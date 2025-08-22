Любопитно

Двама мъже се разделиха с мечтата да срещнат любовта в „Диви и красиви"

Нови участници ще променят атмосферата сред оформилите се двойки

22 август 2025
Двама мъже се разделиха с мечтата да срещнат любовта в „Диви и красиви“
П редприемачът Радослав и специалистът по телекомуникации Марсел напуснаха Палата на любовта след емоционална церемония, на която дамите връчиха на своите избраници гривни на любовта. Двамата мъже не успяха да срещнат своята сродна душа сред жените в „Диви и красиви“ и напуснаха романтичното риалити.

Събитията от последната вечер на Марсел и Радо в имението внесоха напрежение сред участниците и повдигнаха важни теми за доверието и агресията в обществото. Другият заплашен от напускане беше Николай, чиято загуба в играта за двойки остави любимата му Ивелина без гривна. Елена, която все още не е срещнала подходяща половинка, взе решение да даде шанс на модела и да го остави в любовната надпревара. Това сложи край на надеждите на Марсел и Радо да продължат напред.

Денят за участниците премина много динамично. Джулия реши да се изправи пред всички момичета, за да разбере откъде идва напрежението помежду им. Божин пък сподели с Ивелина какво го притеснява в отношенията му с младата студентка, а тя не пропусна възможността да отбележи пред него всички слабости, които е забелязала в избраницата му. Каква е целта на Ивелина и наистина ли влиянието й е толкова голямо, че да разруши зараждащата се романтична връзка?

Красивата природа по Българското Черноморие се превърна във фон на мечтаната среща на Чефо с Радослава. Двамата се насладиха на компанията си, яздейки кон. Въпреки това актьорът не пропусна да отбележи, че красавицата е загубила доверието му с агресивното си поведение спрямо Марсел предната вечер.

Междувременно в задушевен разговор с Ренета, Венеса сподели, че е разбрала за интереса на Стефан към нея и смята, че отношенията й с Марио са причината той да не се заяви пред нея. Как ще постъпи атрактивната бизнес дама? Готова ли е да рискува отношенията, които е изградила до момента? И кои са двамата нови участници, които ще прекрачат прага на Палата на любовта?

Не пропускайте да видите в епизодите на „Диви и красиви“ – от понеделник до петък в 21:00 ч. по NOVA.

