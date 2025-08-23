Любопитно

Имен ден днес празнуват...

На 23 август Българската православна църква почита Свети Луп

23 август 2025, 07:16
Имен ден днес празнуват...
Източник: iStock/Getty Images

Н а 23 август Българската православна църква почита Свети Луп (румънизирано Λούπος – вълк на гръцки).

Той бил родом от римския град Нове, днешен Свищов. Живял в края на III и началото на IV век, и бил верен слуга на Свети великомъченик Димитрий Солунски.

По времето на император Максимиан Свети Луп бил арестуван заедно с господаря си в Солун и станал свидетел на мъченическата му смърт. Той прибрал дрехата и пръстена на Свети Димитрий, напоени с мъченическата му кръв и с тях извършил много чудеса.

Накрая Свети Луп разбил бездушните елински идоли, а други хвърлил в морето.

Като видели това, идолопоклонниците се преизпълнили с ярост и се нахвърлили срещу светеца с извадени мечове, възнамерявайки да го посекат, но изпаднали в безумие и сами се посекли един друг.

Светецът стоял невредим сред езичниците и им проповядвал словото Божие, преизпълнен с вяра, премъдрост и Божия благодат.

Въпреки всичките си усилия неверниците не могли да вържат светеца, защото им пречела Христовата сила, която не допускала дори да се приближат до Христовия мъченик.

Затова те започнали да стрелят с лъковете си срещу него, но вместо това се поразявали взаимно.

И тъй като още не бил кръстен и много копнеел за светото кръщение, за да не умре от ръцете на мъчителите като нехристиянин, той се помолил на Господа и веднага от небето върху него се изляла вода. Така светият Христов мъченик приел свише божественото кръщение, в присъствието на всички елини, които го гледали и се изумявали от ставащото.

След това Луп се предал доброволно, като непорочен агнец на заколение в ръцете на неверниците.

Християните го погребали с подобаващи почести в Нове, а от гроба му се подавало изцеление на всички недъзи и болести.

Имен ден днес имат наречените Вълкадин, Вълко, Вълкан, Вълкана и Въльо.

Източник: pravoslavieto.com        
Последвайте ни
От 13° до 31°: Какво време ни очаква днес

От 13° до 31°: Какво време ни очаква днес

Имен ден днес празнуват...

Имен ден днес празнуват...

Хиляди се очакват на Фестивала на фолклорната носия в Жеравна

Хиляди се очакват на Фестивала на фолклорната носия в Жеравна

ЕС отпусна 4 млрд. евро помощ за Украйна

ЕС отпусна 4 млрд. евро помощ за Украйна

Определят сметките за ток по нов начин

Определят сметките за ток по нов начин

pariteni.bg
Новите коли са скъпи и сложни. Ще доведе ли това до края на бранша?

Новите коли са скъпи и сложни. Ще доведе ли това до края на бранша?

carmarket.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 1 ден
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 1 ден
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 1 ден
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 1 ден

Виц на деня

Жена ми си купи книгата "Как да пестим пари". Сега не пуша, ходя на работа пеша и съм свалил 5 килограма.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Иран и Европа продължават преговорите за иранската ядрена програма

Свят Преди 1 час

Иран ще се срещне следващата седмица с Великобритания, Франция и Германия за преговори по ядрената си програма

Снимката е илюстративна

2,3 карата късмет: Жена сама откри диамант за годежния си пръстен

Любопитно Преди 1 час

Диамантът е с размерите на грахово зърно

Как чрез AI да запазим човешкото

Как чрез AI да запазим човешкото

Технологии Преди 2 часа

От нас зависи дали технологията ще ни обезличи или подобри

Автобус с туристи жестоко катастрофира на връщане от Ниагарския водопад

Автобус с туристи жестоко катастрофира на връщане от Ниагарския водопад

Свят Преди 9 часа

Няколко души загинаха, много са ранени

Протести и полиция в Сърбия

Протести и полиция в Сърбия

Свят Преди 9 часа

Студенти заявиха, че ще разговарят с президента едва след като бъдат обявени избори

Двама мъже се разделиха с мечтата да срещнат любовта в „Диви и красиви“

Двама мъже се разделиха с мечтата да срещнат любовта в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 9 часа

Нови участници ще променят атмосферата сред оформилите се двойки

Гаранция от 6000 лв. за митнически инспектор, обвинен за подкуп

Гаранция от 6000 лв. за митнически инспектор, обвинен за подкуп

България Преди 10 часа

Определението подлежи на жалба и протест пред Великотърновския апелативен съд

Шефът на ЕЦБ показа българските 2 евро

Шефът на ЕЦБ показа българските 2 евро

България Преди 10 часа

Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 2 евро

Бедствено положение в Джулюница след ужасна буря

Бедствено положение в Джулюница след ужасна буря

България Преди 10 часа

Силен вятър, пороен дъжд и градушка удариха селото този следобед

Канада премахва всички мита върху стоки от САЩ

Канада премахва всички мита върху стоки от САЩ

Свят Преди 11 часа

Тръмп похвали решението на Канада

Тръмп за Украйна: Не съм доволен

Тръмп за Украйна: Не съм доволен

Свят Преди 11 часа

Той изрази недоволство от последните руски атаки

Буря завъртя фургон на Дунав мост, движението бе спряно

Буря завъртя фургон на Дунав мост, движението бе спряно

България Преди 12 часа

Паднало дърво, което е счупило предното стъкло на тежкотоварен автомобил

Лавров: Среща на Путин със Зеленски не е планирана

Лавров: Среща на Путин със Зеленски не е планирана

Свят Преди 13 часа

Лавров: Как можем да се срещнем с човек, който се преструва на лидер?

United Group публикува Доклад за устойчиво развитие за 2024 г. с осезаем напредък в ESG приоритетите

United Group публикува Доклад за устойчиво развитие за 2024 г. с осезаем напредък в ESG приоритетите

Свят Преди 13 часа

Групата продължава да внедрява устойчивостта в своите операции, култура и верига на стойността

Майката на загиналото дете в Несебър: Иван цяла година събираше пари за морето

Майката на загиналото дете в Несебър: Иван цяла година събираше пари за морето

България Преди 13 часа

"Тръгнахме трима на почивка и се върнахме двама, взеха смисъла на живота ми", споделя тя

Страшна буря удари Монтана, дървета паднаха върху в автомобили и жици

Страшна буря удари Монтана, дървета паднаха върху в автомобили и жици

България Преди 15 часа

Екипи на пожарната разчистват паднали дървета в целия град.

Всичко от днес

От мрежата

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Честито! Силни имена празнуват днес

Edna.bg

Дневен хороскоп за 23 август, събота

Edna.bg

Черно море и Локо Пд излизат в спор за първото място в efbet Лига

Gong.bg

Обявиха кога и къде ще се тегли жребият за Мондиал 2026

Gong.bg

Георги Блажев пострада в аквапарк в Несебър

Nova.bg

Хиляди се очакват на Фестивала на фолклорната носия в Жеравна

Nova.bg