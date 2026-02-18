Украйна е била на ръба на гражданска война

П осланикът на Украйна във Великобритания, бившият главнокомандващ на украинската армия Валерий Залужни за първи път разказа за различията си с президента на страната Володимир Зеленски, по-специално за напрежението, възникнало през септември 2022 г., когато служители на службите за сигурност нахлули и обискирали временния пункт на военното командване в Киев, предава "Фокус".

Зеленски замени Залужний със Сирски: Как реагираха САЩ и Русия

52-годишният Залужни отказва да обсъжда политическите си амбиции, като заявява, че не иска да рискува националното единство по време на войната с Русия, чиято пълномащабна фаза продължава вече почти 4 години. Въпреки това, като знак за възможното му желание да се кандидатира за президент след края на войната, той за първи път публично изразява дълбокото разминаване между него и Зеленски в интервю пред "Асошиейтед прес".

Заплашиха Зеленски с военен преврат

Според Залужни напрежението е възникнало скоро след пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г. и между двамата мъже често са избухвали спорове за това как най-добре да се защити страната.

Напрежението достига апогея си по-късно същата година, когато десетки агенти на Службата за сигурност на Украйна нахлуват в офиса на Залужни, споделя той.

Зеленски удостои Залужний със званието "Герой на Украйна"

По думите му, този инцидент, за който не е съобщавано по-рано, е бил акт на сплашване. Разкриването му е рискувало да разкрие конфликта между двамата в момент, когато националното единство е било изключително важно.

Залужни споделя, че по време на обиска в офиса му през 2022 г. той се е обадил на ръководителя на канцеларията на Зеленски, Андрий Ермак и го е предупредил, че е готов да извика военните, за да да защити командването на армията: "Ще се боря с вас и вече извиках подкрепление в центъра на Киев“.

Всичко това се е случило в средата на септември 2022 г., когато Украйна провеждаше ефективна контраофанзива против Русия в североизточната част на страната. Залужни, който по това време е главнокомандващ излязъл от напрегнато заседание в кабинета на Зеленски и се отправил към Генералния щаб в Киев.

Борбата на Зеленски с критиците у дома

Няколко часа по-рано в щаба нахлули десетки агенти на Службата за сигурност на Украйна. Залужни добавя, че в този момент там се намирали десетина британски офицери.

Агентите не са заявили какво точно търсят, но той не им е позволил да преглеждат документи и компютри.

Според Залужни, този обиск е бил явна заплаха. По-късно той разбрал, че два дни по-рано Службата за сигурност на Украйна, ръководена тогава от Василий Малюк, се обърнала към окръжния съд в Киев с молба да издаде заповед за претърсване на същия адрес. Според съдебния документ, получен от AP, службата е искала да проведе "претърсване в стриптийз клуб, за който се твърди, че е управляван от престъпна организация".

Залужни счита, че заповедта за претърсване е била претекст и че службата не е могла да сбърка местоположението на Генералния щаб.

От офисът на президента и Службата за сигурност на Украйна са отказали да коментират информацията, представена от Залужни.

Въпреки че тази криза в началото на войната е отминала, различията между Залужни и Зеленски относно това как да се защити страната им са продължили, според бившия главнокомандващ, който заявява, че често е поставял под съмнение военната стратегия на президента.