Трамвай блъсна жена насред София

Т рамвай блъсна жена в София, потвърдиха пред NOVA от Спешна помощ.
Инцидентът е станал в близост до болница "Пирогов".
Трамвай и лек автомобил се удариха в София
На място е изпратен спешен екип, който е констатирал смъртта на ударената.
