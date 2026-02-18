Свят

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Двадесет и девет годишният мъж отрече най-тежките обвинения

18 февруари 2026, 19:13
Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия
Източник: Getty Images

Ч етвърта предполагаема жертва днес разкри, че е била изнасилена от доведения син на престолонаследника на Норвегия принц Хокон - Мариус Борг Хьойби, предаде "Франс прес", уточнявайки, че това е станало по времето, когато той вече е бил разследван от полицията.

Роден от връзка на майка си Мете-Мерит преди брака ѝ с престолонаследника принц Хокон през 2001 г., Хьойби в момента е съден по 38 обвинения, включително четири за изнасилване и насилие над роднини, които се наказват с общо 16 години затвор.

Епстийн и принцесата – нов скандал разтърсва Норвегия

Двадесет и девет годишният мъж отрече най-тежките обвинения.

Съдът в Осло днес изслуша четвърта предполагаема жертва на изнасилване, която обвини Хьойби, че в нощта между 1 и 2 ноември е извършил сексуални действия докато тя е спала и я е заснел без нейно знание. Разследването срещу него започна през август 2024 г., след жалба за побой над бившата му приятелка.

Историческа криза в норвежкото кралско семейство

Както и при останалите три предполагаеми изнасилвания, действията са извършени след пиянска нощ, когато обвиняемият е употребил и кокаин, след като първоначално е имал сексуален акт със съгласието на жертвата в хотелска стая.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
Мариус Борг Хьойби Норвегия
Последвайте ни
Радев с позиция за кабинета на Гюров

Радев с позиция за кабинета на Гюров

Деси Бакърджиева за най-големия шамар на съдбата: Филип си отиде на 2 февруари, а на 19-и се роди Вивиан

Деси Бакърджиева за най-големия шамар на съдбата: Филип си отиде на 2 февруари, а на 19-и се роди Вивиан

Янкулов: Не познавам никого от НАКЗТ на Калушев

Янкулов: Не познавам никого от НАКЗТ на Калушев

Трамвай блъсна жена насред София

Трамвай блъсна жена насред София

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

pariteni.bg
Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

Трябва ли да се тревожим, ако кучето ни уринира по-често?

dogsandcats.bg
18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите
Ексклузивно

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

Преди 12 часа
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Ексклузивно

Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

Преди 12 часа
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Ексклузивно

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Преди 13 часа
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Ексклузивно

Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Затвориха Прохода на Републиката

Затвориха Прохода на Републиката

България Преди 1 час

Мярката се налага, поради премахване на аварирал по-рано тежкотоварен автомобил

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

САЩ разкриват нови подробности за предполагаем таен китайски ядрен тест

Свят Преди 2 часа

Американски представители предупреждават за "нетърпимо изоставане", докато Пекин отрича обвиненията, а глобалният ядрен ред навлиза в период на дълбока несигурност

<p>Берлин разклаща общия боен самолет с Париж - Германия може да търси други партньори</p>

Френско-германският проект за изтребител е в сътресение, след като Мерц изрази съмнения

Преди 3 часа

"Това не е политически спор. Имаме реален проблем с профила на изискванията. И ако не можем да го решим, не можем да поддържаме проекта", заяви германският канцлер

Шая Лабъф

Звездата от „Трансформърс“ Шая Лабъф е арестуван след сбиване в бар в Ню Орлиънс

Свят Преди 3 часа

Инцидентът се е разиграл в ранните часове на деня във Френския квартал. Според съдебните документи Лабъф е влязъл в остър конфликт с присъстващите, което е довело до намесата на полицията и медицинските екипи

Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

Любопитно Преди 3 часа

Телевизионният формат на NOVA затвърди доминацията си над конкуренцията

Kораб изчезна от радарите край Созопол

Kораб изчезна от радарите край Созопол

България Преди 3 часа

Метеорологичната обстановка в района е изключително неблагоприятна

Швеция раздава безплатни острови: Как да вземете един от тях

Швеция раздава безплатни острови: Как да вземете един от тях

Любопитно Преди 4 часа

С рекордните 267 570 острова, повече от всяка друга страна в света, Швеция стартира кампания, която позволява на всеки да се наслади на истински северен лукс

<p>Скандал преди Параолимпиадата: ЕС отказва да присъства заради флаговете на Русия и Беларус</p>

ЕС бойкотира откриването на Параолимпийските игри заради допускането на руски и беларуски символи

Свят Преди 4 часа

В различни спортни събития спортистите от Русия и Беларус бяха принудени да се състезават като неутрални след инвазията в Украйна

Спрете да вярвате в този мит за водата

Спрете да вярвате в този мит за водата

Любопитно Преди 4 часа

Нуждата на организма от течности зависи от теглото, нивото на физическа активност, климата и дори възрастта

Нов закон за сексуалните престъпления срещу деца

Нов закон за сексуалните престъпления срещу деца

България Преди 4 часа

Днес депутатите гласуваха текста на първо четене

Хайди Клум разкри тайните на скандалната си рокля от „Грами“ и къде я съхранява сега

Хайди Клум разкри тайните на скандалната си рокля от „Грами“ и къде я съхранява сега

Любопитно Преди 5 часа

Супермоделът призна, че е трябвало да прави „съвсем малки крачки“ в лакираната кожена броня, която е чакала цяла година

Топ 5 зодии, които сами рушат мостовете към сърцето си

Топ 5 зодии, които сами рушат мостовете към сърцето си

Любопитно Преди 5 часа

Някои зодиакални знаци са способни да изграждат връзки почти без усилия, докато други, поради собствените си черти и навици, създават пречки

<p>&quot;Куца патица&quot;: Ролята на Макрон в драмата около наследството на Лагард завладява Европа</p>

Макрон може да влияе на наследството на Лагард в ЕЦБ преди президентските избори във Франция

Свят Преди 5 часа

Докато Европейската централна банка се опитва да потуши спекулациите, че президентът ѝ ще подаде оставка, ранното ѝ напускане би дало шанс на френския лидер

YouTube, Google и други платформи бяха засегнати от мащабен глобален срив

YouTube, Google и други платформи бяха засегнати от мащабен глобален срив

Свят Преди 5 часа

Над половин милион потребители се оказаха в капана на дигитален мрак, след като Google, Gmail и YouTube спряха едновременно. Глобалният срив парализира работата на хиляди приложения и уебсайтове в продължение на часове

<p>&bdquo;Какво, по дяволите!&ldquo;: Най-странните находки на летищата през 2025 г.</p>

Костенурки в сутиени и бомби в куфар: Най-шантавите находки на летищата през 2025 г.

Любопитно Преди 5 часа

Администрацията за транспортна сигурност подробно описа инцидентите със сигурността в публикация в официалния си акаунт в Instagram, показвайки предмети, открити както в ръчния, така и в регистрирания багаж на летищата в цялата страна

АVENDI с нова корпоративна идентичност

АVENDI с нова корпоративна идентичност

Пари Преди 5 часа

С ребрандинга компанията, част от VM Finance Group, демонстрира еволюцията към иновации и амбиции за разширяване на бизнеса - мост към още по-устойчиви партньорства и доверие

Всичко от днес

От мрежата

13-те най-лоялни кучета в историята

dogsandcats.bg

Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Любо Нейков с дебют в Народния театър

Edna.bg

Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

Edna.bg

Сурово наказание за треньора на Севиля - 7 мача след скандал

Gong.bg

Бенфика защити Джанлука Престиани

Gong.bg

Кой кой е в служебния кабинет „Гюров”?

Nova.bg

Прокуратурата: Загиналите при "Петрохан" са се самоубили. При случая "Околчица" има убийства и самоубийство

Nova.bg