Парламентът на Япония преизбра Санае Такаичи за премиер след убедителна изборна победа

С анае Такаичи бе преизбрана за министър-председател на Япония днес в парламента, след като Диетата свика извънредна сесия след историческата убедителна победа на нейната Либерално-демократическа партия (ЛДП) на изборите на 8 февруари, предаде японската агенция Киодо.
Всички нейни министри, включително външният министър Тошимицу Мотеги, финансовият министър Сацуки Катаяма и министърът на отбраната Шинджиро Коидзуми, се очаква да запазят постовете си, които заемаха в първия кабинет на Такаичи.
Очаква се Такаичи да даде пресконференция тази вечер, за да обясни своята "отговорна, но решителна" фискална политика и плана си за спиране на данъка върху потреблението за хранителни продукти за две години - мярка, която Либерално-демократическата партия обеща по време на предизборната кампания.
На изборите консервативната Либерално-демократическа партия спечели рекордните 316 от общо 465 места в долната камара – спрямо 198 преди вота – което е първият случай в следвоенната епоха, когато една партия си осигурява квалифицирано мнозинство.
Такаичи свика предсрочни избори, като разпусна камарата в началото на редовната сесия на парламента на 23 януари, в опит да се възползва от високия рейтинг на подкрепа за своя кабинет и да подобри позициите на ЛДП в долната камара.
Тъй като редовната парламентарна сесия, която продължава 150 дни и може да бъде удължена, приключи само за един ден, от днес до 17 юли ще се проведе 150-дневна извънредна сесия, като първоначално се очаква обсъжданията да се съсредоточат върху проекта за първоначален бюджет за фискалната 2026 година, започваща през април.
Долната камара може да преодолее решенията на Камарата на съветниците и да прокарва законопроекти с подкрепата на две трети от депутатите. В горната камара управляващият блок остава в малцинство след неуспеха на Либерално-демократическата партия на изборите през юли 2025 година при предшественика на Такаичи Шигеру Ишиба.
Такаичи, известна със своите консервативни политически позиции и твърди възгледи по въпросите на сигурността, изрази готовност да работи за изменение на пацифистката конституция, което е дългогодишна цел на ЛДП.
За промяна на основния закон обаче е поставена висока процедурна летва – предложенията трябва да получат подкрепа от две трети от законодателите и в двете камари на парламента, преди да бъдат подложени на национален референдум.