България

Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна

Рая Назарян: Апостолът винаги ще ни сочи посоката

18 февруари 2026, 19:58
Записи от хижа „Петрохан”: Кланяли се на Калушев

Записи от хижа „Петрохан”: Кланяли се на Калушев
Kораб изчезна от радарите край Созопол

Kораб изчезна от радарите край Созопол
Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет
Първи реакции: Как партиите приеха кабинета на Гюров

Първи реакции: Как партиите приеха кабинета на Гюров
Мария Стоева Недина е номинирана за вицепремиер по европейските средства

Мария Стоева Недина е номинирана за вицепремиер по европейските средства
Коя е Ирена Георгиева – кандидат за служебен министър на туризма

Коя е Ирена Георгиева – кандидат за служебен министър на туризма
Коя е Ангелина Тодорова - Бонева - кандидат за служебен регионален министър

Коя е Ангелина Тодорова - Бонева - кандидат за служебен регионален министър
Кой е Георги Шарков - кандидатът за служебен министър на елеĸтронното управление

Кой е Георги Шарков - кандидатът за служебен министър на елеĸтронното управление

В Карлово почетоха 153 г. от гибелта на Апостола на свободата - Васил Левски. Пред паметника на големия син на България на едноименния площад в града стотици родолюбиви граждани и официални гости сведоха глави пред подвига и делото му. Бяха строени представителните роти на 61-ва Стрямка механизирана бригада Карлово. Слово произнесе председателят на Народното събрание Рая Назарян. 

Пред паметника Васил Левски на едноименния площад в подбалканския град бяха поднесени венци и цветя от десетки държавници, институции, политически партии и организации.

"Апостолът винаги ще ни сочи посоката, когато се питаме каква държава искаме. Той неуморно ще ни повтаря - свята и чиста република", заяви  председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Денят, в който България осиротя: 153 г. безсмъртие за Васил Левски

По нейни думи в историята на всеки народ има личности, които вървят пред епохата.

"Така те проправят пътя на своя народ към прогрес и напредък. България има Левски. Той е онази фигура в нашата история, която изпреварва своето време", допълни Назарян. 

В словото си председателят на Народното събрание каза още, че Левски изпреварва и нашето време, защото принадлежи на бъдещето.

"Той- Апостолът на българската свобода събира много образи -  духовник, учител, революционер, държавник. Той е мостът между думите и делата в българската история, между идеята и делото", посочи тя. 

За поколенията Левски винаги ще остане идеал и завет, каза още Назарян.

"Когато потънем в униние, когато се колебаем, Левски би изкрещял: "За чудене време не остава, историята нас не ще да чака до се чудим", заяви тя. 

Според Назарян, когато разсъждаваме за нашата цивилизационна принадлежност, Апостолът винаги би ни напомнял да бъдем равни с другите европейски народи.

"Нека спазваме неговите свещени завети, нека бъдем достойни за великия син на България", каза Назарян.

Панихида по повод 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски бе отслужена в храм "Св. Димитър" в Сливен. Заупокойната молитва бе водена от Сливенския митрополит Арсений, в съслужение с духовници от Сливенската митрополия.

На възпоменателната церемония присъстваха областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общинския съвет Димитър Митев, както и генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев.

Мерки за сигурност в София заради годишнината от гибелта на Левски

Според митрополита Левски е виждал свободна България като "чиста и свята", изградена върху християнски добродетели, проповядвани от Христос чрез Евангелието. Не е случайно, че революционните комитети са се основавали с клетва върху Светото Евангелие и светия кръст.

Арсений акцентира върху духовния образ на Апостола като йеродякон Игнатий, дълбоко вярващ, смирен и предан на Църквата, но и безрезервно отдаден на отечеството си. 

"Левски ни е нужен и днес – за да се опомним, да видим кои сме и накъде вървим", посочи митрополитът и призова към саможертва, съзидание и отговорност пред народа, като контрапункт на стремежа към лична изгода.

В края на словото си той напомни думите на Левски, че мисълта за народа е дълг не само на управниците, а на всеки човек и призова българите да бъдат родолюбци, верни на православната вяра и на Църквата, за да бъдат достойни наследници на Апостола.

С военен ритуал пред паметника на Васил Левски в центъра на Велико Търново бяха отбелязани 153 години от обесването на Апостола на свободата. На честването присъстваха областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, кметът на Велико Търново Даниел Панов, председателят на Общинския съвет в града Венцислав Спирдонов, общественици и граждани.

В словото си за Апостола началникът на Националния военен университет "Васил Левски" във Велико Търново бригаден генерал д-р Станчо Кайков припомни значимостта на неговото дело. 

В Попово отбелязаха 153-ата годишнина от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски. Жители и ученици се събраха пред паметника му, за да сведат глави пред делото му, информират организаторите от Община Попово.

Заупокойна молитва отслужи ставрофорен иконом Валентин Лазаров – архиерейски наместник на Поповска духовна околия. 

Учениците от училище "Българче" в Неапол, Италия, и техните преподаватели отбелязаха 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски.

Занятия, свързани с живота и делата на Васил Левски, бяха организирани в българското училище "Родна реч" в Осло, Норвегия. Това съобщиха от педагогическия екип.

От Българското съботно училище „АБВ“ в Единбург, Шотландия също отдадоха почит на Васил Левски по повод 153 години от гибелта му.

Оттам посочват, че денят е посветен на паметта на Апостола на свободата и на неговите идеали за "свобода, равенство и чиста република".

И в българското училище "Родна реч" в Лестър, Великобритания, отбелязаха 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски.

"Днес свеждаме глава в знак на почит пред Апостола на свободата – Васил Левски. Годишнината от неговото обесване ни напомня за силата на духа, за смелостта да отстояваш идеалите си и за отговорността да пазим заветите му живи. В училище отбелязахме този ден с много сърце и вдъхновение. Учениците изработиха табла, картички и портрети, чрез които изразиха своето уважение и признателност. Всяка творба е знак, че делото на Левски продължава да живее в младите сърца. Поклон пред паметта му", посочиха от екипа на училището.

Училищната общност на българското неделно училище „Просвета“ в село Делжилер, Украйна, отбеляза 18 февруари с почит към паметта на Васил Левски. 

Денят там е определен като "ден на тъга и преклонение", в който се свеждат глави пред подвига и саможертвата на Апостола на свободата.

Учениците от българското училище "Златен век" в град Нюрнберг, Германия, отдадоха почит към делото и саможертвата на Васил Левски.

Българското неделно училище "Родолюбие" в Неапол, Италия, публикува първия брой на своя училищен вестник "Родолюбие". Изданието е посветено на 153 години от обесването на Васил Левски и в него е поместена карта на паметниците на Васил Левски по света, както и информация за Мерсия Макдермот – "англичанката в българска душа", и книгата ѝ за Левски.

Литературно-музикални занятия в памет на Васил Левски бяха организирани в Българската детска градина "Синьото мече" в Чикаго, САЩ. Това съобщиха от ръководството на учебния център.

Децата от различните групи на "Синьото мече" пяха песни и рецитираха стихотворения, посветени на Васил Левски, поднесоха символичен венец пред портрета му в класната стая и изработваха триизмерни фигури с неговия образ.

Източник: БТА    
Левски годишнина
Последвайте ни
Радев с позиция за кабинета на Гюров

Радев с позиция за кабинета на Гюров

Записи от хижа „Петрохан”: Кланяли се на Калушев

Записи от хижа „Петрохан”: Кланяли се на Калушев

Украйна е била на ръба на гражданска война

Украйна е била на ръба на гражданска война

Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна

Почитат паметта на Левски от САЩ до Украйна

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

Всеки ще има европейски цифров портфейл безплатно

pariteni.bg
Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

Най-честите грешки при дресурата на кучето и как да ги избегнем

dogsandcats.bg
18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите
Ексклузивно

18.02: Кървавият февруари и героите, които се изправиха срещу снайперистите

Преди 14 часа
Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин
Ексклузивно

Зеленски: Мир няма да има, ако това означава да се даде победа на Путин

Преди 13 часа
Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър
Ексклузивно

Внимавайте в сряда! Жълт и оранжев код е обявен за силен вятър

Преди 14 часа
Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес
Ексклузивно

Вижте кой светец почитаме и какви дрехи не бива да носим днес

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Четвърта жертва свидетелства срещу сина на принцесата на Норвегия

Свят Преди 1 час

Двадесет и девет годишният мъж отрече най-тежките обвинения

Янкулов: Не познавам никого от НАКЗТ на Калушев

Янкулов: Не познавам никого от НАКЗТ на Калушев

България Преди 2 часа

Янкулов: Никога не бях чувал за това сдружение до трагичния случай

Трамвай блъсна жена насред София

Трамвай блъсна жена насред София

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал край "Пирогов"

Бедствено положение в Стралджа

Бедствено положение в Стралджа

България Преди 4 часа

Над 50 литра дъжд на квадратен метър са паднали в регион

Иван Иванов поиска оставката на управителя на ВиК Шумен

Иван Иванов поиска оставката на управителя на ВиК Шумен

България Преди 4 часа

Причина са съмнения за саботаж в работата на ВиК дружеството

<p>Берлин разклаща общия боен самолет с Париж - Германия може да търси други партньори</p>

Френско-германският проект за изтребител е в сътресение, след като Мерц изрази съмнения

Преди 4 часа

"Това не е политически спор. Имаме реален проблем с профила на изискванията. И ако не можем да го решим, не можем да поддържаме проекта", заяви германският канцлер

Шая Лабъф

Звездата от „Трансформърс“ Шая Лабъф е арестуван след сбиване в бар в Ню Орлиънс

Свят Преди 4 часа

Инцидентът се е разиграл в ранните часове на деня във Френския квартал. Според съдебните документи Лабъф е влязъл в остър конфликт с присъстващите, което е довело до намесата на полицията и медицинските екипи

Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

Любопитно Преди 4 часа

Телевизионният формат на NOVA затвърди доминацията си над конкуренцията

Сигнал за отвличане в София разкри пълно с дрога жилище

Сигнал за отвличане в София разкри пълно с дрога жилище

България Преди 5 часа

По случая са задържани тримата мъже

Деси Бакърджиева за най-големия шамар на съдбата: Филип си отиде на 2 февруари, а на 19-и се роди Вивиан

Деси Бакърджиева за най-големия шамар на съдбата: Филип си отиде на 2 февруари, а на 19-и се роди Вивиан

Любопитно Преди 5 часа

Разговорът с Деси Бакърджиева поставя началото на NOVA Lab - иновативен проект в YouTube, който извежда някои от най-разпознаваемите лица от телевизионния ефир извън рамката на традиционното новинарско студио

Швеция раздава безплатни острови: Как да вземете един от тях

Швеция раздава безплатни острови: Как да вземете един от тях

Любопитно Преди 5 часа

С рекордните 267 570 острова, повече от всяка друга страна в света, Швеция стартира кампания, която позволява на всеки да се наслади на истински северен лукс

<p>Скандал преди Параолимпиадата: ЕС отказва да присъства заради флаговете на Русия и Беларус</p>

ЕС бойкотира откриването на Параолимпийските игри заради допускането на руски и беларуски символи

Свят Преди 6 часа

В различни спортни събития спортистите от Русия и Беларус бяха принудени да се състезават като неутрални след инвазията в Украйна

Спрете да вярвате в този мит за водата

Спрете да вярвате в този мит за водата

Любопитно Преди 6 часа

Нуждата на организма от течности зависи от теглото, нивото на физическа активност, климата и дори възрастта

„Доживотна“ работа в ЕС за висшисти, заплата над 6000 евро

„Доживотна“ работа в ЕС за висшисти, заплата над 6000 евро

Свят Преди 6 часа

Няма изискване за предишен професионален опит

Нов закон за сексуалните престъпления срещу деца

Нов закон за сексуалните престъпления срещу деца

България Преди 6 часа

Днес депутатите гласуваха текста на първо четене

Хайди Клум разкри тайните на скандалната си рокля от „Грами“ и къде я съхранява сега

Хайди Клум разкри тайните на скандалната си рокля от „Грами“ и къде я съхранява сега

Любопитно Преди 6 часа

Супермоделът призна, че е трябвало да прави „съвсем малки крачки“ в лакираната кожена броня, която е чакала цяла година

Всичко от днес

От мрежата

Мъжко или женско куче – кой е правилният избор за вас?

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Любо Нейков с дебют в Народния театър

Edna.bg

Hell‘s Kitchen е безапелационен лидер при старта на новия си сезон

Edna.bg

Роби Кийн: Лудогорец има нов треньор, а това означава промени

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори от плейофите на Шампионска лига

Gong.bg

Нови записи показват живота в хижа „Петрохан” и пристигането на мъжа, открил телата

Nova.bg

Кой кой е в служебния кабинет „Гюров”?

Nova.bg