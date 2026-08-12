Осъдиха на една година затвор мъж, обрал Кътинския манастир

О съдиха на 1 година затвор при първоначален „строг“ режим мъж, обрал Кътинския манастир. Наказанието е наложено след споразумение и признаване на вина като изпълнението му влиза в сила незабавно, съобщават от прокуратурата.

На 25 май обвиняемият разбил дървена врата и влязъл в манастира „Св. четиридесет мъченици Севастийски“ в село Кътина.

Той откраднал 294,60 евро от шкаф и магерница.

Деянието в условията на опасен рецидив, тъй като извършителят е осъждан за идентично престъпление, посочват от държавното обвинение.