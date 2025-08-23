България

От 13° до 31°: Какво време ни очаква днес

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°

23 август 2025, 07:21
Младежът, помел петима с АТВ в

ГДБОП: Първа киберизмама, свързана с въвеждане на еврото

Майката на Христина: Как да кажа на детето ѝ, че мама няма да се върне

Екшън с каруца, бой и стоп патрони: Как младежи откраднаха метал от влаковата катастрофа в Пясъчево

Брутална жестокост: Мъж върза куче за кола и го влачи по улица (ВИДЕО)

„Ей сега ще те запаля“: Обвиниха шофьора, който се вряза в детска площадка, преди това заплашил жена

Кадри показват какво е състоянието на коланите за парасейлинг по Черноморието ни (ВИДЕО)

Заради водната криза: Областният щаб в Плевен свиква извънредно заседание

Д нес ще бъде предимно слънчево. Над източните и крайните южни райони облачността ще е променлива, често значителна. В следобедните часове краткотрайни валежи и гръмотевична дейност ще има главно в планинските райони на Южна България. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°.

Над Черноморието ще има променлива облачност, но валежи не се очакват. Преди обяд ще духа умерен и силен северозападен вятър, който през втората половина на деня ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителна ще е облачността над Родопите и Странджа, а краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевична дейност ще има в следобедните часове главно в Родопите. Ще продължи да духа силен, а по високите части и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 13°.

През следващите два дни ще бъде предимно слънчево. В неделя вятърът ще отслабне, ще запази посоката си от северозапад, а в понеделник ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°.

Източник: БТА/НИМХ    
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Иран и Европа продължават преговорите за иранската ядрена програма

Свят Преди 1 час

Иран ще се срещне следващата седмица с Великобритания, Франция и Германия за преговори по ядрената си програма

Снимката е илюстративна

2,3 карата късмет: Жена сама откри диамант за годежния си пръстен

Любопитно Преди 1 час

Диамантът е с размерите на грахово зърно

Как чрез AI да запазим човешкото

Технологии Преди 2 часа

От нас зависи дали технологията ще ни обезличи или подобри

Автобус с туристи жестоко катастрофира на връщане от Ниагарския водопад

Свят Преди 9 часа

Няколко души загинаха, много са ранени

Протести и полиция в Сърбия

Свят Преди 9 часа

Студенти заявиха, че ще разговарят с президента едва след като бъдат обявени избори

Двама мъже се разделиха с мечтата да срещнат любовта в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 9 часа

Нови участници ще променят атмосферата сред оформилите се двойки

Гаранция от 6000 лв. за митнически инспектор, обвинен за подкуп

България Преди 10 часа

Определението подлежи на жалба и протест пред Великотърновския апелативен съд

Шефът на ЕЦБ показа българските 2 евро

България Преди 10 часа

Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 2 евро

Бедствено положение в Джулюница след ужасна буря

България Преди 10 часа

Силен вятър, пороен дъжд и градушка удариха селото този следобед

Канада премахва всички мита върху стоки от САЩ

Свят Преди 11 часа

Тръмп похвали решението на Канада

Тръмп за Украйна: Не съм доволен

Свят Преди 11 часа

Той изрази недоволство от последните руски атаки

Буря завъртя фургон на Дунав мост, движението бе спряно

България Преди 12 часа

Паднало дърво, което е счупило предното стъкло на тежкотоварен автомобил

Лавров: Среща на Путин със Зеленски не е планирана

Свят Преди 13 часа

Лавров: Как можем да се срещнем с човек, който се преструва на лидер?

United Group публикува Доклад за устойчиво развитие за 2024 г. с осезаем напредък в ESG приоритетите

Свят Преди 13 часа

Групата продължава да внедрява устойчивостта в своите операции, култура и верига на стойността

Майката на загиналото дете в Несебър: Иван цяла година събираше пари за морето

България Преди 13 часа

"Тръгнахме трима на почивка и се върнахме двама, взеха смисъла на живота ми", споделя тя

Страшна буря удари Монтана, дървета паднаха върху в автомобили и жици

България Преди 15 часа

Екипи на пожарната разчистват паднали дървета в целия град.

