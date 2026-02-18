Трамвай блъсна жена насред София

Т рамвай блъсна жена в София, потвърдиха пред NOVA от Спешна помощ.

Инцидентът е станал в близост до болница "Пирогов".

На място е изпратен спешен екип, който е констатирал смъртта на ударената.