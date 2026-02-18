Свят

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

Американски представители предупреждават за "нетърпимо изоставане", докато Пекин отрича обвиненията, а глобалният ядрен ред навлиза в период на дълбока несигурност

18 февруари 2026, 17:01
Източник: iStock

В исокопоставен представител на Съединените щати във вторник разкри допълнителни подробности за предполагаем прикрит тест, свързан с ядрени технологии, извършен от Китай, като същевременно подчерта, че САЩ не могат да си позволят да не възобновят в известна степен собствените си изпитания, за да избегнат "нетърпимо изоставане" в епоха на съперничество с две ядрени сили от равностоен мащаб.

Ядрени обвинения между САЩ и Китай​

  • Защо това е важно

Китай, подобно на Съединените щати и Русия, подписа през 1996 г. Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (CTBT), който забранява взривни изпитания на ядрени оръжия във всякаква среда, включително в Космоса.

Макар че нито една от трите държави не е ратифицирала договора, те в продължение на десетилетия спазват мораториуми върху взривните тестове. В навечерието на разговорите с китайския си колега Си Дзинпин през октомври Доналд Тръмп призова Пентагона да възобнови изпитанията "на равностойна основа", позовавайки се на "програми за тестване в други държави".

Темата се появява на фона на нарастваща несигурност в глобалния ядрен ред, след като договорът New START, последното оставащо споразумение за контрол над въоръженията между САЩ и Русия, изтича на 5 февруари 2026 г., пише Newsweek.

Говорейки във вторник в Hudson Institute, помощник-държавният секретар по контрола над въоръженията и неразпространението Кристофър Йо разясни твърдение от 6 февруари, направено от заместник-държавния секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност Томас Ди Нано на конференция по разоръжаването в Женева, че Китай е извършил ядрен тест през 2020 г.

"Ние разполагаме с информация за ядрено-взривни изпитания в Китай, които са довели до отделяне на ядрена енергия", заяви Йо. "Знаем, че те използват т.нар. decoupling, по същество метод за намаляване на ефективността на сеизмичните средства за откриване на такива събития. Следим това много внимателно, очевидно става дума за изключително важен въпрос."

Според Йо на 22 юни 2020 г. в 9:18 ч. местно време е бил засечен сеизмичен трус с магнитуд 2,75 в близост до традиционния китайски полигон за ядрени изпитания Лоп Нур в северозападния регион Синдзян. Сигналът е регистриран от ключова сеизмична станция в Макачанчи, Казахстан, част от Международната система за мониторинг (IMS), глобална мрежа, създадена за откриване на ядрени взривове.

"Когато се разгледат данните, а аз съм анализирал и допълнителна информация оттогава, бих казал, че има много малка вероятност това да е нещо различно от експлозия, единична експлозия", посочи Йо. "Това не съответства на серията от взривове, характерни за минната дейност. Също така изобщо не прилича на земетресение. Напълно съответства на това, което бихте очаквали от ядрен взрив с определена мощност - такъв, който би бил надкритичен, а не подкритичен, каквито тестове извършват в момента Съединените щати."

Коментирайки думите на Тръмп за възможно възобновяване на американските изпитания, Йо заяви:

"Що се отнася до "равностойната основа", мога да кажа следното, поне знаем, че те са подготвяли тестове с предварително определена мощност в диапазона от стотици тонове. Това е отправната точка. А какво ще реши президентът да направи с тази информация, зависи от него."

"Ако противниците на Съединените щати са способни да провеждат тестове с определена мощност, които ние не можем да засечем, докато поддържаме строга политика "нула означава нула", тогава Съединените щати биха живели в условията на нетърпимо изоставане", добави Йо, повтаряйки формулировка на Линтън Брукс, бивш ръководител на Националната администрация за ядрена сигурност.

Той уточни, че "равностойна основа" не означава връщане към "атмосферни изпитания от типа Ivy Mike в многомегатонния диапазон".

Сателитен анализ на тунелна зона за изпитания в Лоп Нур "не предостави никакви категорични доказателства, които да потвърдят или опровергаят последните американски твърдения", посочи миналата седмица Центърът за стратегически и международни изследвания в свой доклад.

"Въпреки това Лоп Нур е голям комплекс. Възможно е Китай да е провел подземен ядрен тест в друга част. Възможно е също така изпитанието действително да се е състояло в този тунел, но в тези две изображения да липсват оптични индикатори", отбелязват авторите.

Пекин многократно е отхвърлял призивите да се включи в преговори за нов договор за контрол над въоръженията, като настоява, че Съединените щати и Русия, страните с двата най-големи ядрени арсенала, носят основната отговорност да поемат водеща роля.

Американските обвинения следват и по-ранни опасения, изразени от тогавашния директор на Агенцията за военно разузнаване Робърт Ашли-младши, който заяви, че Русия "вероятно не спазва" стандарта за нулева мощност, заложен в CTBT, докато разработва нови ядрени системи.

  • Какво казват засегнатите страни

Говорителят на китайското външно министерство Лин Цзян заяви по време на брифинг на 6 февруари:

"Китай поддържа ядрените си способности на минималното равнище, необходимо за националната сигурност, и няма намерение да участва в надпревара във въоръжаването с която и да е държава."

"Ядрената мощ на Китай по никакъв начин не е на същото равнище като тази на Съединените щати или Русия. Поради това Китай засега няма да участва в преговори за ядрено разоръжаване."

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред журналисти в сряда:

"Нито Руската федерация, нито Китай са провеждали каквито и да било ядрени изпитания. Знаем също, че тези твърдения бяха категорично отхвърлени от представители на Китайската народна република, така че това е ситуацията", каза Песков в отговор на въпрос дали Русия разполага със собствени данни по случая.

Държавният секретар Марко Рубио написа в статия от 6 февруари в блога на Държавния департамент в платформата Substack:

"Бързото и непрозрачно разширяване на китайския ядрен арсенал след влизането в сила на New START направи остарели предишните модели за контрол над въоръженията, основани на двустранни споразумения между Съединените щати и Русия. Споразумение за контрол над въоръженията, което не отчита нарастването на китайските сили, процес, който Русия подкрепя, без съмнение ще остави Съединените щати и нашите съюзници по-малко защитени."

Тръмп: Русия и Китай провеждат ядрени опити, но не говорят за това

  • Какво следва

Според оценки на Пентагона китайският ядрен арсенал вече надхвърля 600 бойни глави и се очаква да надмине 1000 до 2030 г. Остава неясно при какви условия страната би разгледала възможността да се включи в многостранни преговори за контрол над ядрените въоръжения.

Източник: Newsweek    
