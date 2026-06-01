Apple хитро се отказа от продукт, който не предлага

Apple тихомълком направи нещо необичайно за компания, известна с пускането на амбициозни нови хардуерни категории: тя се отдръпна от продукт, който дори все още не е достигнал до магазините. Според Марк Гърман от Bloomberg Apple се е отказала от амбициозния си график за първия си чифт умни очила. Първоначално се очакваше, че устройството с кодово име N50 е планирано за тази година, но вече е за края на 2027 г., тъй като технологичният гигант насочва стратегията си към по-предпазлив подход.

Паралелно с това, Apple се е отказала и от умен часовник с вградена камера. Той също трябваше да дебютира тази година, но засега е отложен за края на 2027 г. На пръв поглед решението може да изглежда като отстъпление, но все повече изглежда като пример за стратегическа сдържаност от страна на гиганта от Купертино.

Основната причина е промяна в това, което Apple смята, че трябва да представляват „очилата“. Според Гърман, ранните разработки са преследвали мечтата за истинска добавена реалност – леки рамки, способни да наслагват сложни цифрови среди върху реалния свят. Законите на физиката и животът на батерията обаче упорито не си сътрудничат.

Вместо да налага компромисна версия на тази визия, Apple отстъпва назад, за да приведе хардуера в съответствие с целите си и платформата Apple Intelligence. Новата стратегия се фокусира върху умни очила, по-подобни на Meta Ray-Ban: рамки, оборудвани с камери, микрофони и високоговорители, които действат като канал за много по-интелигентен Siri. Като премахва необходимостта от тежки дисплеи и огромна процесорна мощност, Apple дава приоритет на носимо устройство, което хората биха могли да носят през целия ден.

Решението за отлагане за 2027 г. се разглежда от анализаторите като разумна маневра. Apple възприема подхода, който направи Apple Watch успешен. Вместо да се опитват да бъдат самостоятелен компютър от първия ден, умните очила ще действат като периферно устройство.

По-широката стратегия на Apple за изкуствен интелект все още се развива и източници сочат, че следващото поколение на Siri на компанията ще е ключово. Без по-способен и разговорен асистент, интелигентните очила рискуват да се превърнат в скъп аксесоар с ограничена полезност в реалния свят. Всъщност, интелигентният слой трябва да е готов, преди хардуерът да може да изпълни обещанието си.

Съществува и сянката на Vision Pro. Въпреки че очилата демонстрираха техническите възможности на Apple и представиха визията им за пространствени изчисления, те остават нишов и скъп продукт. Наблюдателите в индустрията все повече разглеждат интелигентните очила като дългосрочна дестинация за носими устройства, но такава, която изисква значително повече технологично усъвършенстване, преди да достигнат до масовите потребители.

Прибързаното пускане на пазара може да навреди на доверието на потребителите и да принуди Apple да предприеме години на корекции. По-дългото чакане дава време на компанията да подобри както хардуерното, така и софтуерното изживяване, като същевременно позволява на поддържащите технологии да се развият. Apple не е коментирала темата. Тя има традиция да не говори по слухове и спекулации, независимо колко упорити са те. Така че компанията реално може да промени плановете си отново и да отложи устройството още, или пък да го пусне по-рано, ако прецени, че е готово.

За компания, която е под огромен натиск да намери „следващото си голямо нещо“ след iPhone, интелигентните очила представляват по-реалистичен път към милиарди приходи. Глобалният пазар на очила се оценява на 200 милиарда долара годишно. В индустрия, често обсебена от идеята да бъде първа във всичко, Apple отново разчита, че да си на високо ниво е по-важно. Ако умните очила на компанията в крайна сметка се появят през 2027 г. с изчистения вид и използваемостта, които потребителите очакват, забавянето може да е от голяма полза.