Затвориха Прохода на Републиката

В ременно е затворен за движение на автомобили Проходът на Републиката, съобщиха от пресцентъра на полицията във Велико Търново. Мярката се налага, поради премахване на аварирал по-рано тежкотоварен автомобил, в района на село Пчелиново, област Стара Загора.

Екипи на полицията пренасочват леките автомобили през Прохода Шипка, а товарните се пропускат до мястото, където се извършва изтеглянето и изчакват там. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, казаха от полицията.

Усложнена пътна обстановка в страната заради силен вятър и снеговалежи

Заради усложнената зимна обстановка във Великотърновско български автобус с 25-ма пътници, пътуващ в посока Букурещ, е закъсал в района на свищовското село Вардим. Няма пострадали хора. Пътната обстановка във Великотърновска област се нормализира постепенно, казаха от полицията.