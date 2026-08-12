За какви ИТ проблеми най-много питат хората в Google

И нтернет изобилства от информация за всякакви теми. Съвсем логично, много хора разчитат на мрежата и за да решават технологични проблеми и въпроси с устройствата и услугите, които използват.

Има големи сайтове, които са посветени само на това да създават ръководства за решаването на различни казуси. Оказва се обаче, че има няколко въпроса и проблема, които продължават да са най-честите теми за много потребители. Ето кои са най-често задаваните въпроси в Google на технологични теми, според различните класации и техните отговори.

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Как да направя екранна снимка на Mac?

Отговор: В macOS натиснете Command + Shift + 3, за да заснемете целия екран. За избрана област използвайте Command + Shift + 4, след което маркирайте желаната област. За повече опции Command + Shift + 5 отваря контролите за екранни снимки и запис на екрана. Екранните снимки обикновено се запазват на работния плот по подразбиране.

За Windows: Натиснете клавиша Windows + Shift + S, за да отворите Snipping Tool за персонализирана област или натиснете Print Screen (PrtScn), за да заснемете целия екран в клипборда и след това отворете програма като Paint и натиснете CTRL + V, за да вмъкнете екранната снимка и да я запазите.

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Какво е изкуствен интелект (AI)?

Отговор: AI се отнася до компютърни системи, проектирани да изпълняват задачи, които обикновено изискват човешки интелект, като например учене от данни, разпознаване на модели, разбиране на естествен език и вземане на решения. Ежедневни примери включват алгоритми за препоръки, гласови асистенти, машинен превод и генеративни текстови/изображения.

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Какъв е моят IP адрес?

Отговор: IP (интернет протокол) адрес е уникален низ от числа и символи, който идентифицира устройството в локалната мрежа или в по-широкия интернет. За да намерите публичния си IP адрес, просто потърсете „какъв е моят IP адрес“ директно в Google. За да намерите вашия локален/частен IP адрес в Windows, отворете Настройки > Мрежа и интернет > изберете свързаната Wi-Fi или Ethernet мрежа > Свойства. Потърсете IPv4 адрес.

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Как да изтрия акаунт в Instagram?

Отговор: Instagram ви позволява да изтриете акаунт за постоянно чрез Центъра за акаунти. Отидете в Настройки и поверителност > Център за акаунти > Лични данни > Собственост и контрол на акаунта > Деактивиране или изтриване. Изберете профила и кликнете на Изтриване на акаунт и следвайте инструкциите. Внимавайте да не бъркате деактивирането с изтриването. Деактивирането временно скрива профила ви и може да бъде отменено, докато изтриването е предназначено за пълно премахване на акаунта и неговото съдържание.

Как да изтрия Facebook?

Отговор: Процесът на изтриване на Facebook също се намира в Центъра за акаунти. Отидете в Настройки > Център за акаунти > Лични данни > Притежание и контрол на акаунта > Деактивиране или изтриване. Преди да изтриете акаунт, помислете за изтегляне на копие на вашата информация, включително снимки и публикации. Facebook също предоставя опция за временно деактивиране, ако просто искате да си починете.

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Защо моят Wi-Fi/интернет не работи?

Отговор: Често срещани причини включват временни проблеми с рутера, прекъсвания на локалната мрежа или грешки в конфигурацията на устройството. Рестартирайте рутера, като го изключите за около минута и го включите отново. Рестартирайте и компютъра/смартфона. Ако всички устройства в мрежата имат проблем, то той вероятно е или от рутера или от доставчика. Ако само едно устройство има проблем, но другите работят добре, тогава причината е в даденото устройство - може да е софтуерна, което изисква коригиране на настройки или хардуерна, което може да наложи ремонт.

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Как да накарам бавен компютър да работи по-бързо?

Отговор: Компютрите се забавят поради недостатъчна памет, претоварване, малко място за съхранение или прекомерни фонови процеси. Отворете диспечера на задачите (Windows) или монитора на активността (macOS), за да затворите несъществените фонови програми. Деактивирайте ненужни програми при стартиране. Изчистете локалните временни файлове и се уверете, че основното ви устройство за съхранение има поне 15–20% свободно място. Рестартирайте системата редовно и инсталирайте наличните актуализации.