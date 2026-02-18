Германският канцлер Фридрих Мерц се стреми да стане "европейският Карни" в условия на икономически и политически предизвикателства

Зеленски с първи коментар след преговорите: Постигнато е съгласие, но не по всичко

"Старият ред се разпада с удивителна скорост", каза германският канцлер Фридрих Мерц, обръщайки се към елита в Давос, докато те бързо оценяваха многобройните бури, предизвикани от президента на САЩ Доналд Тръмп. "Светът е влязъл в нова ера, основана на груба сила, и това не е уютно място", заяви той.

Що се отнася до изказването, речта му беше впечатляваща, произнесена на почти безупречен английски, какъвто има човек, прекарал години в американски финансови институции. Все пак Мерц беше засенчен от канадския премиер Марк Карни, чиято реч за "разривите" на Запада беше възприета като епохална. Това посочва Джон Камфнер за POLITICO .

Камфнер е британски автор, радиоводещ и коментатор. Неговата нова книга "По-смел нов свят" ще бъде публикувана през април.

Няколко седмици по-късно Мерц настоя пред организаторите на Мюнхенската конференция по сигурността да наруши традицията и да изнесе откриващата реч. Докато всички се страхуваха от повторение на заплахите на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс от предходната година, канцлерът реши сам да се опита да мобилизира аудиторията. Неговото послание: световният ред е приключил; европейското самодоволство е приключило; но същевременно Европа няма да се извинява за своите ценности. Това беше реч, която стегна мускулите за това, което предстои.

Не бива да се заблуждаваме, Мерц не притежава харизмата на други лидери. Но с наближаването на първата годишнина от изборите, които свалиха слабото правителство на социалдемократа Олаф Шолц, е възможно Германия да е открила в новия канцлер лидера, от който Европа се нуждае за тези тъмни и твърди времена.

Мерц не е Карни, но двамата може би имат повече общо, отколкото осъзнават. Бивш централен банкер, Карни със сигурност изглежда като лидер, какъвто стана, но това не винаги е било така. В началото на 2025 г., изправени пред бездната, либералите на Канада решиха да отстранят тогавашния премиер Джъстин Трюдо. Само няколко седмици след като пое поста, Карни насрочи общи избори и, против очакванията, победи популиста консерватор Пиер Поилиевр.

Истинският човек, на когото той трябваше да благодари, обаче беше новият президент южно от границата, който само няколко месеца след встъпването си в длъжност вече беше обещал да абсорбира Канада като 51-и щат на САЩ. Това са трудни времена за онези, които отказват да се покоряват на Тръмп, но за Карни изглежда, че усилията му се отплащат, рейтингът му на одобрение е най-висок от март 2025 г. насам.

Може ли същото да се случи с центристкия и съюзник Мерц?

За съжаление, има много неща, които работят срещу германския лидер. Първо, рейтингът на неговата партия остава упорито нисък. Първата анкета за 2026 г. показа, че крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) разширява преднината си до 27 процента, докато Християндемократическият съюз (CDU) на Мерц е на 24 процента. Личната популярност на канцлера също остава в сянка, едва 23 процента са доволни от него, а дори сред поддръжниците на CDU, малко повече от половината одобряват лидера си.

Освен това твърдостта в отношенията с капризите на Тръмп, да не говорим за руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Дзинпин, не предпазва непременно от разочарование вкъщи. Това е цената, която откриват британският премиер Кийр Стармър и френският президент Еманюел Макрон.

Мерц със сигурност има срещу себе си ветрове: прогнозираният икономически растеж за 2026 г. е около 1 процент, което е по-добре от слабите 0,2 процента за 2025 г., но все още далеч от мощта на старата Германия. Потребителските разходи остават упорито ниски, а несъстоятелностите са най-високи от десетилетие.

В писмо до партията си в началото на годината Мерц заяви, че икономиката е в "много критично състояние". Коалицията, каза той, ще трябва "да се концентрира върху вземането на правилни политически и законодателни решения, за да подобри драстично икономическите условия", а разходите за труд, енергия, бюрократичните пречки и данъчните тежести са твърде високи. "Ще трябва да работим заедно по това", заключи той. Но коалицията му се бори да го направи, превръщайки провъзгласената "Есен на реформите" в провал.

Освен това много от промените, които Мерц би искал да въведе, сред последните му недоволства са непълното работно време и склонността на германците да се разболяват често, са яростно противопоставяни от коалиционните му партньори, социалдемократите (SPD), които продължават да се придържат към благотворителната визия на миналото.

Във всеки случай проблемите на Германия са дълбоки: инвазията на Путин в Украйна разкри прекомерна зависимост от руския газ, от който се оказа скъпо да се откажат. Тарифите на Тръмп компрометираха износно ориентирания модел на Германия. А сега Китай изпреварва Германия в няколко сектора, за които страната някога беше готов пазар – особено автомобилната индустрия.

Едно, което работи в полза на Мерц, обаче, е, че в сравнение с по-обременените Стармър и Макрон, той поне има пари за разходи.

Разбира се, не всичко е перфектно: статистиката за 2025 г. показва, че правителството се е борило да реализира плановете си за инвестиране на половин трилион евро в инфраструктура в дългосрочен план, а има сериозни притеснения как тези средства ще бъдат изразходвани. Съветът на икономическите експерти, който предоставя независими съвети на министрите, предупреди, че правителството рискува "да пропилее" инвестицията, тъй като твърде голяма част от средствата се използва за пенсии и социални разходи.

Но това е приятно "проблемче" в сравнение с други страни в Европа.

И накрая, една дата в календара изпълва Мерц и лидерите на другите основни германски партии с тревога: 6 септември, когато избирателите в източната провинция Саксония-Анхалт ще гласуват.

Една от особеностите на германската политика е, че страната е в постоянно изборно състояние с няколко регионални вота годишно. И преди изборите в Саксония-Анхалт, АзГ е около 39 процента, CDU изостава с 26 процента, следвана от Левицата с 11 процента, а някога могъщите социалдемократи достигат дъното с 8 процента.

Ако крайните резултати отразят прогнозите, ще се случи едно от две:

или CDU ще бъде принудена да състави тромава коалиция с партии, с които почти няма общо, или АзГ ще осигури абсолютното мнозинство, като по този начин контролира първия си регионален парламент и получи място в Бундесрата.

Това, на свой ред, ще възобнови разгорещения дебат за "защитната стена", т.е. отказът на основните партии да включат АзГ във властта на каквото и да е ниво.

Все пак изборите са след седем месеца, а седем месеца в ерата на MAGA хаоса е дълго време. Заплахите на Тръмп да превземе Гренландия дори предизвикаха тревога сред крайнодесните партии в Европа, като някои го критикуваха, а други се почувстваха засегнати.

Може ли избирателите да започнат да се уморяват от всички тези смущения, докато икономиката бавно набира скорост? Това е надеждата на Мерц. Отдалечена е, но съществува шанс това, което помогна на Карни, да му помогне и на него.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позицията на Vesti.bg.