Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна

В Карлово почетоха 153 г. от гибелта на Апостола на свободата - Васил Левски. Пред паметника на големия син на България на едноименния площад в града стотици родолюбиви граждани и официални гости сведоха глави пред подвига и делото му. Бяха строени представителните роти на 61-ва Стрямка механизирана бригада Карлово. Слово произнесе председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Пред паметника Васил Левски на едноименния площад в подбалканския град бяха поднесени венци и цветя от десетки държавници, институции, политически партии и организации.

"Апостолът винаги ще ни сочи посоката, когато се питаме каква държава искаме. Той неуморно ще ни повтаря - свята и чиста република", заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян.

По нейни думи в историята на всеки народ има личности, които вървят пред епохата.

"Така те проправят пътя на своя народ към прогрес и напредък. България има Левски. Той е онази фигура в нашата история, която изпреварва своето време", допълни Назарян.

В словото си председателят на Народното събрание каза още, че Левски изпреварва и нашето време, защото принадлежи на бъдещето.

"Той- Апостолът на българската свобода събира много образи - духовник, учител, революционер, държавник. Той е мостът между думите и делата в българската история, между идеята и делото", посочи тя.

За поколенията Левски винаги ще остане идеал и завет, каза още Назарян.

"Когато потънем в униние, когато се колебаем, Левски би изкрещял: "За чудене време не остава, историята нас не ще да чака до се чудим", заяви тя.

Според Назарян, когато разсъждаваме за нашата цивилизационна принадлежност, Апостолът винаги би ни напомнял да бъдем равни с другите европейски народи.

"Нека спазваме неговите свещени завети, нека бъдем достойни за великия син на България", каза Назарян.

Панихида по повод 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски бе отслужена в храм "Св. Димитър" в Сливен. Заупокойната молитва бе водена от Сливенския митрополит Арсений, в съслужение с духовници от Сливенската митрополия.

На възпоменателната церемония присъстваха областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общинския съвет Димитър Митев, както и генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев. Мерки за сигурност в София заради годишнината от гибелта на Левски Според митрополита Левски е виждал свободна България като "чиста и свята", изградена върху християнски добродетели, проповядвани от Христос чрез Евангелието. Не е случайно, че революционните комитети са се основавали с клетва върху Светото Евангелие и светия кръст. Арсений акцентира върху духовния образ на Апостола като йеродякон Игнатий, дълбоко вярващ, смирен и предан на Църквата, но и безрезервно отдаден на отечеството си. „"Левски ни е нужен и днес – за да се опомним, да видим кои сме и накъде вървим", посочи митрополитът и призова към саможертва, съзидание и отговорност пред народа, като контрапункт на стремежа към лична изгода. В края на словото си той напомни думите на Левски, че мисълта за народа е дълг не само на управниците, а на всеки човек и призова българите да бъдат родолюбци, верни на православната вяра и на Църквата, за да бъдат достойни наследници на Апостола.

С военен ритуал пред паметника на Васил Левски в центъра на Велико Търново бяха отбелязани 153 години от обесването на Апостола на свободата. На честването присъстваха областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, кметът на Велико Търново Даниел Панов, председателят на Общинския съвет в града Венцислав Спирдонов, общественици и граждани.

В словото си за Апостола началникът на Националния военен университет "Васил Левски" във Велико Търново бригаден генерал д-р Станчо Кайков припомни значимостта на неговото дело.

В Попово отбелязаха 153-ата годишнина от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски. Жители и ученици се събраха пред паметника му, за да сведат глави пред делото му, информират организаторите от Община Попово.

Заупокойна молитва отслужи ставрофорен иконом Валентин Лазаров – архиерейски наместник на Поповска духовна околия.

Учениците от училище "Българче" в Неапол, Италия, и техните преподаватели отбелязаха 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски.

Занятия, свързани с живота и делата на Васил Левски, бяха организирани в българското училище "Родна реч" в Осло, Норвегия. Това съобщиха от педагогическия екип.

От Българското съботно училище „АБВ“ в Единбург, Шотландия също отдадоха почит на Васил Левски по повод 153 години от гибелта му.

Оттам посочват, че денят е посветен на паметта на Апостола на свободата и на неговите идеали за "свобода, равенство и чиста република".

И в българското училище "Родна реч" в Лестър, Великобритания, отбелязаха 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски.

"Днес свеждаме глава в знак на почит пред Апостола на свободата – Васил Левски. Годишнината от неговото обесване ни напомня за силата на духа, за смелостта да отстояваш идеалите си и за отговорността да пазим заветите му живи. В училище отбелязахме този ден с много сърце и вдъхновение. Учениците изработиха табла, картички и портрети, чрез които изразиха своето уважение и признателност. Всяка творба е знак, че делото на Левски продължава да живее в младите сърца. Поклон пред паметта му", посочиха от екипа на училището.

Училищната общност на българското неделно училище „Просвета“ в село Делжилер, Украйна, отбеляза 18 февруари с почит към паметта на Васил Левски.

Денят там е определен като "ден на тъга и преклонение", в който се свеждат глави пред подвига и саможертвата на Апостола на свободата.

Учениците от българското училище "Златен век" в град Нюрнберг, Германия, отдадоха почит към делото и саможертвата на Васил Левски.

Българското неделно училище "Родолюбие" в Неапол, Италия, публикува първия брой на своя училищен вестник "Родолюбие". Изданието е посветено на 153 години от обесването на Васил Левски и в него е поместена карта на паметниците на Васил Левски по света, както и информация за Мерсия Макдермот – "англичанката в българска душа", и книгата ѝ за Левски.

Литературно-музикални занятия в памет на Васил Левски бяха организирани в Българската детска градина "Синьото мече" в Чикаго, САЩ. Това съобщиха от ръководството на учебния център.

Децата от различните групи на "Синьото мече" пяха песни и рецитираха стихотворения, посветени на Васил Левски, поднесоха символичен венец пред портрета му в класната стая и изработваха триизмерни фигури с неговия образ.