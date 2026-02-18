Свят

Украйна е била на ръба на гражданска война

Това разкри бившият главнокомандващ Валерий Залужни

18 февруари 2026, 19:21
Украйна е била на ръба на гражданска война
Източник: AP/БТА

П осланикът на Украйна във Великобритания, бившият главнокомандващ на украинската армия Валерий Залужни за първи път разказа за различията си с президента на страната Володимир Зеленски, по-специално за напрежението, възникнало през септември 2022 г., когато служители на службите за сигурност нахлули и обискирали временния пункт на военното командване в Киев, предава "Фокус".

Зеленски замени Залужний със Сирски: Как реагираха САЩ и Русия

52-годишният Залужни отказва да обсъжда политическите си амбиции, като заявява, че не иска да рискува националното единство по време на войната с Русия, чиято пълномащабна фаза продължава вече почти 4 години. Въпреки това, като знак за възможното му желание да се кандидатира за президент след края на войната, той за първи път публично изразява дълбокото разминаване между него и Зеленски в интервю пред "Асошиейтед прес".

Заплашиха Зеленски с военен преврат

Според Залужни напрежението е възникнало скоро след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г. и между двамата мъже често са избухвали спорове за това как най-добре да се защити страната.

Напрежението достига апогея си по-късно същата година, когато десетки агенти на Службата за сигурност на Украйна нахлуват в офиса на Залужни, споделя той.

Зеленски удостои Залужний със званието "Герой на Украйна"

По думите му, този инцидент, за който не е съобщавано по-рано, е бил акт на сплашване. Разкриването му е рискувало да разкрие конфликта между двамата в момент, когато националното единство е било изключително важно.

Залужни споделя, че по време на обиска в офиса му през 2022 г. той се е обадил на ръководителя на канцеларията на Зеленски, Андрий Ермак и го е предупредил, че е готов да извика военните, за да да защити командването на армията: "Ще се боря с вас и вече извиках подкрепление в центъра на Киев“.

Всичко това се е случило в средата на септември 2022 г., когато Украйна провеждаше ефективна контраофанзива против Русия в североизточната част на страната. Залужни, който по това време е главнокомандващ излязъл от напрегнато заседание в кабинета на Зеленски и се отправил към Генералния щаб в Киев.

Борбата на Зеленски с критиците у дома

Няколко часа по-рано в щаба нахлули десетки агенти на Службата за сигурност на Украйна. Залужни добавя, че в този момент там се намирали десетина британски офицери.

Агентите не са заявили какво точно търсят, но той не им е позволил да преглеждат документи и компютри.

Според Залужни, този обиск е бил явна заплаха. По-късно той разбрал, че два дни по-рано Службата за сигурност на Украйна, ръководена тогава от Василий Малюк, се обърнала към окръжния съд в Киев с молба да издаде заповед за претърсване на същия адрес. Според съдебния документ, получен от AP, службата е искала да проведе "претърсване в стриптийз клуб, за който се твърди, че е управляван от престъпна организация".

Залужни счита, че заповедта за претърсване е била претекст и че службата не е могла да сбърка местоположението на Генералния щаб.

От офисът на президента и Службата за сигурност на Украйна са отказали да коментират информацията, представена от Залужни.

Въпреки че тази криза в началото на войната е отминала, различията между Залужни и Зеленски относно това как да се защити страната им са продължили, според бившия главнокомандващ, който заявява, че често е поставял под съмнение военната стратегия на президента.

Източник: Фокус    
Украйна война Залужни Зеленски
Последвайте ни
Радев с позиция за кабинета на Гюров

Радев с позиция за кабинета на Гюров

Записи от хижа „Петрохан”: Кланяли се на Калушев

Записи от хижа „Петрохан”: Кланяли се на Калушев

Украйна е била на ръба на гражданска война

Украйна е била на ръба на гражданска война

Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна

Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
О, чудо, лазерно заваряване в Талиати за „Лада“

О, чудо, лазерно заваряване в Талиати за „Лада“

carmarket.bg
18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите
Ексклузивно

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

Преди 14 часа
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Ексклузивно

Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

Преди 13 часа
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Ексклузивно

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Преди 14 часа
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Ексклузивно

Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

По искане на Сарафов ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен

По искане на Сарафов ВСС освободи окръжния прокурор на Плевен

България Преди 21 минути

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Свят Преди 1 час

Двадесет и девет годишният мъж отрече най-тежките обвинения

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

Свят Преди 4 часа

Американски представители предупреждават за "нетърпимо изоставане", докато Пекин отрича обвиненията, а глобалният ядрен ред навлиза в период на дълбока несигурност

Трамвай блъсна жена насред София

Трамвай блъсна жена насред София

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал край "Пирогов"

Бедствено положение в Стралджа

Бедствено положение в Стралджа

България Преди 4 часа

Над 50 литра дъжд на квадратен метър са паднали в регион

Иван Иванов поиска оставката на управителя на ВиК Шумен

Иван Иванов поиска оставката на управителя на ВиК Шумен

България Преди 4 часа

Причина са съмнения за саботаж в работата на ВиК дружеството

<p>Берлин разклаща общия боен самолет с Париж - Германия може да търси други партньори</p>

Френско-германският проект за изтребител е в сътресение, след като Мерц изрази съмнения

Преди 4 часа

"Това не е политически спор. Имаме реален проблем с профила на изискванията. И ако не можем да го решим, не можем да поддържаме проекта", заяви германският канцлер

Шая Лабъф

Звездата от „Трансформърс“ Шая Лабъф е арестуван след сбиване в бар в Ню Орлиънс

Свят Преди 4 часа

Инцидентът се е разиграл в ранните часове на деня във Френския квартал. Според съдебните документи Лабъф е влязъл в остър конфликт с присъстващите, което е довело до намесата на полицията и медицинските екипи

Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

Любопитно Преди 4 часа

Телевизионният формат на NOVA затвърди доминацията си над конкуренцията

Kораб изчезна от радарите край Созопол

Kораб изчезна от радарите край Созопол

България Преди 4 часа

Метеорологичната обстановка в района е изключително неблагоприятна

Сигнал за отвличане в София разкри пълно с дрога жилище

Сигнал за отвличане в София разкри пълно с дрога жилище

България Преди 5 часа

По случая са задържани тримата мъже

Деси Бакърджиева за най-големия шамар на съдбата: Филип си отиде на 2 февруари, а на 19-и се роди Вивиан

Деси Бакърджиева за най-големия шамар на съдбата: Филип си отиде на 2 февруари, а на 19-и се роди Вивиан

Любопитно Преди 5 часа

Разговорът с Деси Бакърджиева поставя началото на NOVA Lab - иновативен проект в YouTube, който извежда някои от най-разпознаваемите лица от телевизионния ефир извън рамката на традиционното новинарско студио

Швеция раздава безплатни острови: Как да вземете един от тях

Швеция раздава безплатни острови: Как да вземете един от тях

Любопитно Преди 5 часа

С рекордните 267 570 острова, повече от всяка друга страна в света, Швеция стартира кампания, която позволява на всеки да се наслади на истински северен лукс

<p>Скандал преди Параолимпиадата: ЕС отказва да присъства заради флаговете на Русия и Беларус</p>

ЕС бойкотира откриването на Параолимпийските игри заради допускането на руски и беларуски символи

Свят Преди 6 часа

В различни спортни събития спортистите от Русия и Беларус бяха принудени да се състезават като неутрални след инвазията в Украйна

Спрете да вярвате в този мит за водата

Спрете да вярвате в този мит за водата

Любопитно Преди 6 часа

Нуждата на организма от течности зависи от теглото, нивото на физическа активност, климата и дори възрастта

„Доживотна“ работа в ЕС за висшисти, заплата над 6000 евро

„Доживотна“ работа в ЕС за висшисти, заплата над 6000 евро

Свят Преди 6 часа

Няма изискване за предишен професионален опит

Всичко от днес

От мрежата

Мъжко или женско куче – кой е правилният избор за вас?

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Любо Нейков с дебют в Народния театър

Edna.bg

Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

Edna.bg

Роби Кийн: Лудогорец има нов треньор, а това означава промени

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори от плейофите на Шампионска лига

Gong.bg

Нови записи показват живота в хижа „Петрохан” и пристигането на мъжа, открил телата

Nova.bg

Кой кой е в служебния кабинет „Гюров”?

Nova.bg