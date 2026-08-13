Honor въвежда нова категория смартфони с Robot Phone

К америте на смартфоните са станали забележително мощни, но Honor развива концепцията в съвсем различна посока с новия Robot Phone. Вместо просто да добави още една камера към конвенционален телефон, компанията е интегрирала роботизирана система от камери, която може физически да се движи, да проследява обекти и дори да се самоуправлява. Резултатът е телефон, проектиран да функционира като джобно студио за заснемане.

Разработено в сътрудничество с легендарния производител на кино оборудване ARRI, устройството се откъсва от стандартния мобилен дизайн, като вгражда моторизиран механичен гимбал директно в корпуса си. Водещата характеристика е интегрираният 4-DoF HONOR Titanium Agile Gimbal. Ултракомпактната механична система съдържа повече от 100 компонента и е защитена с повече от 100 патента.

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Honor твърди, че е намалила размера на системата с 65%, като същевременно е увеличила структурната здравина с 200%. Нейният 2,6-грамов титаниев стабилизиращ мотор може да се движи със скорост до 360 градуса в секунда, докато Super Steel Flip Motor осигурява плътност на въртящия момент от 120 N·m/L.

Телефонът използва ARRI Image Science, а не повърхностни софтуерни филтри. Задвижван от чипа HONOR H1, той записва в 10-битов ARRI LogC3, използвайки ARRI Wide Gamut 3 и преглед в реално време на ARRI Looks. Видеооператорите могат да импортират сурови кадри директно в NLE системи като DaVinci Resolve, използвайки оригинални ARRI LUT таблици.

Източник: Honor

Чрез комбиниране на мултимодално засичане с управление на двигателя, рамото на камерата действа като автономен оператор. Функции като AI Live-Tracking и Voice Source Localization позволяват на камерата физически да се върти, накланя и проследява потребителите по време на влогове, стрийминг на живо или видео разговори. Управлението с жестове също така позволява напълно безконтактно разгръщане и запис на камерата.

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Хардуерът на камерата е също толкова амбициозен. Robot Phone разполага с тройна задна камера, състояща се от 200MP основна камера с 1/1.28-инчов сензор, бленда f/1.6 и система за стабилизация на движението, заедно с 200MP перископна камера с 1/1.4-инчов сензор и 2.7x оптично увеличение. 50MP ултраширокоъгълна камера със 122-градусов зрителен ъгъл допълва конфигурацията.

Robot Phone използва процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, специална охладителна система и силициево-въглеродна батерия с капацитет 7060 mAh. Зареждането е със 120W кабелна и 50W безжична HONOR SuperCharge система.

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Телефонът разполага и с 6,31-инчов LTPO OLED дисплей с адаптивна честота на опресняване 1–120Hz, пикова яркост до 6800 нита, PWM затъмняване от 4320Hz и защита HONOR NanoCrystal Shield. Предлага се в метален unibody дизайн със заоблени R3 ръбове.

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Амбицията на Robot Phone е да създаде нова категория, както и да покаже взаимодействието на AI с реалния свят. За влогъри, режисьори и творци, това би могло да го направи един от най-необичайните смартфони досега и може би първият, който наистина може да действа като оператор. За сега ще се предлага първо в Китай.