вградените функции за грижа за панела на телевизора активирани, избягвайте ненужно да използвате максимална яркост в продължение на часове със статично съдържание. Технологията все още има ограничения, но в сравнение с OLED отпреди десетилетие, тя има значително подобрение и рискът е по-малък.