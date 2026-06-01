Технологии

Apple хитро се отказа от продукт, който не предлага

Според редовни слухове, компанията работи усилено по умни очила, които да преобразят пазара така, както го направи Apple Watch. Засега обаче те не отговарят на очакванията ѝ, което води до поредното отлагане на дебюта на устройството

Мартин Дешев Мартин Дешев

1 юни 2026, 09:39
Apple хитро се отказа от продукт, който не предлага
Източник: Apple

Apple тихомълком направи нещо необичайно за компания, известна с пускането на амбициозни нови хардуерни категории: тя се отдръпна от продукт, който дори все още не е достигнал до магазините. Според Марк Гърман от Bloomberg Apple се е отказала от амбициозния си график за първия си чифт умни очила. Първоначално се очакваше, че устройството с кодово име N50 е планирано за тази година, но вече е за края на 2027 г., тъй като технологичният гигант насочва стратегията си към по-предпазлив подход. 

Паралелно с това, Apple се е отказала и от умен часовник с вградена камера. Той също трябваше да дебютира тази година, но засега е отложен за края на 2027 г. На пръв поглед решението може да изглежда като отстъпление, но все повече изглежда като пример за стратегическа сдържаност от страна на гиганта от Купертино. 

Основната причина е промяна в това, което Apple смята, че трябва да представляват „очилата“. Според Гърман, ранните разработки са преследвали мечтата за истинска добавена реалност – леки рамки, способни да наслагват сложни цифрови среди върху реалния свят. Законите на физиката и животът на батерията обаче упорито не си сътрудничат. 

Как да се възползваме от Always-On дисплея на телефона си

Вместо да налага компромисна версия на тази визия, Apple отстъпва назад, за да приведе хардуера в съответствие с целите си и платформата Apple Intelligence. Новата стратегия се фокусира върху умни очила, по-подобни на Meta Ray-Ban: рамки, оборудвани с камери, микрофони и високоговорители, които действат като канал за много по-интелигентен Siri. Като премахва необходимостта от тежки дисплеи и огромна процесорна мощност, Apple дава приоритет на носимо устройство, което хората биха могли да носят през целия ден.

Решението за отлагане за 2027 г. се разглежда от анализаторите като разумна маневра. Apple възприема подхода, който направи Apple Watch успешен. Вместо да се опитват да бъдат самостоятелен компютър от първия ден, умните очила ще действат като периферно устройство. 

Qualcomm ще се опита да спаси бюджетните лаптопи

Малко популярни, но практични функции в Windows

По-широката стратегия на Apple за изкуствен интелект все още се развива и източници сочат, че следващото поколение на Siri на компанията ще е ключово. Без по-способен и разговорен асистент, интелигентните очила рискуват да се превърнат в скъп аксесоар с ограничена полезност в реалния свят. Всъщност, интелигентният слой трябва да е готов, преди хардуерът да може да изпълни обещанието си. 

Съществува и сянката на Vision Pro. Въпреки че очилата демонстрираха техническите възможности на Apple и представиха визията им за пространствени изчисления, те остават нишов и скъп продукт. Наблюдателите в индустрията все повече разглеждат интелигентните очила като дългосрочна дестинация за носими устройства, но такава, която изисква значително повече технологично усъвършенстване, преди да достигнат до масовите потребители. 

Идва голяма промяна за лаптопите и тяхната памет

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Прибързаното пускане на пазара може да навреди на доверието на потребителите и да принуди Apple да предприеме години на корекции. По-дългото чакане дава време на компанията да подобри както хардуерното, така и софтуерното изживяване, като същевременно позволява на поддържащите технологии да се развият. Apple не е коментирала темата. Тя има традиция да не говори по слухове и спекулации, независимо колко упорити са те. Така че компанията реално може да промени плановете си отново и да отложи устройството още, или пък да го пусне по-рано, ако прецени, че е готово.

Как смартфонът се превърна в неразделна част от нас

Идва голяма промяна за лаптопите и тяхната памет

За компания, която е под огромен натиск да намери „следващото си голямо нещо“ след iPhone, интелигентните очила представляват по-реалистичен път към милиарди приходи. Глобалният пазар на очила се оценява на 200 милиарда долара годишно. В индустрия, често обсебена от идеята да бъде първа във всичко, Apple отново разчита, че да си на високо ниво е по-важно. Ако умните очила на компанията в крайна сметка се появят през 2027 г. с изчистения вид и използваемостта, които потребителите очакват, забавянето може да е от голяма полза.

Редактор: Мартин Дешев
Apple умни очила виртуална реалност добавена реалност изкуствен интелект хардуер софтуер технологии
Последвайте ни
Шефът на строителния контрол във Варна: Благомир Коцев излъга, не съм уволнен

Шефът на строителния контрол във Варна: Благомир Коцев излъга, не съм уволнен

1 юни: Апокалипсисът от 1913 г., когато земята погълна български градове

1 юни: Апокалипсисът от 1913 г., когато земята погълна български градове

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Черна прогноза: Българската нация може да спре да съществува след век

Важно напомняне за еврото: Ето докога обменяме левове безплатно

Важно напомняне за еврото: Ето докога обменяме левове безплатно

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Учени откриха грешка в краш стандартите, която излага жените на значително по-голям риск

Учени откриха грешка в краш стандартите, която излага жените на значително по-голям риск

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 5 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 5 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 5 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Франция е задържала петролен танкер на руския "сенчест флот"

Франция е задържала петролен танкер на руския "сенчест флот"

Свят Преди 43 минути

Еманюел Макрон съобщи, че операцията е извършена с помощта на Великобритания и съюзници

Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха мощни експлозии

Масирана атака с дронове срещу Одеса, отекнаха мощни експлозии

Свят Преди 52 минути

Над 16 безпилотни летателни апарата са атакували града откъм Черно море, властите призоваха жителите да се укрият

Морето взе жертва, жена се удави край Несебър

Морето взе жертва, жена се удави край Несебър

България Преди 1 час

Към момента самоличността на починалата все още не е установена

Сбогом на трудовите книжки! НОИ предупреждава: Не ги изхвърляйте

Сбогом на трудовите книжки! НОИ предупреждава: Не ги изхвърляйте

България Преди 1 час

До този момент всички служители, наети по трудово правоотношение, трябваше да получат обратно от своите работодатели напълно приключените и заверени документи

<p>Найденов:&nbsp;Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск</p>

Правосъдният министър: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив от висш полицейски служител за оказан натиск

България Преди 1 час

Сирени за въздушна тревога в Кувейт, армията съобщи за прехванати ракети и дронове

Сирени за въздушна тревога в Кувейт, армията съобщи за прехванати ракети и дронове

Свят Преди 2 часа

Жители на страната са чули експлозии, а военните увериха, че те са резултат от действията на системите за противовъздушна отбрана

Българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

Българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

Свят Преди 2 часа

24-годишният водач е с тежки наранявания, след като изгубил контрол над автомобила си и навлязъл в насрещното движение

САЩ с нов план за спиране на сблъсъците между Израел и "Хизбула"

САЩ с нов план за спиране на сблъсъците между Израел и "Хизбула"

Свят Преди 2 часа

Вашингтон предлага поетапна деескалация - "Хизбула" да прекрати атаките, а Израел да се въздържи от ескалация в Бейрут

<p>Зеленски:&nbsp;Русия губи предимството си на бойното поле</p>

Зеленски призова за преговори с Русия преди зимата

Свят Преди 2 часа

Москва постепенно губи предимството си на бойното поле, заяви украинският държавен глава

Снимката е илюстративна

Дете загина при пожар в Мелбърн, мъж е в тежко състояние

Свят Преди 3 часа

Потушаването на огъня е отнело около час

5 страшни болести, пренасяни от кърлежи, за които никога не сте знаели, че съществуват

5 страшни болести, пренасяни от кърлежи, за които никога не сте знаели, че съществуват

Любопитно Преди 3 часа

Лекари предупреждават за нови инфекции, разпространявани от кърлежи

Невидими атаки: Как Русия смущава полетите в Европа

Невидими атаки: Как Русия смущава полетите в Европа

Свят Преди 3 часа

Смущаване на GPS-сигналите за навигацията на полетите и подаване на грешни данни за местоположение и височина - пилоти в Европа ежедневно се сблъскват с тези смущения в региона на Балтийско море. Следите водят към Русия

Смъртоносната причина, поради която катерачите на Еверест трябва да спазват правилото за 2 часа следобед

Смъртоносната причина, поради която катерачите на Еверест трябва да спазват правилото за 2 часа следобед

Свят Преди 3 часа

Защо след 14:00 ч. „Зоната на смъртта“ се превръща в капан без кислород и как нарушаването на този краен срок доведе до най-големите трагедии в алпинизма

В Деня на детето: Жега до 32°, но и гръмотевични бури

В Деня на детето: Жега до 32°, но и гръмотевични бури

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето и за следващите няколко дни

,

Двама убити и над 20 ранени при нова размяна на удари между Киев и Москва

Свят Преди 11 часа

Това заяви назначеният от Москва прессекретар на губернатора Владимир Василенко

.

Йонас Вингегор е големият победител в Джиро д'Италия

Любопитно Преди 11 часа

Италианецът Джонатан Милан спечели последния етап в Рим

Всичко от днес

От мрежата

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
1

Най-едрото ципокрило насекомо в Европа не е опасно

sinoptik.bg
1

Заснеха единствената в света дива бяла панда

sinoptik.bg

Честит 1 юни на децата и на мечтателите, които не пораснаха докрай

Edna.bg

След Нина Добрев: Шон Уайт на среща с мистериозна жена в Ню Йорк

Edna.bg

Грозна атака срещу Лудогорец

Gong.bg

Алина Кабаева: Нашата гимнастика остава една от най-силните в света

Gong.bg

24-годишен българин предизвика тежка катастрофа в Австрия

Nova.bg

Морето взе първа жертва в навечерието на откриването на летния сезон

Nova.bg