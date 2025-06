Зеленски: Украйна спря руското настъпление в Сумска област, сраженията са на границата

У краинските сили спряха руските войски от това да напреднат в североизточната Сумска област и в момента се сражават по границата, за да върнат контрола, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

В изявление, публикувано днес от канцеларията му, той каза, че Москва е разположила около 53 000 военнослужещи в посока Суми.

"Изравняваме позицията. Сраженията са по границата. Трябва да знаете, че врагът бе спрян там. Максималната дълбочина, на която се водят сраженията, е 7 км от границата", каза Зеленски.

Ройтерс не може да потвърди информацията по независим път.

Зеленски: Време е за „смислени“ разговори

Руските войски са се съсредоточили върху Донецка област, но от началото на месеца засили атаките на североизток и съобщиха за плановете си да създадат т. нар. буферна зона в Сумска и Харковска област.

Войната на Русия в Украйна продължава вече повече от три години, но през последните седмици боевете станаха по-ожесточени, отбелязва Ройтерс.

