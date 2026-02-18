Янкулов: Не познавам никого от НАКЗТ на Калушев

„Не познавам хората от сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“, никога не съм бил техен дарител или гост“.

Това обяви във Фейсбук Андрей Янкулов, предложен за служебен министър на правосъдието в кабинета на Андрей Гюров.

„Никога не бях чувал за това сдружение до трагичния случай, не съм участвал в изготвянето на въпросното заявление за достъп до обществена информация, нито по какъвто и да е друг начин съм бил ангажиран с този казус при работата си за „Антикорупционен фонд“ като правен експерт“, подчерта Янкулов.

Той посочи, че „АКФ не може да въздейства на институциите и е абсурдно те непрекъснато удобно да прехвърлят вината другаде, вместо да анализират собствените си дефицити по този толкова трагичен случай“.

По думите му, ако обратното беше вярно, „то тогава вече съвсем реалният няколкогодишен постоянен „натиск“, който АКФ се опитваше да оказва на същите тези институции да разследват мрежите на „Осемте джуджета“ и „Мартин Нотариуса“ и куп други казуси, все щеше да е дал някакъв резултат. „Натиск“ през множество разкрития, сведения и всякаква друга информация, отнесена до знанието на институциите, а не до едно заявление по ЗДОИ“.