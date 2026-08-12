Арестуваха мъж за побой и отвличане в Дупница

26-годишен мъж е арестуван в Дупница, след като по данни на полицията принудително отвел свой 20-годишен познат в дома си и го пребил.

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Сигнал е подаден около 02:00 ч. на 10 август. Според първоначалната информация по-възрастният мъж качил насила младежа в автомобила си и го откарал до жилището си. Там го задържал против волята му за около час и му нанесъл побой, след което го освободил.

20-годишният подал сигнал в полицията. При нападението той е получил охлузвания по тялото.

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Служители на Районното управление в Дупница са установили и задържали заподозрения. По случая е образувано досъдебно производство.

Наблюдаващият прокурор е постановил задържаният да бъде привлечен в качеството на обвиняем за незаконно лишаване от свобода и за причиняване на телесна повреда, както и да бъде задържан за срок до 72 часа.

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Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.