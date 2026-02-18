Свят

Парламентът на Япония преизбра Санае Такаичи за премиер след убедителна изборна победа

Първата задача на новото правителство в Токио ще бъде замразяването на данъка върху храните за две години и прокарването на амбициозния бюджет за 2026 г.

18 февруари 2026, 10:39
Руски заместник-министър призна: Системите "Старлинк" не работят от две седмици
Клаудия Шейнбаум: Мексико няма да се присъедини към Съвета за мир на Доналд Тръмп
Втори ден на мирни преговори между Русия и Украйна в Женева
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Нови протести и сблъсъци в Сърбия
Напрегнати преговори за мир в Украйна, Европа се включи
Хилъри Клинтън: Бившият принц Андрю трябва да свидетелства по случая "Епстийн"
Тристранни преговори за Украйна в Женева

С анае Такаичи бе преизбрана за министър-председател на Япония днес в парламента, след като Диетата свика извънредна сесия след историческата убедителна победа на нейната Либерално-демократическа партия (ЛДП) на изборите на 8 февруари, предаде японската агенция Киодо. 

Всички нейни министри, включително външният министър Тошимицу Мотеги, финансовият министър Сацуки Катаяма и министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми, се очаква да запазят постовете си, които заемаха в първия кабинет на Такаичи.

Санае Такаичи стана първата жена премиер на Япония

Очаква се Такаичи да даде пресконференция тази вечер, за да обясни своята "отговорна, но решителна" фискална политика и плана си за спиране на данъка върху потреблението за хранителни продукти за две години - мярка, която Либерално-демократическата партия обеща по време на предизборната кампания.

На изборите консервативната Либерално-демократическа партия спечели рекордните 316 от общо 465 места в долната камара – спрямо 198 преди вота – което е първият случай в следвоенната епоха, когато една партия си осигурява квалифицирано мнозинство.

Такаичи свика предсрочни избори, като разпусна камарата в началото на редовната сесия на парламента на 23 януари, в опит да се възползва от високия рейтинг на подкрепа за своя кабинет и да подобри позициите на ЛДП в долната камара.

Тъй като редовната парламентарна сесия, която продължава 150 дни и може да бъде удължена, приключи само за един ден, от днес до 17 юли ще се проведе 150-дневна извънредна сесия, като първоначално се очаква обсъжданията да се съсредоточат върху проекта за първоначален бюджет за фискалната 2026 година, започваща през април.

Историческо: Япония за първи път има жена премиер, коя е Санае Такаичи

Долната камара може да преодолее решенията на Камарата на съветниците и да прокарва законопроекти с подкрепата на две трети от депутатите. В горната камара управляващият блок остава в малцинство след неуспеха на Либерално-демократическата партия на изборите през юли 2025 година при предшественика на Такаичи Шигеру Ишиба.

Такаичи, известна със своите консервативни политически позиции и твърди възгледи по въпросите на сигурността, изрази готовност да работи за изменение на пацифистката конституция, което е дългогодишна цел на ЛДП.

Политически трус в Япония - опозицията се разцепва

За промяна на основния закон обаче е поставена висока процедурна летва – предложенията трябва да получат подкрепа от две трети от законодателите и в двете камари на парламента, преди да бъдат подложени на национален референдум.

Източник: БТА, Денис Киров    
